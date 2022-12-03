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В Красноярском крае при пожаре погибли мать и двое детей

В Красноярском крае при пожаре погибли мать и двое детей - РИА Новости, 03.12.2022

В Красноярском крае при пожаре погибли мать и двое детей

Мать и двое детей четырех и семи лет погибли при пожаре в Рыбинском районе Красноярского края, сообщает региональный главк СК. РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T06:47

2022-12-03T06:47

2022-12-03T10:26

происшествия

красноярский край

рыбинский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 3 дек — РИА Новости. Мать и двое детей четырех и семи лет погибли при пожаре в Рыбинском районе Красноярского края, сообщает региональный главк СК.По версии следствия, ночью в субботу в доме возник пожар. Предположительно, причиной возгорания стало нарушение правил монтажа и эксплуатации печи. Следователи установили, что дымоход находился в непосредственной близости от деревянного потолочного перекрытия. Сообщение о возгорании поступило от соседей."Третьего декабря в следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия поступило сообщение об обнаружении в частном доме по улице Вокзальная города Заозерный Рыбинского района тела 36-летней женщины и двух ее детей — четырехлетней девочки и семилетнего мальчика. Дети скончались при доставлении в больницу в автомобиле скорой помощи. Предварительно, причина смерти погибших — отравление угарным газом", — говорится в сообщении.В ведомстве заявили о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления точной причины смерти погибших.

https://ria.ru/20221201/gibel-1835447717.html

красноярский край

рыбинский район

россия

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происшествия, красноярский край, рыбинский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)