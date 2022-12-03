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В Красноярском крае при пожаре погибли мать и двое детей
В Красноярском крае при пожаре погибли мать и двое детей - РИА Новости, 03.12.2022
В Красноярском крае при пожаре погибли мать и двое детей
Мать и двое детей четырех и семи лет погибли при пожаре в Рыбинском районе Красноярского края, сообщает региональный главк СК. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T06:47
2022-12-03T06:47
2022-12-03T10:26
происшествия
красноярский край
рыбинский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 3 дек — РИА Новости. Мать и двое детей четырех и семи лет погибли при пожаре в Рыбинском районе Красноярского края, сообщает региональный главк СК.По версии следствия, ночью в субботу в доме возник пожар. Предположительно, причиной возгорания стало нарушение правил монтажа и эксплуатации печи. Следователи установили, что дымоход находился в непосредственной близости от деревянного потолочного перекрытия. Сообщение о возгорании поступило от соседей."Третьего декабря в следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия поступило сообщение об обнаружении в частном доме по улице Вокзальная города Заозерный Рыбинского района тела 36-летней женщины и двух ее детей — четырехлетней девочки и семилетнего мальчика. Дети скончались при доставлении в больницу в автомобиле скорой помощи. Предварительно, причина смерти погибших — отравление угарным газом", — говорится в сообщении.В ведомстве заявили о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления точной причины смерти погибших.
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происшествия, красноярский край, рыбинский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Рыбинский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
06:47 03.12.2022 (обновлено: 10:26 03.12.2022)
В Красноярском крае при пожаре погибли мать и двое детей
В Рыбинском районе Красноярского края при пожаре погибли мать и двое детей