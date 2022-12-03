Источник рассказал об экономических ожиданиях ЕС от потолка цен на нефть
ЕС: потолок цен на российскую нефть положительно отразится на рынках и инфляции
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 дек - РИА Новости. В ЕС уверяют, что введение потолка цен на российскую морскую нефть положительно отразится как на мировых рынках, так и на инфляции, заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
Страны "Большой семерки", ЕС и Австралия с 5 декабря вводят ограничение цен на российскую сырую нефть морской перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Потолок цен вводится параллельно с началом действия в понедельник эмбарго ЕС на покупку российской сырой нефти, перевозимой танкерами.
"У потолка цен на российскую нефть сразу три важных экономических преимущества. Во-первых, это уменьшает бюджет России - нефть представляет порядка 37% дохода от экспорта для российского бюджета. Во-вторых, он обеспечивает большую стабильность для мировых рынков и, в-третьих, вводит давление на инфляцию", - сказал источник.
Он также уверяет, что регулируемый потолок, по мнению ЕС, позволит продолжить поставки российской нефти по цене ниже рыночной.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.