https://ria.ru/20221203/potolok-1836132902.html

Источник рассказал об экономических ожиданиях ЕС от потолка цен на нефть

Источник рассказал об экономических ожиданиях ЕС от потолка цен на нефть - РИА Новости, 03.12.2022

Источник рассказал об экономических ожиданиях ЕС от потолка цен на нефть

В ЕС уверяют, что введение потолка цен на российскую морскую нефть положительно отразится как на мировых рынках, так и на инфляции, заявил журналистам в... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T19:31

2022-12-03T19:31

2022-12-03T19:31

экономика

владимир путин

александр новак

россия

брюссель

евросоюз

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 3 дек - РИА Новости. В ЕС уверяют, что введение потолка цен на российскую морскую нефть положительно отразится как на мировых рынках, так и на инфляции, заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.Страны "Большой семерки", ЕС и Австралия с 5 декабря вводят ограничение цен на российскую сырую нефть морской перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Потолок цен вводится параллельно с началом действия в понедельник эмбарго ЕС на покупку российской сырой нефти, перевозимой танкерами."У потолка цен на российскую нефть сразу три важных экономических преимущества. Во-первых, это уменьшает бюджет России - нефть представляет порядка 37% дохода от экспорта для российского бюджета. Во-вторых, он обеспечивает большую стабильность для мировых рынков и, в-третьих, вводит давление на инфляцию", - сказал источник.Он также уверяет, что регулируемый потолок, по мнению ЕС, позволит продолжить поставки российской нефти по цене ниже рыночной.Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.

https://ria.ru/20221203/potolok-1836130819.html

https://ria.ru/20221203/neft-1836104310.html

россия

брюссель

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, владимир путин, александр новак, россия, брюссель, евросоюз, санкции в отношении россии