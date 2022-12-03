https://ria.ru/20221203/potolok-1836130065.html

Источник: некоторые страны G20 будут придерживаться потолка цен на нефть

Источник: некоторые страны G20 будут придерживаться потолка цен на нефть - РИА Новости, 03.12.2022

Источник: некоторые страны G20 будут придерживаться потолка цен на нефть

В ЕС уверяют, что ряд стран G20 продемонстрировал "позитивные сигналы" в отношении намерения соблюдать вводимый потолок цен на российскую нефть, сообщил... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T19:07

2022-12-03T19:07

2022-12-03T19:07

экономика

цены на нефть

россия

брюссель

александр новак

австралия

евросоюз

большая двадцатка

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БРЮССЕЛЬ, 3 дек – РИА Новости. В ЕС уверяют, что ряд стран G20 продемонстрировал "позитивные сигналы" в отношении намерения соблюдать вводимый потолок цен на российскую нефть, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.Страны "большой семерки", ЕС и Австралия с понедельника 5 декабря вводят ограничение цен на российскую сырую нефть морской перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Потолок цен вводится параллельно с началом действия в понедельник эмбарго ЕС на покупку российской сырой нефти, перевозимой танкерами."Коалиция по потолку цен будет частично формальной, частично неформальной. У нас есть позитивные сигналы от развивающихся экономик, в том числе из "двадцатки", - сообщил он. При этом европейский чиновник отказался назвать такие страны, сославшись на конфиденциальность подобной информации.Источник пояснил, что "у ЕС есть четкие послания от ряда развивающихся экономик, которые говорят о намерении соблюдать правила коалиции, установившей потолок цен".По его словам, страны будут соблюдать "потолок" по двум причинам: "У нас (ЕС – ред.) есть рычаг, учитывая размеры финансового, транспортного, брокерского секторов ЕС и наших партнеров по "большой семерке". Иными словами, другим покупателям российской нефти будет сложно в краткосрочной и долгосрочной перспективе найти замену этим европейским услугам". По его словам, такие перевозки (без привлечения услуг европейских операторов), будут нести в себе "высокие риски". В частности, нефтяному танкеру, по мнению представителя ЕС, будет сложно обойтись без страхового полиса одной из компаний Евросоюза или "большой семерки". "Кроме того, эти страны смогут получить выгоду от более низких цен на российскую нефть", - назвал источник вторую причину. "Мы уже наблюдаем, что Россия находится под давлением партнеров в отношении скидок на нефть Urals", - добавил он.Президент РФ, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.

https://ria.ru/20221203/neft-1836129430.html

https://ria.ru/20221203/neft-1836104310.html

россия

брюссель

австралия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, россия, брюссель, александр новак, австралия, евросоюз, большая двадцатка, urals