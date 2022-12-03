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Мэр Саратова рассказала о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом - РИА Новости, 03.12.2022
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Мэр Саратова рассказала о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
Мэр Саратова рассказала о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом - РИА Новости, 03.12.2022
Мэр Саратова рассказала о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
Четверо пострадавших при столкновении автобуса со световой опорой в Саратове остаются в больницах, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести,... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T22:39
2022-12-03T22:44
происшествия
саратов
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САРАТОВ, 3 дек - РИА Новости. Четверо пострадавших при столкновении автобуса со световой опорой в Саратове остаются в больницах, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести, сообщила глава города Лада Мокроусова.Около 12.20 (11.20 мск) в Кировском районе Саратова на улице Большая Горная водитель автобуса №11 протаранил опору освещения. По данным областного минздрава, пострадали 11 человек, из них восемь госпитализированы, в том числе один в тяжелом состоянии. В городском отделе ГИБДД отметили, что в числе пострадавших 58-летний водитель и 85-летняя пассажирка, при этом водитель после осмотра врачами отказался от госпитализации. В региональном СУСК сообщили РИА Новости, что автобус был в исправном состоянии, но водитель нарушил правила дорожного движения, в том числе допустил небезопасные маневры и не соблюдал скоростной режим."По моему поручению исполняющий обязанности заместителя (главы администрации города) по социальной сфере отправился в лечебные учреждения, куда доставили пострадавших в результате ДТП на улице Большая Горная. В данный момент в больницах остаются четыре человека. Это три женщины и мужчина. Состояние их оценивается как средней степени тяжести. Всю медицинскую помощь больные получают в полном объеме. Еще четверо из госпитализированных получили помощь и были отпущены на амбулаторное наблюдение", - написала Мокроусова в Telegram-канале.Она отметила, что пострадавшие поблагодарили сотрудников службы спасения и медиков за оперативно и профессионально оказанную помощь.
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происшествия, саратов
Происшествия, Саратов
22:39 03.12.2022 (обновлено: 22:44 03.12.2022)
 
Мэр Саратова рассказала о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

Мэр Саратова Мокроусова: четверо пострадавших в ДТП с автобусом остаются в больницах

© Фото : Управление безопасности жизнедеятельности Саратовской областиНа месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Саратове
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Саратове - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© Фото : Управление безопасности жизнедеятельности Саратовской области
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Саратове
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САРАТОВ, 3 дек - РИА Новости. Четверо пострадавших при столкновении автобуса со световой опорой в Саратове остаются в больницах, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести, сообщила глава города Лада Мокроусова.
Около 12.20 (11.20 мск) в Кировском районе Саратова на улице Большая Горная водитель автобуса №11 протаранил опору освещения. По данным областного минздрава, пострадали 11 человек, из них восемь госпитализированы, в том числе один в тяжелом состоянии. В городском отделе ГИБДД отметили, что в числе пострадавших 58-летний водитель и 85-летняя пассажирка, при этом водитель после осмотра врачами отказался от госпитализации. В региональном СУСК сообщили РИА Новости, что автобус был в исправном состоянии, но водитель нарушил правила дорожного движения, в том числе допустил небезопасные маневры и не соблюдал скоростной режим.
"По моему поручению исполняющий обязанности заместителя (главы администрации города) по социальной сфере отправился в лечебные учреждения, куда доставили пострадавших в результате ДТП на улице Большая Горная. В данный момент в больницах остаются четыре человека. Это три женщины и мужчина. Состояние их оценивается как средней степени тяжести. Всю медицинскую помощь больные получают в полном объеме. Еще четверо из госпитализированных получили помощь и были отпущены на амбулаторное наблюдение", - написала Мокроусова в Telegram-канале.
Она отметила, что пострадавшие поблагодарили сотрудников службы спасения и медиков за оперативно и профессионально оказанную помощь.
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