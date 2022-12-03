https://ria.ru/20221203/postradavshie-1836151394.html

Мэр Саратова рассказала о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

Мэр Саратова рассказала о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом - РИА Новости, 03.12.2022

Мэр Саратова рассказала о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

Четверо пострадавших при столкновении автобуса со световой опорой в Саратове остаются в больницах, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести,... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T22:39

2022-12-03T22:39

2022-12-03T22:44

происшествия

саратов

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САРАТОВ, 3 дек - РИА Новости. Четверо пострадавших при столкновении автобуса со световой опорой в Саратове остаются в больницах, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести, сообщила глава города Лада Мокроусова.Около 12.20 (11.20 мск) в Кировском районе Саратова на улице Большая Горная водитель автобуса №11 протаранил опору освещения. По данным областного минздрава, пострадали 11 человек, из них восемь госпитализированы, в том числе один в тяжелом состоянии. В городском отделе ГИБДД отметили, что в числе пострадавших 58-летний водитель и 85-летняя пассажирка, при этом водитель после осмотра врачами отказался от госпитализации. В региональном СУСК сообщили РИА Новости, что автобус был в исправном состоянии, но водитель нарушил правила дорожного движения, в том числе допустил небезопасные маневры и не соблюдал скоростной режим."По моему поручению исполняющий обязанности заместителя (главы администрации города) по социальной сфере отправился в лечебные учреждения, куда доставили пострадавших в результате ДТП на улице Большая Горная. В данный момент в больницах остаются четыре человека. Это три женщины и мужчина. Состояние их оценивается как средней степени тяжести. Всю медицинскую помощь больные получают в полном объеме. Еще четверо из госпитализированных получили помощь и были отпущены на амбулаторное наблюдение", - написала Мокроусова в Telegram-канале.Она отметила, что пострадавшие поблагодарили сотрудников службы спасения и медиков за оперативно и профессионально оказанную помощь.

https://ria.ru/20221203/avtobusy-1836150248.html

саратов

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, саратов