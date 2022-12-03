https://ria.ru/20221203/poroshenko-1836134127.html
Лукашенко прокомментировал слова Порошенко о подписании Минских соглашений
Лукашенко прокомментировал слова Порошенко о подписании Минских соглашений - РИА Новости, 03.12.2022
Лукашенко прокомментировал слова Порошенко о подписании Минских соглашений
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что ни Минск, ни Москва войны не хотят, а Киев готовился к... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T19:43
2022-12-03T19:43
2022-12-03T20:35
специальная военная операция на украине
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петр порошенко
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МИНСК, 3 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что ни Минск, ни Москва войны не хотят, а Киев готовился к военным действиям еще при Петре Порошенко."Мы тут в кусты не прячемся. Мы откровенно заявили свою позицию. Ни вы, ни мы войны не хотели и не хотим", - сказал Лукашенко. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь в субботу.Белорусский лидер напомнил о словах бывшего президента Украины Петра Порошенко, который в разговоре с российскими пранкерами признал, что Минские соглашения на самом деле были нужны, чтобы выиграть время и укрепить при поддержке НАТО украинскую армию."Оказывается, он готовился к войне. Ну что тогда нас обвинять, что мы в чем-то виноваты… Ну готовился к войне, так сегодня и расхлебывают эту ситуацию", — заключил белорусский президент.
https://ria.ru/20221117/poroshenko-1832242070.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Петр Порошенко, Александр Лукашенко, Белоруссия, Украина, Россия
19:43 03.12.2022 (обновлено: 20:35 03.12.2022)
Лукашенко прокомментировал слова Порошенко о подписании Минских соглашений
Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что ни Москва, ни Минск не хотели и не хотят войны