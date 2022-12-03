Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко прокомментировал слова Порошенко о подписании Минских соглашений - РИА Новости, 03.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221203/poroshenko-1836134127.html
Лукашенко прокомментировал слова Порошенко о подписании Минских соглашений
Лукашенко прокомментировал слова Порошенко о подписании Минских соглашений - РИА Новости, 03.12.2022
Лукашенко прокомментировал слова Порошенко о подписании Минских соглашений
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что ни Минск, ни Москва войны не хотят, а Киев готовился к... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T19:43
2022-12-03T20:35
специальная военная операция на украине
в мире
петр порошенко
александр лукашенко
белоруссия
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496169_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_770e02c28231513b709249e9175a7b13.jpg
МИНСК, 3 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что ни Минск, ни Москва войны не хотят, а Киев готовился к военным действиям еще при Петре Порошенко."Мы тут в кусты не прячемся. Мы откровенно заявили свою позицию. Ни вы, ни мы войны не хотели и не хотим", - сказал Лукашенко. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь в субботу.Белорусский лидер напомнил о словах бывшего президента Украины Петра Порошенко, который в разговоре с российскими пранкерами признал, что Минские соглашения на самом деле были нужны, чтобы выиграть время и укрепить при поддержке НАТО украинскую армию."Оказывается, он готовился к войне. Ну что тогда нас обвинять, что мы в чем-то виноваты… Ну готовился к войне, так сегодня и расхлебывают эту ситуацию", — заключил белорусский президент.
https://ria.ru/20221117/poroshenko-1832242070.html
белоруссия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496169_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dd6009f1b5b647c7d5c40c47a1f1cf13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, петр порошенко, александр лукашенко, белоруссия, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Петр Порошенко, Александр Лукашенко, Белоруссия, Украина, Россия
19:43 03.12.2022 (обновлено: 20:35 03.12.2022)
 
Лукашенко прокомментировал слова Порошенко о подписании Минских соглашений

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что ни Москва, ни Минск не хотели и не хотят войны

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 3 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что ни Минск, ни Москва войны не хотят, а Киев готовился к военным действиям еще при Петре Порошенко.
"Мы тут в кусты не прячемся. Мы откровенно заявили свою позицию. Ни вы, ни мы войны не хотели и не хотим", - сказал Лукашенко. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь в субботу.
Белорусский лидер напомнил о словах бывшего президента Украины Петра Порошенко, который в разговоре с российскими пранкерами признал, что Минские соглашения на самом деле были нужны, чтобы выиграть время и укрепить при поддержке НАТО украинскую армию.
"Оказывается, он готовился к войне. Ну что тогда нас обвинять, что мы в чем-то виноваты… Ну готовился к войне, так сегодня и расхлебывают эту ситуацию", — заключил белорусский президент.
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 16:07Специальная военная операция на Украине
Порошенко заявил пранкерам, что у Украины недостаточно ресурсов для победы
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПетр ПорошенкоАлександр ЛукашенкоБелоруссияУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала