https://ria.ru/20221203/poroshenko-1836134127.html

Лукашенко прокомментировал слова Порошенко о подписании Минских соглашений

Лукашенко прокомментировал слова Порошенко о подписании Минских соглашений - РИА Новости, 03.12.2022

Лукашенко прокомментировал слова Порошенко о подписании Минских соглашений

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что ни Минск, ни Москва войны не хотят, а Киев готовился к... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T19:43

2022-12-03T19:43

2022-12-03T20:35

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МИНСК, 3 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что ни Минск, ни Москва войны не хотят, а Киев готовился к военным действиям еще при Петре Порошенко."Мы тут в кусты не прячемся. Мы откровенно заявили свою позицию. Ни вы, ни мы войны не хотели и не хотим", - сказал Лукашенко. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь в субботу.Белорусский лидер напомнил о словах бывшего президента Украины Петра Порошенко, который в разговоре с российскими пранкерами признал, что Минские соглашения на самом деле были нужны, чтобы выиграть время и укрепить при поддержке НАТО украинскую армию."Оказывается, он готовился к войне. Ну что тогда нас обвинять, что мы в чем-то виноваты… Ну готовился к войне, так сегодня и расхлебывают эту ситуацию", — заключил белорусский президент.

https://ria.ru/20221117/poroshenko-1832242070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, петр порошенко, александр лукашенко, белоруссия, украина, россия