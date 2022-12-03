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"Русские смеются над вами". Британский политик обрушился на G7 из-за России
"Русские смеются над вами". Британский политик обрушился на G7 из-за России - РИА Новости, 03.12.2022
"Русские смеются над вами". Британский политик обрушился на G7 из-за России
Британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен раскритиковал Евросоюз и "Большую семерку" за введение потолка на стоимость российской нефти. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T18:07
2022-12-03T18:07
2022-12-03T18:14
политика
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен раскритиковал Евросоюз и "Большую семерку" за введение потолка на стоимость российской нефти.Накануне страны Евросоюза, а следом за ними — "Большая семерка" и Австралия согласовали предельную стоимость на покупку энергоносителя на уровне 60 долларов за баррель. Решение вступит в силу 5 декабря. При этом санкции допускают корректировку отметки.Президент Владимир Путин, комментируя эту инициативу, ранее заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж в ущерб своим интересам.Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, добавил, что Москва не станет экспортировать топливо в страны, которые будут устанавливать потолок цен, "ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости". По его словам, Россия будет работать с теми, кто готов сотрудничать на рыночных условиях.
https://ria.ru/20221203/kommentariy-1836093702.html
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политика, россия, китай, индия, евросоюз, g7, александр новак, владимир путин
Политика, Россия, Китай, Индия, Евросоюз, G7, Александр Новак, Владимир Путин
18:07 03.12.2022 (обновлено: 18:14 03.12.2022)
"Русские смеются над вами". Британский политик обрушился на G7 из-за России
Британский политик Куртен: G7 решением ввести потолок цен на нефть насмешила русских