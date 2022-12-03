https://ria.ru/20221203/politik-1836122237.html

"Русские смеются над вами". Британский политик обрушился на G7 из-за России

"Русские смеются над вами". Британский политик обрушился на G7 из-за России - РИА Новости, 03.12.2022

"Русские смеются над вами". Британский политик обрушился на G7 из-за России

Британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен раскритиковал Евросоюз и "Большую семерку" за введение потолка на стоимость российской нефти. РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T18:07

2022-12-03T18:07

2022-12-03T18:14

политика

россия

китай

индия

евросоюз

g7

александр новак

владимир путин

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен раскритиковал Евросоюз и "Большую семерку" за введение потолка на стоимость российской нефти.Накануне страны Евросоюза, а следом за ними — "Большая семерка" и Австралия согласовали предельную стоимость на покупку энергоносителя на уровне 60 долларов за баррель. Решение вступит в силу 5 декабря. При этом санкции допускают корректировку отметки.Президент Владимир Путин, комментируя эту инициативу, ранее заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж в ущерб своим интересам.Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, добавил, что Москва не станет экспортировать топливо в страны, которые будут устанавливать потолок цен, "ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости". По его словам, Россия будет работать с теми, кто готов сотрудничать на рыночных условиях.

https://ria.ru/20221203/kommentariy-1836093702.html

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политика, россия, китай, индия, евросоюз, g7, александр новак, владимир путин