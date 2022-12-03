Рейтинг@Mail.ru
Моор высоко оценил работу тюменских поисковиков - РИА Новости, 03.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20221203/poiskoviki-1836101996.html
Моор высоко оценил работу тюменских поисковиков
Моор высоко оценил работу тюменских поисковиков - РИА Новости, 03.12.2022
Моор высоко оценил работу тюменских поисковиков
Губернатор Тюменской области Александр Моор в День Неизвестного Солдата отметил большой вклад тюменских поисковых объединений в увековечивание памяти о воинах,... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T15:59
2022-12-03T16:03
тюменская область
александр моор
тюменская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152153/16/1521531689_0:102:800:552_1920x0_80_0_0_f81166efe6036bb1bd0c30f8ef852060.jpg
ТЮМЕНЬ, 3 дек – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор в День Неизвестного Солдата отметил большой вклад тюменских поисковых объединений в увековечивание памяти о воинах, павших на фронтах Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба главы региона.Поисковое движение Тюменской области в этом году отмечает 35-летие, за эти годы подняты останки более одиннадцати тысяч бойцов Красной Армии, возвращены из безвременья 525 имен погибших."Многие воины сложили головы в битвах на фронтах Великой Отечественной войны. Память о них будет жить в сердцах благодарных потомков. Благодарю педагогов и воспитанников наших поисковых организаций за инициативу и труд в деле сохранения памяти о воинах, которые в тяжелое время встали на защиту Родины и отдали самое дорогое – жизнь", – приводятся слова губернатора на сайте регионального правительства. Ранее сообщалось, что основателем поискового движения в Тюменской области был Артур Ольховский, на сегодня в регионе действует 21 поисковый отряд, в них занимаются около 600 ребят. На недавней встрече с активистами Моор подчеркнул, что "поисковое дело – один из самых ярких примеров высокой гражданской позиции, искренней любви к нашей Родине и ее истории, а "поисковое движение стало одним из ключевых общественных объединений нашего региона".
https://ria.ru/20221203/tyumen-1836088583.html
https://ria.ru/20221125/investproekty-1834122253.html
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152153/16/1521531689_0:27:800:627_1920x0_80_0_0_acbdc2abbba788ca535ae8a576bf7e7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр моор, тюменская область
Тюменская область, Александр Моор, Тюменская область
15:59 03.12.2022 (обновлено: 16:03 03.12.2022)
 
Моор высоко оценил работу тюменских поисковиков

Моор высоко оценил работу тюменских поисковиков по сохранению памяти о воинах

CC BY-SA 4.0 / TmnCity / Глава администрации Тюмени Александр Моор
Глава администрации Тюмени Александр Моор - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
CC BY-SA 4.0 / TmnCity /
Глава администрации Тюмени Александр Моор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 3 дек – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор в День Неизвестного Солдата отметил большой вклад тюменских поисковых объединений в увековечивание памяти о воинах, павших на фронтах Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба главы региона.
Поисковое движение Тюменской области в этом году отмечает 35-летие, за эти годы подняты останки более одиннадцати тысяч бойцов Красной Армии, возвращены из безвременья 525 имен погибших.
Александр Моор - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
Вчера, 14:03Тюменская область
Моор выделил помещение под штаб Российского движения детей и молодежи
"Многие воины сложили головы в битвах на фронтах Великой Отечественной войны. Память о них будет жить в сердцах благодарных потомков. Благодарю педагогов и воспитанников наших поисковых организаций за инициативу и труд в деле сохранения памяти о воинах, которые в тяжелое время встали на защиту Родины и отдали самое дорогое – жизнь", – приводятся слова губернатора на сайте регионального правительства.
Ранее сообщалось, что основателем поискового движения в Тюменской области был Артур Ольховский, на сегодня в регионе действует 21 поисковый отряд, в них занимаются около 600 ребят. На недавней встрече с активистами Моор подчеркнул, что "поисковое дело – один из самых ярких примеров высокой гражданской позиции, искренней любви к нашей Родине и ее истории, а "поисковое движение стало одним из ключевых общественных объединений нашего региона".

Другие новости региона читайте здесь>>

Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 09:51Тюменская область
Моор рассказал о реализации в Тюменской области крупных инвестпроектов
 
Тюменская областьАлександр МоорТюменская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала