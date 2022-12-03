https://ria.ru/20221203/poiskoviki-1836101996.html
Моор высоко оценил работу тюменских поисковиков
Моор высоко оценил работу тюменских поисковиков - РИА Новости, 03.12.2022
Моор высоко оценил работу тюменских поисковиков
Губернатор Тюменской области Александр Моор в День Неизвестного Солдата отметил большой вклад тюменских поисковых объединений в увековечивание памяти о воинах,... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T15:59
2022-12-03T15:59
2022-12-03T16:03
тюменская область
александр моор
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 3 дек – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор в День Неизвестного Солдата отметил большой вклад тюменских поисковых объединений в увековечивание памяти о воинах, павших на фронтах Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба главы региона.Поисковое движение Тюменской области в этом году отмечает 35-летие, за эти годы подняты останки более одиннадцати тысяч бойцов Красной Армии, возвращены из безвременья 525 имен погибших."Многие воины сложили головы в битвах на фронтах Великой Отечественной войны. Память о них будет жить в сердцах благодарных потомков. Благодарю педагогов и воспитанников наших поисковых организаций за инициативу и труд в деле сохранения памяти о воинах, которые в тяжелое время встали на защиту Родины и отдали самое дорогое – жизнь", – приводятся слова губернатора на сайте регионального правительства. Ранее сообщалось, что основателем поискового движения в Тюменской области был Артур Ольховский, на сегодня в регионе действует 21 поисковый отряд, в них занимаются около 600 ребят. На недавней встрече с активистами Моор подчеркнул, что "поисковое дело – один из самых ярких примеров высокой гражданской позиции, искренней любви к нашей Родине и ее истории, а "поисковое движение стало одним из ключевых общественных объединений нашего региона".
https://ria.ru/20221203/tyumen-1836088583.html
https://ria.ru/20221125/investproekty-1834122253.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр моор, тюменская область
Тюменская область, Александр Моор, Тюменская область
15:59 03.12.2022 (обновлено: 16:03 03.12.2022)
Моор высоко оценил работу тюменских поисковиков
Моор высоко оценил работу тюменских поисковиков по сохранению памяти о воинах
ТЮМЕНЬ, 3 дек – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор в День Неизвестного Солдата отметил большой вклад тюменских поисковых объединений в увековечивание памяти о воинах, павших на фронтах Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба главы региона.
Поисковое движение Тюменской области
в этом году отмечает 35-летие, за эти годы подняты останки более одиннадцати тысяч бойцов Красной Армии, возвращены из безвременья 525 имен погибших.
"Многие воины сложили головы в битвах на фронтах Великой Отечественной войны. Память о них будет жить в сердцах благодарных потомков. Благодарю педагогов и воспитанников наших поисковых организаций за инициативу и труд в деле сохранения памяти о воинах, которые в тяжелое время встали на защиту Родины и отдали самое дорогое – жизнь", – приводятся слова губернатора на сайте регионального правительства.
Ранее сообщалось, что основателем поискового движения в Тюменской области был Артур Ольховский, на сегодня в регионе действует 21 поисковый отряд, в них занимаются около 600 ребят. На недавней встрече с активистами Моор подчеркнул, что "поисковое дело – один из самых ярких примеров высокой гражданской позиции, искренней любви к нашей Родине и ее истории, а "поисковое движение стало одним из ключевых общественных объединений нашего региона".
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