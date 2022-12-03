Боррель рассказал, сколько солдат ВСУ проходят обучение в рамках миссии ЕС
Боррель: более тысячи украинских солдат уже проходят подготовку в рамках миссии ЕС
© AP Photo / Virginia MayoВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Virginia Mayo
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Более тысячи украинских военнослужащих уже проходят обучение в рамках созданной ЕС миссии по содействию украинской армии, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель.
"Миссия ЕС по содействию Украине достигла полной операционной мощности. 1100 солдат уже проходят обучение", - написал Боррель в Twitter.
По словам Борреля, который посетил расположение миссии на территории Польши, европейцы будут осуществлять подготовку военных в соответствии с потребностями украинской армии. Он также сообщил, что ЕС дополнительно выделил 16 миллионов евро для закупки летального вооружения в целях подготовки военных.
В середине ноября главы МИД ЕС официально объявили о запуске тренировочной миссии для подготовки 15 тысяч украинских военных. Ожидается, что срок ее работы составит два года. Миссия занимается не только подготовкой, но и вооружением украинских военных.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил ранее, что Москва отрицательно относится к решению ЕС о создании тренировочной миссии для украинских военнослужащих, но сюрпризом для России это не стало. По его словам, действия Запада свидетельствуют о проводимой им линии на взвинчивание напряженности и эскалацию, что противоречит "тем заявлениям, которые мы слышим из разных столиц, о необходимости поиска переговорного решения, начале предметных переговоров".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.