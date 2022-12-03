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Боррель рассказал, сколько солдат ВСУ проходят обучение в рамках миссии ЕС - РИА Новости, 03.12.2022
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Боррель рассказал, сколько солдат ВСУ проходят обучение в рамках миссии ЕС
Боррель рассказал, сколько солдат ВСУ проходят обучение в рамках миссии ЕС - РИА Новости, 03.12.2022
Боррель рассказал, сколько солдат ВСУ проходят обучение в рамках миссии ЕС
Более тысячи украинских военнослужащих уже проходят обучение в рамках созданной ЕС миссии по содействию украинской армии, сообщил верховный представитель ЕС по... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T01:17
2022-12-03T01:17
жозеп боррель
александр грушко
сергей лавров
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украина
польша
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Более тысячи украинских военнослужащих уже проходят обучение в рамках созданной ЕС миссии по содействию украинской армии, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель."Миссия ЕС по содействию Украине достигла полной операционной мощности. 1100 солдат уже проходят обучение", - написал Боррель в Twitter.По словам Борреля, который посетил расположение миссии на территории Польши, европейцы будут осуществлять подготовку военных в соответствии с потребностями украинской армии. Он также сообщил, что ЕС дополнительно выделил 16 миллионов евро для закупки летального вооружения в целях подготовки военных.В середине ноября главы МИД ЕС официально объявили о запуске тренировочной миссии для подготовки 15 тысяч украинских военных. Ожидается, что срок ее работы составит два года. Миссия занимается не только подготовкой, но и вооружением украинских военных.Тогда сообщалось, что тренировочная миссия расположится в Польше и Германии. К ее работе присоединились и другие страны, в том числе не входящие в Евросоюз. Кроме того, ее оперативный штаб расположился в Брюсселе - в здании европейской внешнеполитической службы.Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил ранее, что Москва отрицательно относится к решению ЕС о создании тренировочной миссии для украинских военнослужащих, но сюрпризом для России это не стало. По его словам, действия Запада свидетельствуют о проводимой им линии на взвинчивание напряженности и эскалацию, что противоречит "тем заявлениям, которые мы слышим из разных столиц, о необходимости поиска переговорного решения, начале предметных переговоров".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221114/missiya-1831456659.html
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жозеп боррель, александр грушко, сергей лавров, россия, украина, польша, евросоюз, нато
Жозеп Боррель, Александр Грушко, Сергей Лавров, Россия, Украина, Польша, Евросоюз, НАТО
01:17 03.12.2022
 
Боррель рассказал, сколько солдат ВСУ проходят обучение в рамках миссии ЕС

Боррель: более тысячи украинских солдат уже проходят подготовку в рамках миссии ЕС

© AP Photo / Virginia MayoВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Более тысячи украинских военнослужащих уже проходят обучение в рамках созданной ЕС миссии по содействию украинской армии, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель.
"Миссия ЕС по содействию Украине достигла полной операционной мощности. 1100 солдат уже проходят обучение", - написал Боррель в Twitter.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 19:24Специальная военная операция на Украине
Боррель рассказал о том, когда заработает тренировочная миссия ЕС для ВСУ
По словам Борреля, который посетил расположение миссии на территории Польши, европейцы будут осуществлять подготовку военных в соответствии с потребностями украинской армии. Он также сообщил, что ЕС дополнительно выделил 16 миллионов евро для закупки летального вооружения в целях подготовки военных.
В середине ноября главы МИД ЕС официально объявили о запуске тренировочной миссии для подготовки 15 тысяч украинских военных. Ожидается, что срок ее работы составит два года. Миссия занимается не только подготовкой, но и вооружением украинских военных.
Тогда сообщалось, что тренировочная миссия расположится в Польше и Германии. К ее работе присоединились и другие страны, в том числе не входящие в Евросоюз. Кроме того, ее оперативный штаб расположился в Брюсселе - в здании европейской внешнеполитической службы.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил ранее, что Москва отрицательно относится к решению ЕС о создании тренировочной миссии для украинских военнослужащих, но сюрпризом для России это не стало. По его словам, действия Запада свидетельствуют о проводимой им линии на взвинчивание напряженности и эскалацию, что противоречит "тем заявлениям, которые мы слышим из разных столиц, о необходимости поиска переговорного решения, начале предметных переговоров".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 16:44Специальная военная операция на Украине
ЕС официально запустил тренировочную миссию для украинских военных
 
Жозеп БоррельАлександр ГрушкоСергей ЛавровРоссияУкраинаПольшаЕвросоюзНАТО
 
 
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