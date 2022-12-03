Рейтинг@Mail.ru
Минск не видит готовности Запада к переговорам по Украине, заявил Лукашенко - РИА Новости, 03.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221203/peregovory-1836129848.html
Минск не видит готовности Запада к переговорам по Украине, заявил Лукашенко
Минск не видит готовности Запада к переговорам по Украине, заявил Лукашенко - РИА Новости, 03.12.2022
Минск не видит готовности Запада к переговорам по Украине, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что не видит готовности Запада к переговорам по Украине. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T19:04
2022-12-03T19:21
александр лукашенко
в мире
белоруссия
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496195_0:48:3066:1773_1920x0_80_0_0_4b764a2e85575a8e89e101a9ba1f7ea9.jpg
МИНСК, 3 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что не видит готовности Запада к переговорам по Украине."Я не собираюсь тут никого пугать. Вы тем более. Все уже и так напуганы-перепуганы. Но если они хотят, чтобы мы мирно жили в нашем регионе, не глядя на то, как на это смотрят из-за океана, - и Россия, и Беларусь к этому готовы. Если они хотят воевать до последнего не то украинца, не то уже там поляка или еще наемников, ну, это их дело, это их право. Пока, например, я и наши спецслужбы не видят, чтобы они были готовы к полноправным переговорам и по-человечески договариваться", - сказал Лукашенко, комментируя готовность оппонентов к урегулированию ситуации в регионе. Слова Лукашенко приводит агентство Sputnik Беларусь в субботу.Президент отметил, что оппоненты "видят, как продолжить войну". "Ну, тогда специальная операция не прекратится. Наверное, вы это лучше знаете", - сказал он, предложив Шойгу "обменяемся мнениями".
https://ria.ru/20221201/belorussiya-1835475919.html
белоруссия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496195_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9223a21859c2339cda0f63ab741209cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр лукашенко, в мире, белоруссия, украина, россия
Александр Лукашенко, В мире, Белоруссия, Украина, Россия
19:04 03.12.2022 (обновлено: 19:21 03.12.2022)
 
Минск не видит готовности Запада к переговорам по Украине, заявил Лукашенко

Лукашенко и белорусские спецслужбы не видят, что Запад готов к переговорам по Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 3 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что не видит готовности Запада к переговорам по Украине.
"Я не собираюсь тут никого пугать. Вы тем более. Все уже и так напуганы-перепуганы. Но если они хотят, чтобы мы мирно жили в нашем регионе, не глядя на то, как на это смотрят из-за океана, - и Россия, и Беларусь к этому готовы. Если они хотят воевать до последнего не то украинца, не то уже там поляка или еще наемников, ну, это их дело, это их право. Пока, например, я и наши спецслужбы не видят, чтобы они были готовы к полноправным переговорам и по-человечески договариваться", - сказал Лукашенко, комментируя готовность оппонентов к урегулированию ситуации в регионе. Слова Лукашенко приводит агентство Sputnik Беларусь в субботу.
Президент отметил, что оппоненты "видят, как продолжить войну". "Ну, тогда специальная операция не прекратится. Наверное, вы это лучше знаете", - сказал он, предложив Шойгу "обменяемся мнениями".
Вооруженный человек в районе пункта пропуска Словечно
1 декабря, 10:46
Лукашенко заявил о росте числа провокаций вблизи границ Белоруссии
 
Александр ЛукашенкоВ миреБелоруссияУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала