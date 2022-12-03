https://ria.ru/20221203/peregovory-1836129848.html
Минск не видит готовности Запада к переговорам по Украине, заявил Лукашенко
Минск не видит готовности Запада к переговорам по Украине, заявил Лукашенко - РИА Новости, 03.12.2022
Минск не видит готовности Запада к переговорам по Украине, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что не видит готовности Запада к переговорам по Украине. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T19:04
2022-12-03T19:04
2022-12-03T19:21
александр лукашенко
в мире
белоруссия
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496195_0:48:3066:1773_1920x0_80_0_0_4b764a2e85575a8e89e101a9ba1f7ea9.jpg
МИНСК, 3 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что не видит готовности Запада к переговорам по Украине."Я не собираюсь тут никого пугать. Вы тем более. Все уже и так напуганы-перепуганы. Но если они хотят, чтобы мы мирно жили в нашем регионе, не глядя на то, как на это смотрят из-за океана, - и Россия, и Беларусь к этому готовы. Если они хотят воевать до последнего не то украинца, не то уже там поляка или еще наемников, ну, это их дело, это их право. Пока, например, я и наши спецслужбы не видят, чтобы они были готовы к полноправным переговорам и по-человечески договариваться", - сказал Лукашенко, комментируя готовность оппонентов к урегулированию ситуации в регионе. Слова Лукашенко приводит агентство Sputnik Беларусь в субботу.Президент отметил, что оппоненты "видят, как продолжить войну". "Ну, тогда специальная операция не прекратится. Наверное, вы это лучше знаете", - сказал он, предложив Шойгу "обменяемся мнениями".
https://ria.ru/20221201/belorussiya-1835475919.html
белоруссия
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496195_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9223a21859c2339cda0f63ab741209cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, в мире, белоруссия, украина, россия
Александр Лукашенко, В мире, Белоруссия, Украина, Россия
19:04 03.12.2022 (обновлено: 19:21 03.12.2022)
Минск не видит готовности Запада к переговорам по Украине, заявил Лукашенко
Лукашенко и белорусские спецслужбы не видят, что Запад готов к переговорам по Украине