https://ria.ru/20221203/peregovory-1836129848.html

Минск не видит готовности Запада к переговорам по Украине, заявил Лукашенко

Минск не видит готовности Запада к переговорам по Украине, заявил Лукашенко - РИА Новости, 03.12.2022

Минск не видит готовности Запада к переговорам по Украине, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что не видит готовности Запада к переговорам по Украине. РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T19:04

2022-12-03T19:04

2022-12-03T19:21

александр лукашенко

в мире

белоруссия

украина

россия

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МИНСК, 3 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что не видит готовности Запада к переговорам по Украине."Я не собираюсь тут никого пугать. Вы тем более. Все уже и так напуганы-перепуганы. Но если они хотят, чтобы мы мирно жили в нашем регионе, не глядя на то, как на это смотрят из-за океана, - и Россия, и Беларусь к этому готовы. Если они хотят воевать до последнего не то украинца, не то уже там поляка или еще наемников, ну, это их дело, это их право. Пока, например, я и наши спецслужбы не видят, чтобы они были готовы к полноправным переговорам и по-человечески договариваться", - сказал Лукашенко, комментируя готовность оппонентов к урегулированию ситуации в регионе. Слова Лукашенко приводит агентство Sputnik Беларусь в субботу.Президент отметил, что оппоненты "видят, как продолжить войну". "Ну, тогда специальная операция не прекратится. Наверное, вы это лучше знаете", - сказал он, предложив Шойгу "обменяемся мнениями".

https://ria.ru/20221201/belorussiya-1835475919.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр лукашенко, в мире, белоруссия, украина, россия