Макрон: Франция и США должны подготовить диалог между Россией и Украиной
Макрон: Франция и США должны заставить Россию вернуться за стол переговоров с Украиной
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 3 дек - РИА Новости. Париж и Вашингтон должны подготовить диалог между Россией и Украиной, заявил французский президент Эммануэль Макрон.
"У США и Франции одинаковое видение по Украине: продолжать помогать ей, сделать все, чтобы оказать давление на Россию, с тем чтобы она вернулась за стол переговоров… Мы должны подготовить диалог к тому дню, когда стороны вернутся за стол переговоров, а это будет зависеть от украинцев", - сказал Макрон в интервью телеканалу TF1.
По его словам, обе страны будут продолжать военную поддержку Киеву и при этом стараться избежать дальнейшей эскалации конфликта и защитить атомные электростанции на Украине.
Макрон с 29 ноября по 2 декабря посетил с официальным визитом США. В ходе поездки он провел переговоры с американским лидером Джо Байденом, стороны обсудили ситуацию на Украине, вопросы экономики, энергетики и сотрудничества в космосе.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.
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