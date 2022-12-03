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Макрон: Франция и США должны подготовить диалог между Россией и Украиной - РИА Новости, 03.12.2022
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Макрон: Франция и США должны подготовить диалог между Россией и Украиной
Макрон: Франция и США должны подготовить диалог между Россией и Украиной - РИА Новости, 03.12.2022
Макрон: Франция и США должны подготовить диалог между Россией и Украиной
Париж и Вашингтон должны подготовить диалог между Россией и Украиной, заявил французский президент Эммануэль Макрон. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T16:46
2022-12-03T16:46
в мире
эммануэль макрон
украина
россия
франция
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ПАРИЖ, 3 дек - РИА Новости. Париж и Вашингтон должны подготовить диалог между Россией и Украиной, заявил французский президент Эммануэль Макрон."У США и Франции одинаковое видение по Украине: продолжать помогать ей, сделать все, чтобы оказать давление на Россию, с тем чтобы она вернулась за стол переговоров… Мы должны подготовить диалог к тому дню, когда стороны вернутся за стол переговоров, а это будет зависеть от украинцев", - сказал Макрон в интервью телеканалу TF1.По его словам, обе страны будут продолжать военную поддержку Киеву и при этом стараться избежать дальнейшей эскалации конфликта и защитить атомные электростанции на Украине.Макрон с 29 ноября по 2 декабря посетил с официальным визитом США. В ходе поездки он провел переговоры с американским лидером Джо Байденом, стороны обсудили ситуацию на Украине, вопросы экономики, энергетики и сотрудничества в космосе.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.
https://ria.ru/20221203/peregovory-1836005720.html
https://ria.ru/20221203/frantsiya-1835965508.html
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в мире, эммануэль макрон, украина, россия, франция
В мире, Эммануэль Макрон, Украина, Россия, Франция
16:46 03.12.2022
 
Макрон: Франция и США должны подготовить диалог между Россией и Украиной

Макрон: Франция и США должны заставить Россию вернуться за стол переговоров с Украиной

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 3 дек - РИА Новости. Париж и Вашингтон должны подготовить диалог между Россией и Украиной, заявил французский президент Эммануэль Макрон.
США и Франции одинаковое видение по Украине: продолжать помогать ей, сделать все, чтобы оказать давление на Россию, с тем чтобы она вернулась за стол переговоров… Мы должны подготовить диалог к тому дню, когда стороны вернутся за стол переговоров, а это будет зависеть от украинцев", - сказал Макрон в интервью телеканалу TF1.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
Запад опять заговорил о переговорах по Украине
По его словам, обе страны будут продолжать военную поддержку Киеву и при этом стараться избежать дальнейшей эскалации конфликта и защитить атомные электростанции на Украине.
Макрон с 29 ноября по 2 декабря посетил с официальным визитом США. В ходе поездки он провел переговоры с американским лидером Джо Байденом, стороны обсудили ситуацию на Украине, вопросы экономики, энергетики и сотрудничества в космосе.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.
Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон во время торжественного ужина на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
Вчера, 08:00
Макрон в Америке лишил Францию величия
 
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