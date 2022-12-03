https://ria.ru/20221203/peregovory-1836109588.html

Макрон: Франция и США должны подготовить диалог между Россией и Украиной

Макрон: Франция и США должны подготовить диалог между Россией и Украиной - РИА Новости, 03.12.2022

Макрон: Франция и США должны подготовить диалог между Россией и Украиной

Париж и Вашингтон должны подготовить диалог между Россией и Украиной, заявил французский президент Эммануэль Макрон. РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T16:46

2022-12-03T16:46

2022-12-03T16:46

в мире

эммануэль макрон

украина

россия

франция

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ПАРИЖ, 3 дек - РИА Новости. Париж и Вашингтон должны подготовить диалог между Россией и Украиной, заявил французский президент Эммануэль Макрон."У США и Франции одинаковое видение по Украине: продолжать помогать ей, сделать все, чтобы оказать давление на Россию, с тем чтобы она вернулась за стол переговоров… Мы должны подготовить диалог к тому дню, когда стороны вернутся за стол переговоров, а это будет зависеть от украинцев", - сказал Макрон в интервью телеканалу TF1.По его словам, обе страны будут продолжать военную поддержку Киеву и при этом стараться избежать дальнейшей эскалации конфликта и защитить атомные электростанции на Украине.Макрон с 29 ноября по 2 декабря посетил с официальным визитом США. В ходе поездки он провел переговоры с американским лидером Джо Байденом, стороны обсудили ситуацию на Украине, вопросы экономики, энергетики и сотрудничества в космосе.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.

https://ria.ru/20221203/peregovory-1836005720.html

https://ria.ru/20221203/frantsiya-1835965508.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, эммануэль макрон, украина, россия, франция