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В США назвали условия для прекращения поставок оружия Зеленскому - РИА Новости, 03.12.2022
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В США назвали условия для прекращения поставок оружия Зеленскому
В США назвали условия для прекращения поставок оружия Зеленскому - РИА Новости, 03.12.2022
В США назвали условия для прекращения поставок оружия Зеленскому
Соединенные Штаты могут отказаться от накачки киевского режима оружием, если поймут, что риски эскалации конфликта перевешивают интересы Америки, заявил автор... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T09:22
2022-12-03T10:51
в мире
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты могут отказаться от накачки киевского режима оружием, если поймут, что риски эскалации конфликта перевешивают интересы Америки, заявил автор журнала The American Conservative Патрик Бьюкенен.По словам обозревателя, события последних месяцев продемонстрировали, что на Западе оказалось слишком много "ястребов", готовых без учета последствий идти на конфликт с ядерной державой. Особенно ярко, как считает Бьюкенен, опасная тенденция проявилась во время ракетного кризиса в Польше."Американская партия войны все еще никуда не делась и жаждет следующей конфронтации с Россией. Ожидается, что в последние дни этого неудачного конгресса, прежде чем в январе контроль над палатой представителей перейдет к республиканцам, демократы одобрят просьбу Байдена о выделении еще 38 миллиардов долларов для киевского режима, его армии и его конфликта. Принятие этого закона фактически гарантировало бы, что США продолжат финансирование и продлят боевые действия до весны", — пояснил автор.Бьюкенен при этом понадеялся, что власти США сосредоточатся на интересах собственной страны и начнут тщательнее рассчитывать действия по отношению к Украине.На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.
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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, сша, киев
В мире, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, США, Киев
09:22 03.12.2022 (обновлено: 10:51 03.12.2022)
 
В США назвали условия для прекращения поставок оружия Зеленскому

TAC: поставки оружия США Киеву прекратятся, если риски для Вашингтона перевесят выгоду

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты могут отказаться от накачки киевского режима оружием, если поймут, что риски эскалации конфликта перевешивают интересы Америки, заявил автор журнала The American Conservative Патрик Бьюкенен.
По словам обозревателя, события последних месяцев продемонстрировали, что на Западе оказалось слишком много "ястребов", готовых без учета последствий идти на конфликт с ядерной державой. Особенно ярко, как считает Бьюкенен, опасная тенденция проявилась во время ракетного кризиса в Польше.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 20:42Специальная военная операция на Украине
США считают, что Зеленский не готов к мирным переговорам
"Американская партия войны все еще никуда не делась и жаждет следующей конфронтации с Россией. Ожидается, что в последние дни этого неудачного конгресса, прежде чем в январе контроль над палатой представителей перейдет к республиканцам, демократы одобрят просьбу Байдена о выделении еще 38 миллиардов долларов для киевского режима, его армии и его конфликта. Принятие этого закона фактически гарантировало бы, что США продолжат финансирование и продлят боевые действия до весны", — пояснил автор.
Бьюкенен при этом понадеялся, что власти США сосредоточатся на интересах собственной страны и начнут тщательнее рассчитывать действия по отношению к Украине.

"Мы, американцы, учитывая наш незаменимый вклад в военные действия Украины, имеем право сообщить Киеву, что риски дальнейших боевых действий превышают любую потенциальную выгоду для нас; и, если Киев полон решимости продолжать борьбу, уведомить, что Украина будет делать это без американских боеприпасов. Великие державы никогда не должны уступать меньшим державам, не связанным с их жизненными интересами и способными втягивать их в нежелательные конфликты", — подчеркнул обозреватель.

На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 20:34Специальная военная операция на Украине
Администрация США ведет переговоры с конгрессом о средствах для Украины
 
В миреДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаСШАКиев
 
 
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