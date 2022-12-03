https://ria.ru/20221203/oruzhie-1836060219.html

В США назвали условия для прекращения поставок оружия Зеленскому

В США назвали условия для прекращения поставок оружия Зеленскому - РИА Новости, 03.12.2022

В США назвали условия для прекращения поставок оружия Зеленскому

Соединенные Штаты могут отказаться от накачки киевского режима оружием, если поймут, что риски эскалации конфликта перевешивают интересы Америки, заявил автор... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T09:22

2022-12-03T09:22

2022-12-03T10:51

в мире

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

сша

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты могут отказаться от накачки киевского режима оружием, если поймут, что риски эскалации конфликта перевешивают интересы Америки, заявил автор журнала The American Conservative Патрик Бьюкенен.По словам обозревателя, события последних месяцев продемонстрировали, что на Западе оказалось слишком много "ястребов", готовых без учета последствий идти на конфликт с ядерной державой. Особенно ярко, как считает Бьюкенен, опасная тенденция проявилась во время ракетного кризиса в Польше."Американская партия войны все еще никуда не делась и жаждет следующей конфронтации с Россией. Ожидается, что в последние дни этого неудачного конгресса, прежде чем в январе контроль над палатой представителей перейдет к республиканцам, демократы одобрят просьбу Байдена о выделении еще 38 миллиардов долларов для киевского режима, его армии и его конфликта. Принятие этого закона фактически гарантировало бы, что США продолжат финансирование и продлят боевые действия до весны", — пояснил автор.Бьюкенен при этом понадеялся, что власти США сосредоточатся на интересах собственной страны и начнут тщательнее рассчитывать действия по отношению к Украине.На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.

https://ria.ru/20221202/peregovory-1836002978.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, сша, киев