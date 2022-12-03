https://ria.ru/20221203/nikolskoe-1836133699.html

При обстреле украинскими войсками Никольского пострадал мирный житель

При обстреле украинскими войсками Никольского пострадал мирный житель - РИА Новости, 03.12.2022

При обстреле украинскими войсками Никольского пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Никольского в Донецкой Народной Республике, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T19:36

2022-12-03T19:36

2022-12-03T19:36

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

волновахский район

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Никольского в Донецкой Народной Республике, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) ранили мирного жителя в Никольском. Украинские боевики нанесли удар по Никольскому Волновахского района. Ранен мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20221203/mobilizovannye-1835848113.html

донецкая народная республика

волновахский район

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, волновахский район, вооруженные силы украины