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При обстреле украинскими войсками Никольского пострадал мирный житель - РИА Новости, 03.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221203/nikolskoe-1836133699.html
При обстреле украинскими войсками Никольского пострадал мирный житель
При обстреле украинскими войсками Никольского пострадал мирный житель - РИА Новости, 03.12.2022
При обстреле украинскими войсками Никольского пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Никольского в Донецкой Народной Республике, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T19:36
2022-12-03T19:36
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
волновахский район
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Никольского в Донецкой Народной Республике, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) ранили мирного жителя в Никольском. Украинские боевики нанесли удар по Никольскому Волновахского района. Ранен мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, волновахский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Волновахский район, Вооруженные силы Украины
19:36 03.12.2022
 
При обстреле украинскими войсками Никольского пострадал мирный житель

В ДНР заявили, что при обстреле украинскими войсками Никольского пострадал мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда ВСУ
Осколки снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Никольского в Донецкой Народной Республике, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) ранили мирного жителя в Никольском. Украинские боевики нанесли удар по Никольскому Волновахского района. Ранен мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Демобилизованные студенты вузов ДНР - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВолновахский районВооруженные силы Украины
 
 
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