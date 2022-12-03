https://ria.ru/20221203/nikolskoe-1836133699.html
При обстреле украинскими войсками Никольского пострадал мирный житель
При обстреле украинскими войсками Никольского пострадал мирный житель - РИА Новости, 03.12.2022
При обстреле украинскими войсками Никольского пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Никольского в Донецкой Народной Республике, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T19:36
2022-12-03T19:36
2022-12-03T19:36
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
волновахский район
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Никольского в Донецкой Народной Республике, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) ранили мирного жителя в Никольском. Украинские боевики нанесли удар по Никольскому Волновахского района. Ранен мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20221203/mobilizovannye-1835848113.html
донецкая народная республика
волновахский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, волновахский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Волновахский район, Вооруженные силы Украины
При обстреле украинскими войсками Никольского пострадал мирный житель
В ДНР заявили, что при обстреле украинскими войсками Никольского пострадал мирный житель