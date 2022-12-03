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В Госдуме объяснили, почему России не нужен "теневой флот" - РИА Новости, 03.12.2022
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В Госдуме объяснили, почему России не нужен "теневой флот"
В Госдуме объяснили, почему России не нужен "теневой флот" - РИА Новости, 03.12.2022
В Госдуме объяснили, почему России не нужен "теневой флот"
Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя публикации в СМИ, заявил РИА Новости, что России не нужно создавать... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T23:10
2022-12-03T23:12
экономика
цены на нефть
алексей чепа
россия
европа
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя публикации в СМИ, заявил РИА Новости, что России не нужно создавать "теневой флот", большое количество стран и так хотят брать российскую нефть.Газета Financial Times написала, что Россия якобы собрала флот из ста танкеров, чтобы уменьшить влияние международных ограничений на российскую нефть."Очевидно, России даже и создавать такой теневой флот не надо, потому что огромное количество компаний и большое количество стран хотят брать нашу российскую нефть в ответ на решение семерки (стран Большой семерки – прим. авт.) выставить потолок на российскую нефть", - сказал депутат."Многие страны-производители нефти на протяжении большого количества времени находятся и находились под санкциями, сегодня это не большая проблема", - подчеркнул Чепа.По словам парламентария, такая политика приводит только к энергетическому кризису."Это бездумная политика приводит только к одному, к энергетическому кризису с одной стороны, к поднятию цен на энергоносители и к баснословному заработку некоторых компаний, в том числе американских, которые своими санкциями убивают Европу и зарабатывают кучу денег", - добавил он.
https://ria.ru/20221203/kommentariy-1836093702.html
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экономика, цены на нефть, алексей чепа, россия, европа
Экономика, Цены на нефть, Алексей Чепа, Россия, Европа
23:10 03.12.2022 (обновлено: 23:12 03.12.2022)
 
В Госдуме объяснили, почему России не нужен "теневой флот"

Депутат Чепа: создавать "теневой флот" не надо, многие и так хотят покупать нефть у России

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкТанкер у нефтеналивного терминала перевалочного комплекса "Шесхарис" в Новороссийске
Танкер у нефтеналивного терминала перевалочного комплекса Шесхарис в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Танкер у нефтеналивного терминала перевалочного комплекса "Шесхарис" в Новороссийске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя публикации в СМИ, заявил РИА Новости, что России не нужно создавать "теневой флот", большое количество стран и так хотят брать российскую нефть.
Газета Financial Times написала, что Россия якобы собрала флот из ста танкеров, чтобы уменьшить влияние международных ограничений на российскую нефть.
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Медведев иронично прокомментировал потолок цен на российскую нефть
"Очевидно, России даже и создавать такой теневой флот не надо, потому что огромное количество компаний и большое количество стран хотят брать нашу российскую нефть в ответ на решение семерки (стран Большой семерки – прим. авт.) выставить потолок на российскую нефть", - сказал депутат.
"Многие страны-производители нефти на протяжении большого количества времени находятся и находились под санкциями, сегодня это не большая проблема", - подчеркнул Чепа.
По словам парламентария, такая политика приводит только к энергетическому кризису.
"Это бездумная политика приводит только к одному, к энергетическому кризису с одной стороны, к поднятию цен на энергоносители и к баснословному заработку некоторых компаний, в том числе американских, которые своими санкциями убивают Европу и зарабатывают кучу денег", - добавил он.
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ЭкономикаЦены на нефтьАлексей ЧепаРоссияЕвропа
 
 
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