https://ria.ru/20221203/neft-1836153735.html

В Госдуме объяснили, почему России не нужен "теневой флот"

В Госдуме объяснили, почему России не нужен "теневой флот" - РИА Новости, 03.12.2022

В Госдуме объяснили, почему России не нужен "теневой флот"

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя публикации в СМИ, заявил РИА Новости, что России не нужно создавать... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T23:10

2022-12-03T23:10

2022-12-03T23:12

экономика

цены на нефть

алексей чепа

россия

европа

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя публикации в СМИ, заявил РИА Новости, что России не нужно создавать "теневой флот", большое количество стран и так хотят брать российскую нефть.Газета Financial Times написала, что Россия якобы собрала флот из ста танкеров, чтобы уменьшить влияние международных ограничений на российскую нефть."Очевидно, России даже и создавать такой теневой флот не надо, потому что огромное количество компаний и большое количество стран хотят брать нашу российскую нефть в ответ на решение семерки (стран Большой семерки – прим. авт.) выставить потолок на российскую нефть", - сказал депутат."Многие страны-производители нефти на протяжении большого количества времени находятся и находились под санкциями, сегодня это не большая проблема", - подчеркнул Чепа.По словам парламентария, такая политика приводит только к энергетическому кризису."Это бездумная политика приводит только к одному, к энергетическому кризису с одной стороны, к поднятию цен на энергоносители и к баснословному заработку некоторых компаний, в том числе американских, которые своими санкциями убивают Европу и зарабатывают кучу денег", - добавил он.

https://ria.ru/20221203/kommentariy-1836093702.html

https://ria.ru/20221203/neft-1836147238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, алексей чепа, россия, европа