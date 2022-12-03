23:10 03.12.2022 (обновлено: 23:12 03.12.2022)
В Госдуме объяснили, почему России не нужен "теневой флот"
Депутат Чепа: создавать "теневой флот" не надо, многие и так хотят покупать нефть у России
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкТанкер у нефтеналивного терминала перевалочного комплекса "Шесхарис" в Новороссийске
Танкер у нефтеналивного терминала перевалочного комплекса "Шесхарис" в Новороссийске. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя публикации в СМИ, заявил РИА Новости, что России не нужно создавать "теневой флот", большое количество стран и так хотят брать российскую нефть.
Газета Financial Times написала, что Россия якобы собрала флот из ста танкеров, чтобы уменьшить влияние международных ограничений на российскую нефть.
"Очевидно, России даже и создавать такой теневой флот не надо, потому что огромное количество компаний и большое количество стран хотят брать нашу российскую нефть в ответ на решение семерки (стран Большой семерки – прим. авт.) выставить потолок на российскую нефть", - сказал депутат.
"Многие страны-производители нефти на протяжении большого количества времени находятся и находились под санкциями, сегодня это не большая проблема", - подчеркнул Чепа.
По словам парламентария, такая политика приводит только к энергетическому кризису.
"Это бездумная политика приводит только к одному, к энергетическому кризису с одной стороны, к поднятию цен на энергоносители и к баснословному заработку некоторых компаний, в том числе американских, которые своими санкциями убивают Европу и зарабатывают кучу денег", - добавил он.