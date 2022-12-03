https://ria.ru/20221203/nauka-1836092880.html

Более 80 процентов россиян гордятся своей наукой, заявил Чернышенко

Более 80 процентов россиян гордятся своей наукой, заявил Чернышенко - РИА Новости, 03.12.2022

Более 80 процентов россиян гордятся своей наукой, заявил Чернышенко

Свыше 80% россиян доверяют мнению отечественных ученых и гордятся российской наукой, а 83% студентов планируют строить карьеру в научной сфере - это отличный... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T14:40

2022-12-03T14:40

2022-12-03T14:40

наука

дмитрий чернышенко

владимир путин

сочи

россия

единая россия

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СОЧИ, 3 дек - РИА Новости. Свыше 80% россиян доверяют мнению отечественных ученых и гордятся российской наукой, а 83% студентов планируют строить карьеру в научной сфере - это отличный результат первого года Десятилетия науки и технологий в РФ, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.Он принял участие в работе II Конгресса молодых ученых в Сочи. Конгресс стал ключевым мероприятием первого года Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным.На площадке конгресса сопредседатели координационного комитета Десятилетия науки и технологий, помощник президента России Андрей Фурсенко и вице-премьер Дмитрий Чернышенко провели его итоговое в нынешнем году заседание. На нем был представлен отчет об основных результатах реализации плана проведения первого года Десятилетия, сообщила пресс-служба конгресса."Сейчас все очень быстро меняется, и наука меняется, может быть, быстрее всего остального. Вынуждено меняется, потому что появляются новые вызовы, и к науке сегодня гораздо большие требования. Наука сегодня - это реальная надежда на существенные прорывы, существенные изменения", - сказал Фурсенко, слова которого приведены в сообщении."Мы видим, что первый год Десятилетия был продуктивным. Проведено более 1 тысячи мероприятий. В них приняло участие почти 100 миллионов человек", - отметил Чернышенко."Приоритетной задачей является популяризация деятельности исследователей и их достижений. В обществе высокий запрос на эту информацию. Большинство наших соотечественников – более 80% – доверяют мнению российских ученых и гордятся российской наукой. 83% студентов планируют строить карьеру в научной сфере - это отличный результат первого года Десятилетия", - добавил вице-премьер.Чернышенко поручил создать фильм о российской науке и молодых ученых, предложил продумать организацию сети научных музеев в России, а также создание открытых научных детских площадок, аналоги которых представлены на конгрессе. "Считаю, что наряду с "умными" спортивными площадками, запускаемыми по инициативе "Единой России", - это дало бы нам эффект синергии для физического и интеллектуального развития наших детей", - сказал он."В контексте Десятилетия 2022 год был одним из самых трудных и решающих. Мы определили векторы развития науки, сделали огромный шаг в популяризации научной и инновационной деятельности среди всех возрастных категорий жителей России. Мероприятия первого года Десятилетия науки и технологий охватили 87 регионов нашей страны", - рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.На заседании присутствовали молодые ученые, которые принимали участие во встрече с президентом России в рамках конгресса. Они рассказали о своих инициативах, которые могут войти в план Десятилетия науки и технологий."Вы представили ряд интересных предложений и инициатив, которые получили поддержку главы государства. Эти проекты должны быть учтены при обновлении плана Десятилетия науки и технологий. Напомню, все результаты Десятилетия должны работать на поставленную президентом задачу – обеспечение технологического суверенитета страны", - сказал Чернышенко.

https://ria.ru/20221203/nauka-1836085875.html

https://ria.ru/20221203/nauka-1836080612.html

сочи

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

дмитрий чернышенко, владимир путин, сочи, россия, единая россия