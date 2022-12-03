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ЕС будет наказывать суда третьих стран за нарушение потолка цен на нефть - РИА Новости, 03.12.2022
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ЕС будет наказывать суда третьих стран за нарушение потолка цен на нефть
ЕС будет наказывать суда третьих стран за нарушение потолка цен на нефть - РИА Новости, 03.12.2022
ЕС будет наказывать суда третьих стран за нарушение потолка цен на нефть
ЕС намерен на 90 дней лишать страховок и финансирования суда, перевозившие российскую нефть по цене сверх установленной предельной цены, следует из... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T20:39
2022-12-03T20:40
экономика
россия
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
австралия
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БРЮССЕЛЬ, 3 дек – РИА Новости. ЕС намерен на 90 дней лишать страховок и финансирования суда, перевозившие российскую нефть по цене сверх установленной предельной цены, следует из обнародованного пояснения Еврокомиссии.Страны "большой семерки", ЕС и Австралия с понедельника 5 декабря вводят ограничение цен на российскую сырую нефть морской перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Ранее сообщалось, что страны ЕС будут регулярно пересматривать "потолок", его изменение потребует единогласного решения всех членов союза. Потолок цен водится параллельно с началом действия в понедельник эмбарго ЕС на покупку российской сырой нефти, перевозимой танкерами.Европейским компаниям, в частности, в течение 90 дней будет запрещено страховать, финансировать и обслуживать судно, которое будет уличено в транспортировке российской нефти, по цене, превышающей установленный предел.Высокопоставленный европейский чиновник пояснил журналистам в Брюсселе: "Что касается третьих стран, то если такие суда прибудут в Европу, то они могут быть санкционированы, в частности, эти операторы будут лишены наших услуг на срок 90 дней на транспортировку российской нефти".Источник также пояснил, что в отношении европейских операторов "каждое государство-член ЕС будет преследовать операторов, не соблюдающих действующее решение о санкциях".Президент РФ, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.
https://ria.ru/20221203/kommentariy-1836093702.html
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экономика, россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, австралия
Экономика, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Австралия
20:39 03.12.2022 (обновлено: 20:40 03.12.2022)
 
ЕС будет наказывать суда третьих стран за нарушение потолка цен на нефть

ЕС будет на три месяца наказывать суда третьих стран за нарушение потолка цен на нефть

© AP PhotoТанкер в Черном море
Танкер в Черном море - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© AP Photo
Танкер в Черном море. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 3 дек – РИА Новости. ЕС намерен на 90 дней лишать страховок и финансирования суда, перевозившие российскую нефть по цене сверх установленной предельной цены, следует из обнародованного пояснения Еврокомиссии.
Страны "большой семерки", ЕС и Австралия с понедельника 5 декабря вводят ограничение цен на российскую сырую нефть морской перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Ранее сообщалось, что страны ЕС будут регулярно пересматривать "потолок", его изменение потребует единогласного решения всех членов союза. Потолок цен водится параллельно с началом действия в понедельник эмбарго ЕС на покупку российской сырой нефти, перевозимой танкерами.
Европейским компаниям, в частности, в течение 90 дней будет запрещено страховать, финансировать и обслуживать судно, которое будет уличено в транспортировке российской нефти, по цене, превышающей установленный предел.
Высокопоставленный европейский чиновник пояснил журналистам в Брюсселе: "Что касается третьих стран, то если такие суда прибудут в Европу, то они могут быть санкционированы, в частности, эти операторы будут лишены наших услуг на срок 90 дней на транспортировку российской нефти".
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
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Медведев иронично прокомментировал потолок цен на российскую нефть
Источник также пояснил, что в отношении европейских операторов "каждое государство-член ЕС будет преследовать операторов, не соблюдающих действующее решение о санкциях".
Президент РФ, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
Вчера, 19:43
Источник в ЕС назвал цель введения потолка на российскую нефть
 
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