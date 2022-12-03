20:39 03.12.2022 (обновлено: 20:40 03.12.2022)
ЕС будет наказывать суда третьих стран за нарушение потолка цен на нефть
ЕС будет на три месяца наказывать суда третьих стран за нарушение потолка цен на нефть
© AP PhotoТанкер в Черном море
© AP Photo
Танкер в Черном море. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 дек – РИА Новости. ЕС намерен на 90 дней лишать страховок и финансирования суда, перевозившие российскую нефть по цене сверх установленной предельной цены, следует из обнародованного пояснения Еврокомиссии.
Страны "большой семерки", ЕС и Австралия с понедельника 5 декабря вводят ограничение цен на российскую сырую нефть морской перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Ранее сообщалось, что страны ЕС будут регулярно пересматривать "потолок", его изменение потребует единогласного решения всех членов союза. Потолок цен водится параллельно с началом действия в понедельник эмбарго ЕС на покупку российской сырой нефти, перевозимой танкерами.
Европейским компаниям, в частности, в течение 90 дней будет запрещено страховать, финансировать и обслуживать судно, которое будет уличено в транспортировке российской нефти, по цене, превышающей установленный предел.
Источник также пояснил, что в отношении европейских операторов "каждое государство-член ЕС будет преследовать операторов, не соблюдающих действующее решение о санкциях".
Президент РФ, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.