Санду высказалась о перспективе вступления Молдавии в ЕС
Президент Санду назвала вступление Молдавии в ЕС единственным путем для выживания страны
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
ТОКИО, 3 дек – РИА Новости. Вступление в Европейский союз – это единственный путь для выживания Молдавии, об этом в интервью японскому телеканалу NHK сказала президент этой страны Майя Санду.
"Если мы вступим в Европейский союз, мы будем в большей безопасности, значительно расширятся возможности экономического развития. Вступление в ЕС – единственный путь для нашего выживания", - сказала Санду.
В то же время она считает, что присутствие российских миротворцев в Приднестровье мешает Молдавии вступить в НАТО.
"Дискуссии о вступлении в НАТО мешает присутствие российских военных (в Приднестровье)", - сказала она.
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В субботу состоялась встреча на высшем уровне с премьер-министром Фумио Кисидой, в ходе которой Япония пообещала Молдавии помощь в размере 27 миллионов долларов.
Президент Молдавии Майя Санду в субботу принимала участие в проходящей в Токио Всемирной Ассамблее женщин WAW!2022, выступила на круглом столе, где рассказала о введенном в стране на законодательном уровне квотировании участия женщин в политической жизни страны.