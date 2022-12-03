https://ria.ru/20221203/moldaviya-1836118762.html

Санду высказалась о перспективе вступления Молдавии в ЕС

Санду высказалась о перспективе вступления Молдавии в ЕС - РИА Новости, 03.12.2022

Санду высказалась о перспективе вступления Молдавии в ЕС

Вступление в Европейский союз – это единственный путь для выживания Молдавии, об этом в интервью японскому телеканалу NHK сказала президент этой страны Майя... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T17:39

2022-12-03T17:39

2022-12-03T17:39

в мире

майя санду

молдавия

евросоюз

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ТОКИО, 3 дек – РИА Новости. Вступление в Европейский союз – это единственный путь для выживания Молдавии, об этом в интервью японскому телеканалу NHK сказала президент этой страны Майя Санду."Если мы вступим в Европейский союз, мы будем в большей безопасности, значительно расширятся возможности экономического развития. Вступление в ЕС – единственный путь для нашего выживания", - сказала Санду.В то же время она считает, что присутствие российских миротворцев в Приднестровье мешает Молдавии вступить в НАТО."Дискуссии о вступлении в НАТО мешает присутствие российских военных (в Приднестровье)", - сказала она.В субботу состоялась встреча на высшем уровне с премьер-министром Фумио Кисидой, в ходе которой Япония пообещала Молдавии помощь в размере 27 миллионов долларов.Президент Молдавии Майя Санду в субботу принимала участие в проходящей в Токио Всемирной Ассамблее женщин WAW!2022, выступила на круглом столе, где рассказала о введенном в стране на законодательном уровне квотировании участия женщин в политической жизни страны.

https://ria.ru/20221202/moldaviya-1835840204.html

молдавия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, майя санду, молдавия, евросоюз