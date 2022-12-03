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Санду высказалась о перспективе вступления Молдавии в ЕС - РИА Новости, 03.12.2022
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Санду высказалась о перспективе вступления Молдавии в ЕС
Санду высказалась о перспективе вступления Молдавии в ЕС - РИА Новости, 03.12.2022
Санду высказалась о перспективе вступления Молдавии в ЕС
Вступление в Европейский союз – это единственный путь для выживания Молдавии, об этом в интервью японскому телеканалу NHK сказала президент этой страны Майя... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T17:39
2022-12-03T17:39
в мире
майя санду
молдавия
евросоюз
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ТОКИО, 3 дек – РИА Новости. Вступление в Европейский союз – это единственный путь для выживания Молдавии, об этом в интервью японскому телеканалу NHK сказала президент этой страны Майя Санду."Если мы вступим в Европейский союз, мы будем в большей безопасности, значительно расширятся возможности экономического развития. Вступление в ЕС – единственный путь для нашего выживания", - сказала Санду.В то же время она считает, что присутствие российских миротворцев в Приднестровье мешает Молдавии вступить в НАТО."Дискуссии о вступлении в НАТО мешает присутствие российских военных (в Приднестровье)", - сказала она.В субботу состоялась встреча на высшем уровне с премьер-министром Фумио Кисидой, в ходе которой Япония пообещала Молдавии помощь в размере 27 миллионов долларов.Президент Молдавии Майя Санду в субботу принимала участие в проходящей в Токио Всемирной Ассамблее женщин WAW!2022, выступила на круглом столе, где рассказала о введенном в стране на законодательном уровне квотировании участия женщин в политической жизни страны.
https://ria.ru/20221202/moldaviya-1835840204.html
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в мире, майя санду, молдавия, евросоюз
В мире, Майя Санду, Молдавия, Евросоюз
17:39 03.12.2022
 
Санду высказалась о перспективе вступления Молдавии в ЕС

Президент Санду назвала вступление Молдавии в ЕС единственным путем для выживания страны

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© Sputnik / Раду Прока
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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ТОКИО, 3 дек – РИА Новости. Вступление в Европейский союз – это единственный путь для выживания Молдавии, об этом в интервью японскому телеканалу NHK сказала президент этой страны Майя Санду.
"Если мы вступим в Европейский союз, мы будем в большей безопасности, значительно расширятся возможности экономического развития. Вступление в ЕС – единственный путь для нашего выживания", - сказала Санду.
В то же время она считает, что присутствие российских миротворцев в Приднестровье мешает Молдавии вступить в НАТО.
"Дискуссии о вступлении в НАТО мешает присутствие российских военных (в Приднестровье)", - сказала она.
Участники акции протеста оппозиции, обвиняющие действующую власть в неспособности справиться с кризисом в Молдавии, на одной из улиц Кишинева - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
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Жителям Молдавии посоветовали подготовить "тревожный чемоданчик"
В субботу состоялась встреча на высшем уровне с премьер-министром Фумио Кисидой, в ходе которой Япония пообещала Молдавии помощь в размере 27 миллионов долларов.
Президент Молдавии Майя Санду в субботу принимала участие в проходящей в Токио Всемирной Ассамблее женщин WAW!2022, выступила на круглом столе, где рассказала о введенном в стране на законодательном уровне квотировании участия женщин в политической жизни страны.
 
В миреМайя СандуМолдавияЕвросоюз
 
 
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