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В Кремле заявили, что никакой новой информации о мобилизации нет - РИА Новости, 03.12.2022
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В Кремле заявили, что никакой новой информации о мобилизации нет
В Кремле заявили, что никакой новой информации о мобилизации нет - РИА Новости, 03.12.2022
В Кремле заявили, что никакой новой информации о мобилизации нет
Никакой новой информации о мобилизации в РФ нет, она завершена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T16:14
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дмитрий песков
частичная мобилизация в россии
россия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Никакой новой информации о мобилизации в РФ нет, она завершена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Никакой информации на этот счет нет, вы знаете все соответствующие слова президента, о том, что она завершена", - сказал Песков журналистам.
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дмитрий песков, частичная мобилизация в россии, россия
Дмитрий Песков, Частичная мобилизация в России, Россия
16:14 03.12.2022 (обновлено: 16:59 03.12.2022)
 
В Кремле заявили, что никакой новой информации о мобилизации нет

Представитель Кремля Песков: частичная мобилизация завершена, никакой новой информации нет

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Никакой новой информации о мобилизации в РФ нет, она завершена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Никакой информации на этот счет нет, вы знаете все соответствующие слова президента, о том, что она завершена", - сказал Песков журналистам.
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
Вчера, 13:26Специальная военная операция на Украине
Балицкий опроверг фейки Киева о мобилизации в Запорожской области
 
Дмитрий ПесковЧастичная мобилизация в РоссииРоссия
 
 
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