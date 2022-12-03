https://ria.ru/20221203/mobilizatsiya-1836103961.html
В Кремле заявили, что никакой новой информации о мобилизации нет
В Кремле заявили, что никакой новой информации о мобилизации нет - РИА Новости, 03.12.2022
В Кремле заявили, что никакой новой информации о мобилизации нет
Никакой новой информации о мобилизации в РФ нет, она завершена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T16:14
2022-12-03T16:14
2022-12-03T16:59
дмитрий песков
частичная мобилизация в россии
россия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Никакой новой информации о мобилизации в РФ нет, она завершена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Никакой информации на этот счет нет, вы знаете все соответствующие слова президента, о том, что она завершена", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20221203/feyk-1836084364.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, частичная мобилизация в россии, россия
Дмитрий Песков, Частичная мобилизация в России, Россия
16:14 03.12.2022 (обновлено: 16:59 03.12.2022)
В Кремле заявили, что никакой новой информации о мобилизации нет
Представитель Кремля Песков: частичная мобилизация завершена, никакой новой информации нет