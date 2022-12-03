https://ria.ru/20221203/mobilizatsiya-1836103961.html

В Кремле заявили, что никакой новой информации о мобилизации нет

В Кремле заявили, что никакой новой информации о мобилизации нет - РИА Новости, 03.12.2022

В Кремле заявили, что никакой новой информации о мобилизации нет

Никакой новой информации о мобилизации в РФ нет, она завершена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T16:14

2022-12-03T16:14

2022-12-03T16:59

дмитрий песков

частичная мобилизация в россии

россия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Никакой новой информации о мобилизации в РФ нет, она завершена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Никакой информации на этот счет нет, вы знаете все соответствующие слова президента, о том, что она завершена", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20221203/feyk-1836084364.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, частичная мобилизация в россии, россия