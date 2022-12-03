https://ria.ru/20221203/lyzhnya-1836419595.html

Более 40 лыжных маршрутов длиной в 130 километров проложат в парках Москвы

Более 40 лыжных маршрутов длиной в 130 километров проложат в парках Москвы - РИА Новости, 05.12.2022

Более 40 лыжных маршрутов длиной в 130 километров проложат в парках Москвы

Более 40 лыжных маршрутов, предназначенных для езды разным ходом, проложат в парках Москвы, общая протяженность этих маршрутов превысит 130 километров,... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-03T10:43

2022-12-03T10:43

2022-12-05T14:49

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Более 40 лыжных маршрутов, предназначенных для езды разным ходом, проложат в парках Москвы, общая протяженность этих маршрутов превысит 130 километров, сообщается на сайте мэра столицы."Будут проложены 42 лыжных маршрута общей протяженностью около 133 километров для езды как классическим ходом, так и коньковым, а также созданы ледяные, снежные горки и места для катания на санях и тюбингах", - приводятся на портале слова руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антона Кульбачевского.Лыжные трассы организуют в природно-исторических парках "Битцевский лес", "Царицыно", "Измайлово", "Косинский", "Москворецкий", "Кузьминки-Люблино", "Тушинский", заказниках "Долина реки Сетунь", "Долина реки Сходни в Куркино", "Химкинский", "Зеленоградский", "Долгие пруды", "Северный", "Теплый Стан", "Тропаревский" и памятнике природы "Серебряный бор".

https://ria.ru/20221120/katok-1832841577.html

москва

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы