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Более 40 лыжных маршрутов длиной в 130 километров проложат в парках Москвы
Более 40 лыжных маршрутов длиной в 130 километров проложат в парках Москвы - РИА Новости, 05.12.2022
Более 40 лыжных маршрутов длиной в 130 километров проложат в парках Москвы
Более 40 лыжных маршрутов, предназначенных для езды разным ходом, проложат в парках Москвы, общая протяженность этих маршрутов превысит 130 километров,... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-03T10:43
2022-12-03T10:43
2022-12-05T14:49
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Более 40 лыжных маршрутов, предназначенных для езды разным ходом, проложат в парках Москвы, общая протяженность этих маршрутов превысит 130 километров, сообщается на сайте мэра столицы."Будут проложены 42 лыжных маршрута общей протяженностью около 133 километров для езды как классическим ходом, так и коньковым, а также созданы ледяные, снежные горки и места для катания на санях и тюбингах", - приводятся на портале слова руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антона Кульбачевского.Лыжные трассы организуют в природно-исторических парках "Битцевский лес", "Царицыно", "Измайлово", "Косинский", "Москворецкий", "Кузьминки-Люблино", "Тушинский", заказниках "Долина реки Сетунь", "Долина реки Сходни в Куркино", "Химкинский", "Зеленоградский", "Долгие пруды", "Северный", "Теплый Стан", "Тропаревский" и памятнике природы "Серебряный бор".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Более 40 лыжных маршрутов, предназначенных для езды разным ходом, проложат в парках Москвы, общая протяженность этих маршрутов превысит 130 километров, сообщается на сайте мэра столицы.
"Будут проложены 42 лыжных маршрута общей протяженностью около 133 километров для езды как классическим ходом, так и коньковым, а также созданы ледяные, снежные горки и места для катания на санях и тюбингах", - приводятся на портале слова руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антона Кульбачевского
.
Лыжные трассы организуют в природно-исторических парках "Битцевский лес", "Царицыно", "Измайлово", "Косинский", "Москворецкий", "Кузьминки-Люблино", "Тушинский", заказниках "Долина реки Сетунь", "Долина реки Сходни в Куркино", "Химкинский", "Зеленоградский", "Долгие пруды", "Северный", "Теплый Стан", "Тропаревский" и памятнике природы "Серебряный бор".