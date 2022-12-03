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Более 40 лыжных маршрутов длиной в 130 километров проложат в парках Москвы - РИА Новости, 05.12.2022
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Более 40 лыжных маршрутов длиной в 130 километров проложат в парках Москвы
Более 40 лыжных маршрутов длиной в 130 километров проложат в парках Москвы - РИА Новости, 05.12.2022
Более 40 лыжных маршрутов длиной в 130 километров проложат в парках Москвы
Более 40 лыжных маршрутов, предназначенных для езды разным ходом, проложат в парках Москвы, общая протяженность этих маршрутов превысит 130 километров,... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-03T10:43
2022-12-05T14:49
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Более 40 лыжных маршрутов, предназначенных для езды разным ходом, проложат в парках Москвы, общая протяженность этих маршрутов превысит 130 километров, сообщается на сайте мэра столицы."Будут проложены 42 лыжных маршрута общей протяженностью около 133 километров для езды как классическим ходом, так и коньковым, а также созданы ледяные, снежные горки и места для катания на санях и тюбингах", - приводятся на портале слова руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антона Кульбачевского.Лыжные трассы организуют в природно-исторических парках "Битцевский лес", "Царицыно", "Измайлово", "Косинский", "Москворецкий", "Кузьминки-Люблино", "Тушинский", заказниках "Долина реки Сетунь", "Долина реки Сходни в Куркино", "Химкинский", "Зеленоградский", "Долгие пруды", "Северный", "Теплый Стан", "Тропаревский" и памятнике природы "Серебряный бор".
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москва, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы
10:43 03.12.2022 (обновлено: 14:49 05.12.2022)
 

Более 40 лыжных маршрутов длиной в 130 километров проложат в парках Москвы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЖенщина на лыжах на Бездонном озере в Серебряном бору в Москве
Женщина на лыжах на Бездонном озере в Серебряном бору в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Более 40 лыжных маршрутов, предназначенных для езды разным ходом, проложат в парках Москвы, общая протяженность этих маршрутов превысит 130 километров, сообщается на сайте мэра столицы.
"Будут проложены 42 лыжных маршрута общей протяженностью около 133 километров для езды как классическим ходом, так и коньковым, а также созданы ледяные, снежные горки и места для катания на санях и тюбингах", - приводятся на портале слова руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антона Кульбачевского.
Лыжные трассы организуют в природно-исторических парках "Битцевский лес", "Царицыно", "Измайлово", "Косинский", "Москворецкий", "Кузьминки-Люблино", "Тушинский", заказниках "Долина реки Сетунь", "Долина реки Сходни в Куркино", "Химкинский", "Зеленоградский", "Долгие пруды", "Северный", "Теплый Стан", "Тропаревский" и памятнике природы "Серебряный бор".
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