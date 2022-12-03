https://ria.ru/20221203/kompanii-1836147462.html

Промышленные компании Кубани получат 103 миллиона рублей на развитие

Промышленные компании Кубани получат 103 миллиона рублей на развитие - РИА Новости, 03.12.2022

Промышленные компании Кубани получат 103 миллиона рублей на развитие

Промышленные предприятия Кубани получат 103 миллиона рублей на развитие производств, сообщает администрация Краснодарского края. РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T21:49

2022-12-03T21:49

2022-12-03T21:49

краснодарский край

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 3 дек - РИА Новости. Промышленные предприятия Кубани получат 103 миллиона рублей на развитие производств, сообщает администрация Краснодарского края.Ведомство пояснило, что экспертный совет Фонда развития промышленности Краснодарского края одобрил льготные займы трем компаниям. "Благодаря господдержке производитель бензоинструмента увеличит выпуск импортозамещающей продукции – это бензопилы, воздуходувные устройства и мотокосы. Деревообрабатывающее предприятие модернизирует оборудование для производства деревянных строительных конструкций. Производитель фармпрепаратов нарастит выпуск медицинских бактерицидных средств", – приводятся в сообщении слова и. о. главы департамента промышленной политики региона Владимира Мостового.Так, по программе "Проекты развития (краевое финансирование)" краснодарскому предприятию предоставят 43 миллиона рублей на 7 лет под 1% – в первые два года пользования займом и 3% – в оставшийся срок. Заемные средства компания направит на расширение производства импортозамещающей продукции.Кроме того, по программе "Приоритет" планируется профинансировать анапское деревообрабатывающее предприятие - производителю одобрили заем в сумме 30 миллионов рублей под 1% годовых на три года.Также 30 миллионов рублей на три года под 1% годовых по программе "Первая необходимость" предоставят фармпредприятию. На заемные средства компания приобретет сырье и материалы для увеличения производства медицинских бактерицидных средств."Фонд развития промышленности продолжает принимать заявки промышленных предприятий региона на получение льготного финансирования. Подать заявку можно в личном кабинете на сайте фонда", - уточнили в администрации края.

https://ria.ru/20221201/biznes-1835742850.html

https://ria.ru/20221130/seti-1835390006.html

краснодарский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

краснодарский край