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Промышленные компании Кубани получат 103 миллиона рублей на развитие - РИА Новости, 03.12.2022
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Промышленные компании Кубани получат 103 миллиона рублей на развитие
Промышленные компании Кубани получат 103 миллиона рублей на развитие - РИА Новости, 03.12.2022
Промышленные компании Кубани получат 103 миллиона рублей на развитие
Промышленные предприятия Кубани получат 103 миллиона рублей на развитие производств, сообщает администрация Краснодарского края. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T21:49
2022-12-03T21:49
краснодарский край
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 3 дек - РИА Новости. Промышленные предприятия Кубани получат 103 миллиона рублей на развитие производств, сообщает администрация Краснодарского края.Ведомство пояснило, что экспертный совет Фонда развития промышленности Краснодарского края одобрил льготные займы трем компаниям. "Благодаря господдержке производитель бензоинструмента увеличит выпуск импортозамещающей продукции – это бензопилы, воздуходувные устройства и мотокосы. Деревообрабатывающее предприятие модернизирует оборудование для производства деревянных строительных конструкций. Производитель фармпрепаратов нарастит выпуск медицинских бактерицидных средств", – приводятся в сообщении слова и. о. главы департамента промышленной политики региона Владимира Мостового.Так, по программе "Проекты развития (краевое финансирование)" краснодарскому предприятию предоставят 43 миллиона рублей на 7 лет под 1% – в первые два года пользования займом и 3% – в оставшийся срок. Заемные средства компания направит на расширение производства импортозамещающей продукции.Кроме того, по программе "Приоритет" планируется профинансировать анапское деревообрабатывающее предприятие - производителю одобрили заем в сумме 30 миллионов рублей под 1% годовых на три года.Также 30 миллионов рублей на три года под 1% годовых по программе "Первая необходимость" предоставят фармпредприятию. На заемные средства компания приобретет сырье и материалы для увеличения производства медицинских бактерицидных средств."Фонд развития промышленности продолжает принимать заявки промышленных предприятий региона на получение льготного финансирования. Подать заявку можно в личном кабинете на сайте фонда", - уточнили в администрации края.
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краснодарский край
Краснодарский край, Краснодарский край
21:49 03.12.2022
 

Промышленные компании Кубани получат 103 миллиона рублей на развитие

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкДеревообрабатывающее производство
Деревообрабатывающее производство - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Деревообрабатывающее производство. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 3 дек - РИА Новости. Промышленные предприятия Кубани получат 103 миллиона рублей на развитие производств, сообщает администрация Краснодарского края.
Ведомство пояснило, что экспертный совет Фонда развития промышленности Краснодарского края одобрил льготные займы трем компаниям. "Благодаря господдержке производитель бензоинструмента увеличит выпуск импортозамещающей продукции – это бензопилы, воздуходувные устройства и мотокосы. Деревообрабатывающее предприятие модернизирует оборудование для производства деревянных строительных конструкций. Производитель фармпрепаратов нарастит выпуск медицинских бактерицидных средств", – приводятся в сообщении слова и. о. главы департамента промышленной политики региона Владимира Мостового.
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Так, по программе "Проекты развития (краевое финансирование)" краснодарскому предприятию предоставят 43 миллиона рублей на 7 лет под 1% – в первые два года пользования займом и 3% – в оставшийся срок. Заемные средства компания направит на расширение производства импортозамещающей продукции.
Кроме того, по программе "Приоритет" планируется профинансировать анапское деревообрабатывающее предприятие - производителю одобрили заем в сумме 30 миллионов рублей под 1% годовых на три года.
Также 30 миллионов рублей на три года под 1% годовых по программе "Первая необходимость" предоставят фармпредприятию. На заемные средства компания приобретет сырье и материалы для увеличения производства медицинских бактерицидных средств.
"Фонд развития промышленности продолжает принимать заявки промышленных предприятий региона на получение льготного финансирования. Подать заявку можно в личном кабинете на сайте фонда", - уточнили в администрации края.
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