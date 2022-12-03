https://ria.ru/20221203/koleso-1836111064.html
Отлетевшее колесо грузовика стало причиной смертельного ДТП в Чувашии
Отлетевшее колесо грузовика стало причиной смертельного ДТП в Чувашии - РИА Новости, 03.12.2022
Отлетевшее колесо грузовика стало причиной смертельного ДТП в Чувашии
Отлетевшее колесо грузовика стало причиной смертельного ДТП в Чувашии, сообщает МВД республики. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T16:57
2022-12-03T16:57
2022-12-03T16:57
происшествия
авто
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек - РИА Новости. Отлетевшее колесо грузовика стало причиной смертельного ДТП в Чувашии, сообщает МВД республики.ДТП произошло в субботу в 10.10 на 104 километре автодороги А-151, возле деревни Карабай-Шемурша Батыревского района."У автомашины "Камаз" во время движения произошло отсоединение заднего левого колеса прицепа. Колесо отбросило в сторону на проезжавший грузовой "Мерседес", а от него - в автомашину "Опель". Было пробито лобовое стекло легкового авто. Водитель скончался на месте происшествия, пассажирка получила телесные повреждения", - говорится в сообщении.Водителя "Камаза", который не заметил потерю колеса и проследовал дальше, сотрудники ГИБДД задержали в двух километрах от места происшествия. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
https://ria.ru/20221203/avtobus-1836087886.html
чувашская республика (чувашия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Авто, Чувашская Республика (Чувашия)
Отлетевшее колесо грузовика стало причиной смертельного ДТП в Чувашии
В Чувашии водитель легковушки погиб на автотрассе из-за отлетевшего от "Камаза" колеса