https://ria.ru/20221203/koleso-1836111064.html

Отлетевшее колесо грузовика стало причиной смертельного ДТП в Чувашии

Отлетевшее колесо грузовика стало причиной смертельного ДТП в Чувашии - РИА Новости, 03.12.2022

Отлетевшее колесо грузовика стало причиной смертельного ДТП в Чувашии

Отлетевшее колесо грузовика стало причиной смертельного ДТП в Чувашии, сообщает МВД республики. РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T16:57

2022-12-03T16:57

2022-12-03T16:57

происшествия

авто

чувашская республика (чувашия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек - РИА Новости. Отлетевшее колесо грузовика стало причиной смертельного ДТП в Чувашии, сообщает МВД республики.ДТП произошло в субботу в 10.10 на 104 километре автодороги А-151, возле деревни Карабай-Шемурша Батыревского района."У автомашины "Камаз" во время движения произошло отсоединение заднего левого колеса прицепа. Колесо отбросило в сторону на проезжавший грузовой "Мерседес", а от него - в автомашину "Опель". Было пробито лобовое стекло легкового авто. Водитель скончался на месте происшествия, пассажирка получила телесные повреждения", - говорится в сообщении.Водителя "Камаза", который не заметил потерю колеса и проследовал дальше, сотрудники ГИБДД задержали в двух километрах от места происшествия. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

https://ria.ru/20221203/avtobus-1836087886.html

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, чувашская республика (чувашия)