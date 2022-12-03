https://ria.ru/20221203/knigi-1835897534.html

Новые сказки, детективы и любовные романы: что почитать этой зимой

Новые сказки, детективы и любовные романы: что почитать этой зимой - РИА Новости, 03.12.2022

Новые сказки, детективы и любовные романы: что почитать этой зимой

Декабрь — время подводить итоги, покупать новогодние подарки, продумывать праздничный досуг и запасаться книгами, которые можно почитать за чашкой чая,... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T08:00

2022-12-03T08:00

2022-12-03T08:01

культура

книги

эмили стоун

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что почитать

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Декабрь — время подводить итоги, покупать новогодние подарки, продумывать праздничный досуг и запасаться книгами, которые можно почитать за чашкой чая, укутавшись пледом. Самые интересные новинки начала зимы — в материале РИА Новости."Пожиратель ищет белую сову", Евгений РудашевскийКнига — лауреат конкурса юношеской литературы "Книгуру", но и взрослым будет интересна. Посреди тундры, в стойбище Нунавак, живет девушка Анипа с семьей. Им противостоят пожиратели — существа, которые высасывают из человека душу. Главной героине предстоит бороться с ними, найти пропавшего родственника и решить, что делать с нелюдимым чужаком, за которого ее сватает отец. Захватывающий сюжет перемешан с философскими рассуждениями о взрослении и взаимоотношениях с дикой природой. И конечно, это рассказ о красоте сурового Севера, его беспощадной зимы."Папа", Павел МаныловНовый год — время задуматься о родных и близких, отношения с которыми не всегда идеальны. Этот ностальгический роман — о столкновении поколений. Главный герой Костя погружается в мир коммерции и легких денег, которые зарабатывает на футбольных ставках. Своего отца — врача, злоупотребляющего алкоголем — молодой человек презирает. Пока не оказывается на его месте. "Карман ворон", Джоанн ХаррисСамая волшебная книга подборки — от автора знаменитого "Шоколада". История о простых человеческих взаимоотношениях построена вокруг народных примет и легенд, песен, пословиц, поговорок, знаменитого языческого Колеса года. Главная героиня, безымянная девушка, живет в лесу. Она влюбляется в красивого молодого человека из деревни, который отнимает ее волшебную силу и предает ради другой. Сюжет старый, но финал непредсказуемый."Снег", Ирина ЛейкПоэтичная история о главном зимнем символе — снеге — прекрасно подходит для чтения по вечерам в кругу семьи. Иллюстрации понравятся и детям, и взрослым."Всегда в декабре", Эмили СтоунДжози отправляет из Лондона письма родителям, которых потеряла в Рождественскую ночь много лет назад. Случайная встреча с красивым незнакомцем навсегда меняет ее жизнь. Макс, как и Джози, избегает зимних праздников, но это Рождество они проводят вместе. А потом он исчезает, не попрощавшись. Читатель узнает тайны героев к финалу."Страшные сказки с Черного корабля", Крис ПристлиТри дня на побережье беснуется шторм. "Старый трактир", где живут Итан и Кэти, стоит на краю скалы. Отец ушел за доктором, и дети сидят одни, пока буря не приводит в дом незнакомца. Он — мастер рассказывать морские страшилки. Истории дополнены работами Дэвида Робертса — известного британского иллюстратора. Книга будет интересна и взрослым, вызовет ностальгию по знаменитому "Острову сокровищ"."Невидимые голоса", сборникСобрание автофикшен-рассказов двадцати молодых русскоязычных авторов. Истории нового поколения о том, как быть разными в мире, который хочет видеть всех одинаковыми. Герои ищут собственный путь, справляются с травматичным опытом, теряют и обретают дом. Книга заставляет задуматься о людях вокруг, о себе и своем предназначении."Неизбежное зло", Абир МукерджиВ декабре порой хочется перенестись в жаркие страны — в этом поможет новая книга из детективного цикла про капитана Уиндема и сержанта Несокрушима. На этот раз они расследуют убийство старшего сына и наследника махараджи. Читателя ждут алмазные рудники, индийское королевство Самбалпур и Дворец Солнца. Роман написан в старомодном стиле, что делает его удивительно теплым, атмосферным и комфортным для чтения."Тэянг", Ка Ти ЛинЕще одна история на тему Востока — только на этот раз речь о современной Корее, о жестоком и красивом мире знаменитой поп-музыки. "Тэянг" — возможность посмотреть на культуру шоу-бизнеса изнутри и ответить на вопрос: всегда ли быть богатым и знаменитым означает быть счастливым?"Искусство и флора. От Аканта до Яблони", Ольга КозловаВ этой книге, рассказывающей о ботанической символике в мировой живописи, скульптуре и архитектуре, — более 200 цветных иллюстраций. Автор — историк искусства и профессиональный флорист. Читателю предстоит узнать, почему и как художники использовали те или иные растения в своих работах в разные эпохи.

https://ria.ru/20220928/izdatelstva-1819877350.html

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2022

Татьяна Рыжкова

Татьяна Рыжкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

книги, эмили стоун, эксмо, что почитать