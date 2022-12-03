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Новые сказки, детективы и любовные романы: что почитать этой зимой - РИА Новости, 03.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221203/knigi-1835897534.html
Новые сказки, детективы и любовные романы: что почитать этой зимой
Новые сказки, детективы и любовные романы: что почитать этой зимой - РИА Новости, 03.12.2022
Новые сказки, детективы и любовные романы: что почитать этой зимой
Декабрь — время подводить итоги, покупать новогодние подарки, продумывать праздничный досуг и запасаться книгами, которые можно почитать за чашкой чая,... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T08:00
2022-12-03T08:01
культура
книги
эмили стоун
эксмо
что почитать
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Декабрь — время подводить итоги, покупать новогодние подарки, продумывать праздничный досуг и запасаться книгами, которые можно почитать за чашкой чая, укутавшись пледом. Самые интересные новинки начала зимы — в материале РИА Новости."Пожиратель ищет белую сову", Евгений РудашевскийКнига — лауреат конкурса юношеской литературы "Книгуру", но и взрослым будет интересна. Посреди тундры, в стойбище Нунавак, живет девушка Анипа с семьей. Им противостоят пожиратели — существа, которые высасывают из человека душу. Главной героине предстоит бороться с ними, найти пропавшего родственника и решить, что делать с нелюдимым чужаком, за которого ее сватает отец. Захватывающий сюжет перемешан с философскими рассуждениями о взрослении и взаимоотношениях с дикой природой. И конечно, это рассказ о красоте сурового Севера, его беспощадной зимы."Папа", Павел МаныловНовый год — время задуматься о родных и близких, отношения с которыми не всегда идеальны. Этот ностальгический роман — о столкновении поколений. Главный герой Костя погружается в мир коммерции и легких денег, которые зарабатывает на футбольных ставках. Своего отца — врача, злоупотребляющего алкоголем — молодой человек презирает. Пока не оказывается на его месте. "Карман ворон", Джоанн ХаррисСамая волшебная книга подборки — от автора знаменитого "Шоколада". История о простых человеческих взаимоотношениях построена вокруг народных примет и легенд, песен, пословиц, поговорок, знаменитого языческого Колеса года. Главная героиня, безымянная девушка, живет в лесу. Она влюбляется в красивого молодого человека из деревни, который отнимает ее волшебную силу и предает ради другой. Сюжет старый, но финал непредсказуемый."Снег", Ирина ЛейкПоэтичная история о главном зимнем символе — снеге — прекрасно подходит для чтения по вечерам в кругу семьи. Иллюстрации понравятся и детям, и взрослым."Всегда в декабре", Эмили СтоунДжози отправляет из Лондона письма родителям, которых потеряла в Рождественскую ночь много лет назад. Случайная встреча с красивым незнакомцем навсегда меняет ее жизнь. Макс, как и Джози, избегает зимних праздников, но это Рождество они проводят вместе. А потом он исчезает, не попрощавшись. Читатель узнает тайны героев к финалу."Страшные сказки с Черного корабля", Крис ПристлиТри дня на побережье беснуется шторм. "Старый трактир", где живут Итан и Кэти, стоит на краю скалы. Отец ушел за доктором, и дети сидят одни, пока буря не приводит в дом незнакомца. Он — мастер рассказывать морские страшилки. Истории дополнены работами Дэвида Робертса — известного британского иллюстратора. Книга будет интересна и взрослым, вызовет ностальгию по знаменитому "Острову сокровищ"."Невидимые голоса", сборникСобрание автофикшен-рассказов двадцати молодых русскоязычных авторов. Истории нового поколения о том, как быть разными в мире, который хочет видеть всех одинаковыми. Герои ищут собственный путь, справляются с травматичным опытом, теряют и обретают дом. Книга заставляет задуматься о людях вокруг, о себе и своем предназначении."Неизбежное зло", Абир МукерджиВ декабре порой хочется перенестись в жаркие страны — в этом поможет новая книга из детективного цикла про капитана Уиндема и сержанта Несокрушима. На этот раз они расследуют убийство старшего сына и наследника махараджи. Читателя ждут алмазные рудники, индийское королевство Самбалпур и Дворец Солнца. Роман написан в старомодном стиле, что делает его удивительно теплым, атмосферным и комфортным для чтения."Тэянг", Ка Ти ЛинЕще одна история на тему Востока — только на этот раз речь о современной Корее, о жестоком и красивом мире знаменитой поп-музыки. "Тэянг" — возможность посмотреть на культуру шоу-бизнеса изнутри и ответить на вопрос: всегда ли быть богатым и знаменитым означает быть счастливым?"Искусство и флора. От Аканта до Яблони", Ольга КозловаВ этой книге, рассказывающей о ботанической символике в мировой живописи, скульптуре и архитектуре, — более 200 цветных иллюстраций. Автор — историк искусства и профессиональный флорист. Читателю предстоит узнать, почему и как художники использовали те или иные растения в своих работах в разные эпохи.
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Татьяна Рыжкова
Татьяна Рыжкова
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книги, эмили стоун, эксмо, что почитать
Культура, Книги, Эмили Стоун, Эксмо, что почитать
08:00 03.12.2022 (обновлено: 08:01 03.12.2022)
 

Новые сказки, детективы и любовные романы: что почитать этой зимой

Книжные новинки зимы 2022-23
Книжные новинки зимы 2022-23
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Декабрь — время подводить итоги, покупать новогодние подарки, продумывать праздничный досуг и запасаться книгами, которые можно почитать за чашкой чая, укутавшись пледом. Самые интересные новинки начала зимы — в материале РИА Новости.

"Пожиратель ищет белую сову", Евгений Рудашевский

Книга — лауреат конкурса юношеской литературы "Книгуру", но и взрослым будет интересна. Посреди тундры, в стойбище Нунавак, живет девушка Анипа с семьей. Им противостоят пожиратели — существа, которые высасывают из человека душу. Главной героине предстоит бороться с ними, найти пропавшего родственника и решить, что делать с нелюдимым чужаком, за которого ее сватает отец. Захватывающий сюжет перемешан с философскими рассуждениями о взрослении и взаимоотношениях с дикой природой. И конечно, это рассказ о красоте сурового Севера, его беспощадной зимы.
© Предоставлено издательским домом "Компас Гид"Обложка книги Евгения Рудашевского "Пожиратель ищет белую сову"
Обложка книги Евгения Рудашевского Пожиратель ищет белую сову
© Предоставлено издательским домом "Компас Гид"
Обложка книги Евгения Рудашевского "Пожиратель ищет белую сову"

"Книга очень нестандартная, — отмечает критик Александр Лазарев. Сказки и мифы разных народов Севера переплетаются в ней с реальной жизнью персонажей".

"Папа", Павел Манылов

Новый год — время задуматься о родных и близких, отношения с которыми не всегда идеальны. Этот ностальгический роман — о столкновении поколений. Главный герой Костя погружается в мир коммерции и легких денег, которые зарабатывает на футбольных ставках. Своего отца — врача, злоупотребляющего алкоголем — молодой человек презирает. Пока не оказывается на его месте.
© Предоставлено издательством АСТОбложка книги Павла Манылова "Папа"
Обложка книги Павла Манылова Папа
© Предоставлено издательством АСТ
Обложка книги Павла Манылова "Папа"

"Очень узнаваемые персонажи, с которыми многие сталкивались в реальной жизни. У книги напряженный сюжет и драматичный финал. Надеюсь, будет продолжение", — говорит Валерий Шабашов, создатель книжного Telegram-канала books_reviews.

"Карман ворон", Джоанн Харрис

Самая волшебная книга подборки — от автора знаменитого "Шоколада". История о простых человеческих взаимоотношениях построена вокруг народных примет и легенд, песен, пословиц, поговорок, знаменитого языческого Колеса года. Главная героиня, безымянная девушка, живет в лесу. Она влюбляется в красивого молодого человека из деревни, который отнимает ее волшебную силу и предает ради другой. Сюжет старый, но финал непредсказуемый.
© Предоставлено издательством Like BookОбложка книги Джоанн Харрис "Карман ворон"
Обложка книги Джоанн Харрис Карман ворон
© Предоставлено издательством Like Book
Обложка книги Джоанн Харрис "Карман ворон"

"Красивая история о любви, потери и мести, — характеризует книгу блогер и литературный критик Гарри. — Шикарно иллюстрированная и оригинальная современная сказка. От оформления и качества просто в восторге".

"Снег", Ирина Лейк

Поэтичная история о главном зимнем символе — снеге — прекрасно подходит для чтения по вечерам в кругу семьи. Иллюстрации понравятся и детям, и взрослым.
© Предоставлено издательством "Городец"Обложка книги Ирины Лейк "Снег"
Обложка книги Ирины Лейк Снег
© Предоставлено издательством "Городец"
Обложка книги Ирины Лейк "Снег"

"Книга раскрывает волшебную суть зимы, — объясняет Виктория Гендлина, руководитель продвижения в ИД "Городец". — Даже если вы не фанат этого времени года, не влюбиться в него хотя бы на время чтения невозможно".

"Всегда в декабре", Эмили Стоун

Джози отправляет из Лондона письма родителям, которых потеряла в Рождественскую ночь много лет назад. Случайная встреча с красивым незнакомцем навсегда меняет ее жизнь. Макс, как и Джози, избегает зимних праздников, но это Рождество они проводят вместе. А потом он исчезает, не попрощавшись. Читатель узнает тайны героев к финалу.
© Предоставлено издательством INSPIRIAОбложка книги Эмили Стоун "Всегда в декабре"
Обложка книги Эмили Стоун Всегда в декабре
© Предоставлено издательством INSPIRIA
Обложка книги Эмили Стоун "Всегда в декабре"

"Книга дарит надежду даже в самые темные времена, — говорит Марина Петрова, редактор. — Да, судьба порой несправедлива, она строит козни и испытывает нас, но настоящим чувствам не страшны преграды. Говорят: "Любовь спасет мир". Роман Эмили Стоун — об этом".

"Страшные сказки с Черного корабля", Крис Пристли

Три дня на побережье беснуется шторм. "Старый трактир", где живут Итан и Кэти, стоит на краю скалы. Отец ушел за доктором, и дети сидят одни, пока буря не приводит в дом незнакомца. Он — мастер рассказывать морские страшилки. Истории дополнены работами Дэвида Робертса — известного британского иллюстратора. Книга будет интересна и взрослым, вызовет ностальгию по знаменитому "Острову сокровищ".
© Предоставлено издательством "Самокат"Обложка книги Криса Пристли "Страшные сказки с Черного корабля"
Обложка книги Криса Пристли Страшные сказки с Черного корабля
© Предоставлено издательством "Самокат"
Обложка книги Криса Пристли "Страшные сказки с Черного корабля"

"Сборник настоящих морских историй — одна страшнее другой", — отмечает выпускающий редактор Ирина Останина.

"Невидимые голоса", сборник

Собрание автофикшен-рассказов двадцати молодых русскоязычных авторов. Истории нового поколения о том, как быть разными в мире, который хочет видеть всех одинаковыми. Герои ищут собственный путь, справляются с травматичным опытом, теряют и обретают дом. Книга заставляет задуматься о людях вокруг, о себе и своем предназначении.
© Предоставлено издательством Popcorn BooksОбложка книги "Невидимые голоса"
Обложка книги Невидимые голоса
© Предоставлено издательством Popcorn Books
Обложка книги "Невидимые голоса"

"Это лабиринт беспокойных путешествий по снам, прошлому, настоящему и боли, которой наконец-то дали голос, — рассказывает Оксана Васякина, писательница. — А значит, можно что-то сделать, даже если кажется, что мы в тупике".

"Неизбежное зло", Абир Мукерджи

В декабре порой хочется перенестись в жаркие страны — в этом поможет новая книга из детективного цикла про капитана Уиндема и сержанта Несокрушима. На этот раз они расследуют убийство старшего сына и наследника махараджи. Читателя ждут алмазные рудники, индийское королевство Самбалпур и Дворец Солнца. Роман написан в старомодном стиле, что делает его удивительно теплым, атмосферным и комфортным для чтения.
© Предоставлено издательством "Фантом Пресс"Обложка книги Абира Мукерджи "Неизбежное зло"
Обложка книги Абира Мукерджи Неизбежное зло
© Предоставлено издательством "Фантом Пресс"
Обложка книги Абира Мукерджи "Неизбежное зло"

"Детектив описывает события в Индии в 1920-м, — говорит Валерий Шабашов. — Сильная книга, по ней можно изучать быт и нравы этой уникальной страны".

"Тэянг", Ка Ти Лин

Еще одна история на тему Востока — только на этот раз речь о современной Корее, о жестоком и красивом мире знаменитой поп-музыки. "Тэянг" — возможность посмотреть на культуру шоу-бизнеса изнутри и ответить на вопрос: всегда ли быть богатым и знаменитым означает быть счастливым?
© Предоставлено издательством "РОСМЭН"Обложка книги Ка Ти Лин "Тэянг"
Обложка книги Ка Ти Лин Тэянг
© Предоставлено издательством "РОСМЭН"
Обложка книги Ка Ти Лин "Тэянг"

"Идеальная история для фанатов Кореи, K-Pop и мистики, — считает директор по проектам издательства "Росмэн", книжный эксперт, автор Telegram-канала "А доп.тираж будет?" Полина Властовская. — А еще — неповторимый авторский стиль Ка Ти Лин и модное, сочное оформление Полины Граф".

"Искусство и флора. От Аканта до Яблони", Ольга Козлова

© Фото предоставлено издательством SLOVOОбложка книги Ольги Козловой и Светланы Шехтер "Искусство и флора. От Аканта до Яблони"
Обложка книги Ольги Козловой и Светланы Шехтер Искусство и флора. От Аканта до Яблони
© Фото предоставлено издательством SLOVO
Обложка книги Ольги Козловой и Светланы Шехтер "Искусство и флора. От Аканта до Яблони"
В этой книге, рассказывающей о ботанической символике в мировой живописи, скульптуре и архитектуре, — более 200 цветных иллюстраций. Автор — историк искусства и профессиональный флорист. Читателю предстоит узнать, почему и как художники использовали те или иные растения в своих работах в разные эпохи.
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