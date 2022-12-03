https://ria.ru/20221203/izrail-1835980312.html
Израильские школьники нашли на экскурсии древнеегипетскую печать
Израильские школьники нашли на экскурсии древнеегипетскую печать - РИА Новости, 03.12.2022
Израильские школьники нашли на экскурсии древнеегипетскую печать
Израильские восьмиклассники нашли на экскурсии в районе Азура (семь километров к юго-востоку от Тель-Авива) древнеегипетскую печать. На нее наткнулся... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T06:30
2022-12-03T06:30
2022-12-03T06:30
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Израильские восьмиклассники нашли на экскурсии в районе Азура (семь километров к юго-востоку от Тель-Авива) древнеегипетскую печать. На нее наткнулся руководитель группы Гилад Штерн, пишет Artnet.Поначалу ему показалось, что на земле лежит чья-то потерянная игрушка. Когда он взял предмет в руки, то увидел на нем четко выгравированный рисунок. "Ученики были в восторге", — вспоминает Штерн. На печати изображены две фигуры. Форма головы одной из них напоминает корону древнеегипетского фараона. Возможно, это сцена наделения властью. Находка датируется поздним бронзовым веком (1500–1000 гг. до нашей эры). Тогда местные ханаанские правители были под египетской политической и культурной гегемонией. Печать могла выпасть из рук проезжавшего мимо чиновника. Или ее здесь зарыли специально. Первоначальный контекст определить трудно, поясняет археолог Амир Голани. Печать выполнена в форме скарабея. Считалось, что он олицетворяет и разложение, и возрождение, поскольку высиживает свое потомство в помете других животных. Подобные артефакты уже не раз находили в Израиле. Только часть из их была изготовлена в Египте. Скарабей, найденный в Азуре, вероятно, был создан местными ремесленниками.
https://ria.ru/20221110/mumiya-1830594722.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, археология, израиль, тель-авив
Культура, Новости культуры, Археология, Израиль, Тель-Авив
Израильские школьники нашли на экскурсии древнеегипетскую печать
Израильские школьники нашли на экскурсии в районе Азура древнеегипетскую печать
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости.
Израильские восьмиклассники нашли на экскурсии в районе Азура (семь километров к юго-востоку от Тель-Авива) древнеегипетскую печать. На нее наткнулся руководитель группы Гилад Штерн, пишет
Artnet.
Поначалу ему показалось, что на земле лежит чья-то потерянная игрушка. Когда он взял предмет в руки, то увидел на нем четко выгравированный рисунок.
"Ученики были в восторге", — вспоминает Штерн.
На печати изображены две фигуры. Форма головы одной из них напоминает корону древнеегипетского фараона. Возможно, это сцена наделения властью.
Находка датируется поздним бронзовым веком (1500–1000 гг. до нашей эры). Тогда местные ханаанские правители были под египетской политической и культурной гегемонией. Печать могла выпасть из рук проезжавшего мимо чиновника. Или ее здесь зарыли специально. Первоначальный контекст определить трудно, поясняет археолог Амир Голани.
Печать выполнена в форме скарабея. Считалось, что он олицетворяет и разложение, и возрождение, поскольку высиживает свое потомство в помете других животных.
Подобные артефакты уже не раз находили в Израиле. Только часть из их была изготовлена в Египте. Скарабей, найденный в Азуре, вероятно, был создан местными ремесленниками.