https://ria.ru/20221203/iznasilovanie-1836102278.html
В Индии двоих граждан Непала обвинили в изнасиловании россиянки
В Индии двоих граждан Непала обвинили в изнасиловании россиянки - РИА Новости, 03.12.2022
В Индии двоих граждан Непала обвинили в изнасиловании россиянки
Двоих граждан Непала арестовали по обвинению в изнасиловании российской туристки в индийском штате Гоа, сообщила газета The Times of India. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T16:00
2022-12-03T16:00
2022-12-03T16:53
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Двоих граждан Непала арестовали по обвинению в изнасиловании российской туристки в индийском штате Гоа, сообщила газета The Times of India.Сообщается, что 37-летняя женщина вместе с семьей и друзьями остановилась в отеле в городе Калангут на побережье Аравийского моря.По данным СМИ, инцидент произошел в четверг. Как пишет издание, местная полиция заявила, что россиянка вернулась в отель после обзорной экскурсии по штату, выпила алкоголь и легла спать.Отмечается, что поздно вечером к ней в комнату вошел один из сотрудников отеля и, предположительно, изнасиловал ее. Позднее в номер зашел его коллега и попытался сделать то же самое, но женщина закричала, позвав на помощь.Издание указывает, что полиция Калангута после получения информации о происшествии арестовала накануне обоих обвиняемых.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, непал, индия, россия, гоа
В мире, Непал, Индия, Россия, Гоа
16:00 03.12.2022 (обновлено: 16:53 03.12.2022)
В Индии двоих граждан Непала обвинили в изнасиловании россиянки
Двоих граждан Непала арестовали по обвинению в изнасиловании россиянки в Индии
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости.
Двоих граждан Непала арестовали по обвинению в изнасиловании российской туристки в индийском штате Гоа, сообщила газета The Times of India
.
Сообщается, что 37-летняя женщина вместе с семьей и друзьями остановилась в отеле в городе Калангут на побережье Аравийского моря
.
По данным СМИ, инцидент произошел в четверг. Как пишет издание, местная полиция заявила, что россиянка вернулась в отель после обзорной экскурсии по штату, выпила алкоголь и легла спать.
Отмечается, что поздно вечером к ней в комнату вошел один из сотрудников отеля и, предположительно, изнасиловал ее. Позднее в номер зашел его коллега и попытался сделать то же самое, но женщина закричала, позвав на помощь.
Издание указывает, что полиция Калангута после получения информации о происшествии арестовала накануне обоих обвиняемых.