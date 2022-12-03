https://ria.ru/20221203/iznasilovanie-1836102278.html

В Индии двоих граждан Непала обвинили в изнасиловании россиянки

В Индии двоих граждан Непала обвинили в изнасиловании россиянки - РИА Новости, 03.12.2022

В Индии двоих граждан Непала обвинили в изнасиловании россиянки

Двоих граждан Непала арестовали по обвинению в изнасиловании российской туристки в индийском штате Гоа, сообщила газета The Times of India. РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T16:00

2022-12-03T16:00

2022-12-03T16:53

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Двоих граждан Непала арестовали по обвинению в изнасиловании российской туристки в индийском штате Гоа, сообщила газета The Times of India.Сообщается, что 37-летняя женщина вместе с семьей и друзьями остановилась в отеле в городе Калангут на побережье Аравийского моря.По данным СМИ, инцидент произошел в четверг. Как пишет издание, местная полиция заявила, что россиянка вернулась в отель после обзорной экскурсии по штату, выпила алкоголь и легла спать.Отмечается, что поздно вечером к ней в комнату вошел один из сотрудников отеля и, предположительно, изнасиловал ее. Позднее в номер зашел его коллега и попытался сделать то же самое, но женщина закричала, позвав на помощь.Издание указывает, что полиция Калангута после получения информации о происшествии арестовала накануне обоих обвиняемых.

https://ria.ru/20220512/indiya-1788193775.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, непал, индия, россия, гоа