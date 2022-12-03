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В Индии двоих граждан Непала обвинили в изнасиловании россиянки - РИА Новости, 03.12.2022
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В Индии двоих граждан Непала обвинили в изнасиловании россиянки
В Индии двоих граждан Непала обвинили в изнасиловании россиянки - РИА Новости, 03.12.2022
В Индии двоих граждан Непала обвинили в изнасиловании россиянки
Двоих граждан Непала арестовали по обвинению в изнасиловании российской туристки в индийском штате Гоа, сообщила газета The Times of India. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T16:00
2022-12-03T16:53
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Двоих граждан Непала арестовали по обвинению в изнасиловании российской туристки в индийском штате Гоа, сообщила газета The Times of India.Сообщается, что 37-летняя женщина вместе с семьей и друзьями остановилась в отеле в городе Калангут на побережье Аравийского моря.По данным СМИ, инцидент произошел в четверг. Как пишет издание, местная полиция заявила, что россиянка вернулась в отель после обзорной экскурсии по штату, выпила алкоголь и легла спать.Отмечается, что поздно вечером к ней в комнату вошел один из сотрудников отеля и, предположительно, изнасиловал ее. Позднее в номер зашел его коллега и попытался сделать то же самое, но женщина закричала, позвав на помощь.Издание указывает, что полиция Калангута после получения информации о происшествии арестовала накануне обоих обвиняемых.
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в мире, непал, индия, россия, гоа
В мире, Непал, Индия, Россия, Гоа
16:00 03.12.2022 (обновлено: 16:53 03.12.2022)
 
В Индии двоих граждан Непала обвинили в изнасиловании россиянки

Двоих граждан Непала арестовали по обвинению в изнасиловании россиянки в Индии

CC BY 2.0 / Premshree Pillai / CopПолицейский в Индии
Полицейский в Индии - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
CC BY 2.0 / Premshree Pillai / Cop
Полицейский в Индии. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Двоих граждан Непала арестовали по обвинению в изнасиловании российской туристки в индийском штате Гоа, сообщила газета The Times of India.
Сообщается, что 37-летняя женщина вместе с семьей и друзьями остановилась в отеле в городе Калангут на побережье Аравийского моря.
По данным СМИ, инцидент произошел в четверг. Как пишет издание, местная полиция заявила, что россиянка вернулась в отель после обзорной экскурсии по штату, выпила алкоголь и легла спать.
Отмечается, что поздно вечером к ней в комнату вошел один из сотрудников отеля и, предположительно, изнасиловал ее. Позднее в номер зашел его коллега и попытался сделать то же самое, но женщина закричала, позвав на помощь.
Издание указывает, что полиция Калангута после получения информации о происшествии арестовала накануне обоих обвиняемых.
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