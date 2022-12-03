https://ria.ru/20221203/evropa-1836096557.html

Комиссар по энергетике ЕС оценил, как долго продлится энергетический кризис

Комиссар по энергетике ЕС оценил, как долго продлится энергетический кризис - РИА Новости, 03.12.2022

Комиссар по энергетике ЕС оценил, как долго продлится энергетический кризис

Страны Евросоюза и в следующем году будут испытывать трудности в поставке электроэнергии, такое мнение в интервью японскому телеканалу NHK высказала комиссар по РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T15:19

2022-12-03T15:19

2022-12-03T15:19

кадри симсон

владимир путин

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европа

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евросоюз

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ТОКИО, 3 дек – РИА Новости. Страны Евросоюза и в следующем году будут испытывать трудности в поставке электроэнергии, такое мнение в интервью японскому телеканалу NHK высказала комиссар по энергетике Европейской комиссии Кадри Симсон.Симсон сказала телеканалу, что тяжелый энергетический кризис в европейских странах продлится и в следующем году, так как поставки, несмотря на все усилия, ограничены. Она обвинила в этом Россию, заявив, что "Россия объявила Европе энергетическую войну"."Мы увеличили поставки газа из Норвегии, с которой нас связывает газопровод, в дополнение к этому ведем дополнительные поставки СПГ с мирового рынка и газохранилища", - сказала Симсон.Тем не менее, поставки ограничены и энергетический кризис продлится и в следующем году, приводит ее слова телеканал.В то же время она оптимистично оценила возможности водорода для замены углеродов.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221127/evropa-1834565890.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221108/krizis-1830001937.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кадри симсон, владимир путин, сша, европа, россия, евросоюз, в мире