Рейтинг@Mail.ru
Комиссар по энергетике ЕС оценил, как долго продлится энергетический кризис - РИА Новости, 03.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221203/evropa-1836096557.html
Комиссар по энергетике ЕС оценил, как долго продлится энергетический кризис
Комиссар по энергетике ЕС оценил, как долго продлится энергетический кризис - РИА Новости, 03.12.2022
Комиссар по энергетике ЕС оценил, как долго продлится энергетический кризис
Страны Евросоюза и в следующем году будут испытывать трудности в поставке электроэнергии, такое мнение в интервью японскому телеканалу NHK высказала комиссар по РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T15:19
2022-12-03T15:19
кадри симсон
владимир путин
сша
европа
россия
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:0:3196:1797_1920x0_80_0_0_76701a332682f94c24f271c4b6c68d2f.jpg
ТОКИО, 3 дек – РИА Новости. Страны Евросоюза и в следующем году будут испытывать трудности в поставке электроэнергии, такое мнение в интервью японскому телеканалу NHK высказала комиссар по энергетике Европейской комиссии Кадри Симсон.Симсон сказала телеканалу, что тяжелый энергетический кризис в европейских странах продлится и в следующем году, так как поставки, несмотря на все усилия, ограничены. Она обвинила в этом Россию, заявив, что "Россия объявила Европе энергетическую войну"."Мы увеличили поставки газа из Норвегии, с которой нас связывает газопровод, в дополнение к этому ведем дополнительные поставки СПГ с мирового рынка и газохранилища", - сказала Симсон.Тем не менее, поставки ограничены и энергетический кризис продлится и в следующем году, приводит ее слова телеканал.В то же время она оптимистично оценила возможности водорода для замены углеродов.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221127/evropa-1834565890.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221108/krizis-1830001937.html
сша
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_130:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_75c0b76bbff05d9d7a3c99c961ec3fc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кадри симсон, владимир путин, сша, европа, россия, евросоюз, в мире
Кадри Симсон, Владимир Путин, США, Европа, Россия, Евросоюз, В мире
15:19 03.12.2022
 
Комиссар по энергетике ЕС оценил, как долго продлится энергетический кризис

Комиссар по энергетике ЕС: энергетический кризис в Европе продлится и в следующем году

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 3 дек – РИА Новости. Страны Евросоюза и в следующем году будут испытывать трудности в поставке электроэнергии, такое мнение в интервью японскому телеканалу NHK высказала комиссар по энергетике Европейской комиссии Кадри Симсон.
Симсон сказала телеканалу, что тяжелый энергетический кризис в европейских странах продлится и в следующем году, так как поставки, несмотря на все усилия, ограничены. Она обвинила в этом Россию, заявив, что "Россия объявила Европе энергетическую войну".
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 13:50
Энергетический кризис угрожает европейской демократии, заявили в Италии
"Мы увеличили поставки газа из Норвегии, с которой нас связывает газопровод, в дополнение к этому ведем дополнительные поставки СПГ с мирового рынка и газохранилища", - сказала Симсон.
Тем не менее, поставки ограничены и энергетический кризис продлится и в следующем году, приводит ее слова телеканал.
В то же время она оптимистично оценила возможности водорода для замены углеродов.
"Возможна перевозка на дальние расстояния и использование на заводах, а также это поможет отказаться от углеродов. Велики возможности зеленого водорода, получаемого от энергии ветряных станций и других видов возобновляемой энергии. К 2030 году цены на водород станут конкурентоспособными с ископаемыми ресурсами", - сказала Симсон.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Прохожие на Вестминстерском мосту в Лондоне - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 16:16В мире
Эксперт: энергетический кризис угрожает здоровью британцев
 
Кадри СимсонВладимир ПутинСШАЕвропаРоссияЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала