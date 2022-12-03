https://ria.ru/20221203/elektrichestvo-1836064453.html
В Одесской области Украины ввели экстренные отключения электричества
В Одесской области Украины ввели экстренные отключения электричества - РИА Новости, 03.12.2022
В Одесской области Украины ввели экстренные отключения электричества
В Одесской области Украины ввели экстренные графики отключения света, стабилизационные отключения в регионе отменены, сообщил в субботу советник главы Одесской... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T09:49
2022-12-03T09:49
2022-12-03T09:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788942558_0:127:3072:1854_1920x0_80_0_0_f07e673bdd90fd2f2f5d52aaf87ea749.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В Одесской области Украины ввели экстренные графики отключения света, стабилизационные отключения в регионе отменены, сообщил в субботу советник главы Одесской военной администрации Сергей Братчук."В регионе происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, который были сложены ранее, в настоящее время не действуют", - написал Братчук в своем Telegram-канале.Днем ранее в минэнерго Украины сообщили, что из-за роста жалоб потребителей на несоблюдение графиков ограничения электричества областные энергетические компании будут проверять уполномоченные представители власти.
https://ria.ru/20221201/elektrichestvo-1835443020.html
украина
одесская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788942558_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8a6803caef4b9e62bad186cc159e839f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, одесская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесская область
В Одесской области Украины ввели экстренные отключения электричества
В Одесской области Украины ввели графики экстренных отключений электричества