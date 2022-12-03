https://ria.ru/20221203/elektrichestvo-1836064453.html

В Одесской области Украины ввели экстренные отключения электричества

В Одесской области Украины ввели экстренные отключения электричества - РИА Новости, 03.12.2022

В Одесской области Украины ввели экстренные отключения электричества

В Одесской области Украины ввели экстренные графики отключения света, стабилизационные отключения в регионе отменены, сообщил в субботу советник главы Одесской... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T09:49

2022-12-03T09:49

2022-12-03T09:49

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В Одесской области Украины ввели экстренные графики отключения света, стабилизационные отключения в регионе отменены, сообщил в субботу советник главы Одесской военной администрации Сергей Братчук."В регионе происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, который были сложены ранее, в настоящее время не действуют", - написал Братчук в своем Telegram-канале.Днем ранее в минэнерго Украины сообщили, что из-за роста жалоб потребителей на несоблюдение графиков ограничения электричества областные энергетические компании будут проверять уполномоченные представители власти.

https://ria.ru/20221201/elektrichestvo-1835443020.html

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одесская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, одесская область