https://ria.ru/20221203/dvizhenie-1836037058.html
В центре Москвы ограничат движение из-за новогоднего оформления столицы
В центре Москвы ограничат движение из-за новогоднего оформления столицы - РИА Новости, 03.12.2022
В центре Москвы ограничат движение из-за новогоднего оформления столицы
Движение по ночам в центре Москвы будет ограничено до 12 декабря в связи с подготовительными работами по новогоднему оформлению города. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T00:58
2022-12-03T00:58
2022-12-03T00:58
общество
сергей собянин
москва
новый год
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Движение по ночам в центре Москвы будет ограничено до 12 декабря в связи с подготовительными работами по новогоднему оформлению города.Как сообщил столичный департамент транспорта, в связи с подготовительными работами по новогоднему оформлению будут недоступны для проезда транспорта одна-две полосы в зависимости от участка в районе Тверской улицы.Каждую ночь - с 0.01 до 6.00 - в период с 3 декабря по 11 декабря будут ограничения на Тверской улице - в районе пересечения с Камергерским переулком - при движении в сторону области (одна полоса), на улице Петровка, в районе пересечения с улицей Кузнецкий мост, - одна полоса, на Тверской улице, от пересечения со Столешниковым переулком до пересечения с Тверским проездом, - одна полоса, на Тверской улице, в районе дома 9 по направлению в центр, - одна полоса, в Газетном переулке - от дома 17, строение 2 до дома 9 по Тверской улице, - две полосы, на Тверской улице, в районе Новопушкинского сквера в сторону центра, - одна полоса.В период с 3 декабря по 12 декабря, также с 0.01 до 6.00 каждую ночь, ограничат движение на Моховой улице - напротив дома 15/1 при движении в сторону Тверской улицы (одна полоса).Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица воздержится от проведения фейерверков и больших уличных концертов в этом году, но праздники столица встретит светлой и украшенной.
https://ria.ru/20221123/ukrasheniya-1833676425.html
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общество, сергей собянин, москва, новый год
Общество, Сергей Собянин, Москва, Новый год
В центре Москвы ограничат движение из-за новогоднего оформления столицы
В центре Москвы ограничат движение по ночам из-за новогоднего оформления города
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Движение по ночам в центре Москвы будет ограничено до 12 декабря в связи с подготовительными работами по новогоднему оформлению города.
Как сообщил столичный департамент транспорта, в связи с подготовительными работами по новогоднему оформлению будут недоступны для проезда транспорта одна-две полосы в зависимости от участка в районе Тверской улицы.
Каждую ночь - с 0.01 до 6.00 - в период с 3 декабря по 11 декабря будут ограничения на Тверской улице - в районе пересечения с Камергерским переулком - при движении в сторону области (одна полоса), на улице Петровка, в районе пересечения с улицей Кузнецкий мост, - одна полоса, на Тверской улице, от пересечения со Столешниковым переулком до пересечения с Тверским проездом, - одна полоса, на Тверской улице, в районе дома 9 по направлению в центр, - одна полоса, в Газетном переулке - от дома 17, строение 2 до дома 9 по Тверской улице, - две полосы, на Тверской улице, в районе Новопушкинского сквера в сторону центра, - одна полоса.
В период с 3 декабря по 12 декабря, также с 0.01 до 6.00 каждую ночь, ограничат движение на Моховой улице - напротив дома 15/1 при движении в сторону Тверской улицы (одна полоса).
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин
сообщил, что столица воздержится от проведения фейерверков и больших уличных концертов в этом году, но праздники столица встретит светлой и украшенной.