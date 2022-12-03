https://ria.ru/20221203/dtp-1836131765.html

В Москве автобус наехал на мачту освещения

В Москве автобус наехал на мачту освещения - РИА Новости, 03.12.2022

В Москве автобус наехал на мачту освещения

ДТП с участием автобуса произошло на Люблинской улице в Москве, водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на мачту освещения, сообщили РИА... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T19:19

2022-12-03T19:19

2022-12-03T20:35

происшествия

москва

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. ДТП с участием автобуса произошло на Люблинской улице в Москве, водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на мачту освещения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.Также там отметили, что на месте работают оперативные службы города. Подробности произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД."Движение не затруднено. Информация о пострадавших уточняется", - сообщили в пресс-службе.В Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщили, что проезжая часть освобождена.

https://ria.ru/20221203/saratov-1836087144.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, гибдд мвд рф