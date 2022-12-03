19:19 03.12.2022 (обновлено: 20:35 03.12.2022)
В Москве автобус наехал на мачту освещения
В Москве на Люблинской улице водитель автобуса наехал на мачту освещения
© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия наезда рейсового автобуса на мачту городского освещения на Люблинской улице в Москве
Последствия наезда рейсового автобуса на мачту городского освещения на Люблинской улице в Москве
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. ДТП с участием автобуса произошло на Люблинской улице в Москве, водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на мачту освещения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.
"Сегодня в 17.40 в районе улицы Люблинская, дом 111с3 произошло ДТП с участием автобуса коммерческого перевозчика ООО "Таксомоторный парк №20". По предварительным данным, водитель не справился с управлением и совершил наезд на мачту освещения", - рассказали в пресс-службе.
Также там отметили, что на месте работают оперативные службы города. Подробности произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.
"Движение не затруднено. Информация о пострадавших уточняется", - сообщили в пресс-службе.
В Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщили, что проезжая часть освобождена.