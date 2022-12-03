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Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 03.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221203/donbass-1836118458.html
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 03.12.2022
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T17:36
2022-12-03T17:36
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
горловка
ясиноватая
стирол
сцкк
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ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.10 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 16.15 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 16.20 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 17.00 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.Кроме того, в 16.00 представительство зафиксировало обстрел населенного пункта Майорск, по которому выпустили восемь мин калибром 120 миллиметров и Озеряновки, по которой в 16.20 выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20221203/obstrely-1836105709.html
https://ria.ru/20221203/donetsk-1836089742.html
донецк
горловка
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в мире, донецк, горловка, ясиноватая, стирол, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Горловка, Ясиноватая, Стирол, СЦКК
17:36 03.12.2022
 
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкЖилой дом, поврежденный в результате обстрелов со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Жилой дом, поврежденный в результате обстрелов со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом, поврежденный в результате обстрелов со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.10 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 16.15 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 16.20 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 17.00 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.
Жилой дом, поврежденный в результате обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
Вчера, 16:24Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк и еще четыре населенных пункта в ДНР
Кроме того, в 16.00 представительство зафиксировало обстрел населенного пункта Майорск, по которому выпустили восемь мин калибром 120 миллиметров и Озеряновки, по которой в 16.20 выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
Вчера, 14:14Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкГорловкаЯсиноватаяСтиролСЦКК
 
 
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