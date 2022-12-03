https://ria.ru/20221203/donbass-1836118458.html

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 03.12.2022

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T17:36

2022-12-03T17:36

2022-12-03T17:36

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

горловка

ясиноватая

стирол

сцкк

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ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.10 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 16.15 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 16.20 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 17.00 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.Кроме того, в 16.00 представительство зафиксировало обстрел населенного пункта Майорск, по которому выпустили восемь мин калибром 120 миллиметров и Озеряновки, по которой в 16.20 выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20221203/obstrely-1836105709.html

https://ria.ru/20221203/donetsk-1836089742.html

донецк

горловка

ясиноватая

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, горловка, ясиноватая, стирол, сцкк