https://ria.ru/20221203/diplomatiya-1836087578.html

Австрийский дипломат уверен в необходимости соглашения между США и Россией

Австрийский дипломат уверен в необходимости соглашения между США и Россией - РИА Новости, 03.12.2022

Австрийский дипломат уверен в необходимости соглашения между США и Россией

Стабильное решение по миру на Украине должно включать в себя соглашение между США и Россией, заявил в интервью газете Kleine Zeitung австрийский дипломат,... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T13:51

2022-12-03T13:51

2022-12-03T13:51

эмиль брикс

джо байден

владимир путин

сша

украина

россия

нато

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106708/20/1067082009_0:309:2145:1516_1920x0_80_0_0_857f79d42fd08da37535052610084d8a.jpg

ВЕНА, 3 дек - РИА Новости. Стабильное решение по миру на Украине должно включать в себя соглашение между США и Россией, заявил в интервью газете Kleine Zeitung австрийский дипломат, бывший посол Австрии в РФ и нынешний глава Дипломатической академии в Вене Эмиль Брикс."Понятно, что стабильное решение должно включать в себя соглашение между США и Россией, потому что НАТО также вовлечена..., и мы также должны обеспечить, чтобы российская сторона не применила ядерное оружие. И то, и другое может быть выяснено только в ходе переговоров между Россией и США. Но здесь нет очень хороших сигналов. Недавно Москва отложила запланированные совместные переговоры по разоружению. США же делают ставку на сдерживание России, чтобы не допустить применения ядерного оружия... Но это не облегчает разговор", - заявил дипломат.В Кремле отмечали, что в России никто не рассуждает про ядерное оружие, такая риторика звучит в Европе.По словам Брикса, и Вашингтон, и ЕС полагают, что "существование Украины должно быть обеспечено и должны быть гарантии", например, в виде договора. С другой стороны, дипломат заявил, что этих гарантий может быть недостаточно, так как предыдущий Будапештский меморандум был в итоге нарушен. Поэтому "Украине необходимо иметь военную обороноспособность против России, как это принято в любом нейтральном государстве", считает Брикс.Ранее по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном американский президент Джо Байден заявил, что не планирует переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, но потенциально готов к ним в случае, если Россия предпримет необходимые для урегулирования ситуации на Украине шаги. Заявления президента США о возможности контактов с российским лидером не знаменуют собой сдвиг в его позиции по ситуации вокруг Украины, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.Президент США Байден фактически сказал, что переговоры с РФ возможны лишь после ухода Путина с Украины, но это невозможно, спецоперация продолжается, заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В МИД РФ ранее заявили, что Киев настроен на эскалацию, а не на переговоры.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221203/peregovory-1836005720.html

https://ria.ru/20221202/peregovory-1835831408.html

https://ria.ru/20221202/ssha-1835783230.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

эмиль брикс, джо байден, владимир путин, сша, украина, россия, нато, евросоюз, в мире