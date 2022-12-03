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Австрийский дипломат уверен в необходимости соглашения между США и Россией - РИА Новости, 03.12.2022
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Австрийский дипломат уверен в необходимости соглашения между США и Россией
Австрийский дипломат уверен в необходимости соглашения между США и Россией - РИА Новости, 03.12.2022
Австрийский дипломат уверен в необходимости соглашения между США и Россией
Стабильное решение по миру на Украине должно включать в себя соглашение между США и Россией, заявил в интервью газете Kleine Zeitung австрийский дипломат,... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T13:51
2022-12-03T13:51
эмиль брикс
джо байден
владимир путин
сша
украина
россия
нато
евросоюз
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ВЕНА, 3 дек - РИА Новости. Стабильное решение по миру на Украине должно включать в себя соглашение между США и Россией, заявил в интервью газете Kleine Zeitung австрийский дипломат, бывший посол Австрии в РФ и нынешний глава Дипломатической академии в Вене Эмиль Брикс."Понятно, что стабильное решение должно включать в себя соглашение между США и Россией, потому что НАТО также вовлечена..., и мы также должны обеспечить, чтобы российская сторона не применила ядерное оружие. И то, и другое может быть выяснено только в ходе переговоров между Россией и США. Но здесь нет очень хороших сигналов. Недавно Москва отложила запланированные совместные переговоры по разоружению. США же делают ставку на сдерживание России, чтобы не допустить применения ядерного оружия... Но это не облегчает разговор", - заявил дипломат.В Кремле отмечали, что в России никто не рассуждает про ядерное оружие, такая риторика звучит в Европе.По словам Брикса, и Вашингтон, и ЕС полагают, что "существование Украины должно быть обеспечено и должны быть гарантии", например, в виде договора. С другой стороны, дипломат заявил, что этих гарантий может быть недостаточно, так как предыдущий Будапештский меморандум был в итоге нарушен. Поэтому "Украине необходимо иметь военную обороноспособность против России, как это принято в любом нейтральном государстве", считает Брикс.Ранее по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном американский президент Джо Байден заявил, что не планирует переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, но потенциально готов к ним в случае, если Россия предпримет необходимые для урегулирования ситуации на Украине шаги. Заявления президента США о возможности контактов с российским лидером не знаменуют собой сдвиг в его позиции по ситуации вокруг Украины, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.Президент США Байден фактически сказал, что переговоры с РФ возможны лишь после ухода Путина с Украины, но это невозможно, спецоперация продолжается, заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В МИД РФ ранее заявили, что Киев настроен на эскалацию, а не на переговоры.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221203/peregovory-1836005720.html
https://ria.ru/20221202/peregovory-1835831408.html
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эмиль брикс, джо байден, владимир путин, сша, украина, россия, нато, евросоюз, в мире
Эмиль Брикс, Джо Байден, Владимир Путин, США, Украина, Россия, НАТО, Евросоюз, В мире
13:51 03.12.2022
 
Австрийский дипломат уверен в необходимости соглашения между США и Россией

Австрийский дипломат Брикс: решение по Украине должно включать соглашение США и России

© AP Photo / Lilli StraussЭмиль Брикс
Эмиль Брикс - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© AP Photo / Lilli Strauss
Эмиль Брикс. Архивное фото
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ВЕНА, 3 дек - РИА Новости. Стабильное решение по миру на Украине должно включать в себя соглашение между США и Россией, заявил в интервью газете Kleine Zeitung австрийский дипломат, бывший посол Австрии в РФ и нынешний глава Дипломатической академии в Вене Эмиль Брикс.
"Понятно, что стабильное решение должно включать в себя соглашение между США и Россией, потому что НАТО также вовлечена..., и мы также должны обеспечить, чтобы российская сторона не применила ядерное оружие. И то, и другое может быть выяснено только в ходе переговоров между Россией и США. Но здесь нет очень хороших сигналов. Недавно Москва отложила запланированные совместные переговоры по разоружению. США же делают ставку на сдерживание России, чтобы не допустить применения ядерного оружия... Но это не облегчает разговор", - заявил дипломат.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
Запад опять заговорил о переговорах по Украине
В Кремле отмечали, что в России никто не рассуждает про ядерное оружие, такая риторика звучит в Европе.
По словам Брикса, и Вашингтон, и ЕС полагают, что "существование Украины должно быть обеспечено и должны быть гарантии", например, в виде договора. С другой стороны, дипломат заявил, что этих гарантий может быть недостаточно, так как предыдущий Будапештский меморандум был в итоге нарушен. Поэтому "Украине необходимо иметь военную обороноспособность против России, как это принято в любом нейтральном государстве", считает Брикс.
"Возможно, это не самый приятный сценарий (вооружения Украины для возможного противостояния России - ред.), но наиболее вероятный — что здесь должно быть и военное средство сдерживания против России", - полагает он.
Ранее по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном американский президент Джо Байден заявил, что не планирует переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, но потенциально готов к ним в случае, если Россия предпримет необходимые для урегулирования ситуации на Украине шаги. Заявления президента США о возможности контактов с российским лидером не знаменуют собой сдвиг в его позиции по ситуации вокруг Украины, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 12:38Специальная военная операция на Украине
В Кремле условия Байдена по переговорам с Россией назвали невозможными
Президент США Байден фактически сказал, что переговоры с РФ возможны лишь после ухода Путина с Украины, но это невозможно, спецоперация продолжается, заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В МИД РФ ранее заявили, что Киев настроен на эскалацию, а не на переговоры.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 10:23
США не будут определять условия переговоров по Украине, заявил Блинкен
 
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