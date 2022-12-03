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За сутки в Москве за сутки госпитализировали 169 человек - РИА Новости, 03.12.2022
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За сутки в Москве за сутки госпитализировали 169 человек
За сутки в Москве за сутки госпитализировали 169 человек - РИА Новости, 03.12.2022
За сутки в Москве за сутки госпитализировали 169 человек
За последние сутки в Москве выявлены 1187 случаев COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T11:17
2022-12-03T11:24
распространение коронавируса
москва
коронавирус covid-19
в мире
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1187 случаев COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1187, госпитализированы 169 человек, выздоровели 1074 человека, 16 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 1190 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 260 580 случаев коронавируса, выздоровели 3 067 565 человек, умерли 47 032 человек.
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москва, коронавирус covid-19, в мире
Распространение коронавируса, Москва, Коронавирус COVID-19, В мире
11:17 03.12.2022 (обновлено: 11:24 03.12.2022)
 
За сутки в Москве за сутки госпитализировали 169 человек

За сутки в Москве за сутки госпитализировали выявили 1187 случаев COVID-19

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1187 случаев COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 1187, госпитализированы 169 человек, выздоровели 1074 человека, 16 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне были выявлены 1190 новых случаев заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 260 580 случаев коронавируса, выздоровели 3 067 565 человек, умерли 47 032 человек.
Сотрудник лаборатории работает с образцами коронавируса в Медицинском НИИ инфекционных заболеваний армии США на базе Форт-Детрик - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
26 ноября, 15:51В России
США создали "убийственный" штамм коронавируса, заявило Минобороны РФ
 
Распространение коронавирусаМоскваКоронавирус COVID-19В мире
 
 
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