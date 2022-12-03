https://ria.ru/20221203/covid-19-1836071735.html

За сутки в Москве за сутки госпитализировали 169 человек

За сутки в Москве за сутки госпитализировали 169 человек - РИА Новости, 03.12.2022

За сутки в Москве за сутки госпитализировали 169 человек

За последние сутки в Москве выявлены 1187 случаев COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T11:17

2022-12-03T11:17

2022-12-03T11:24

распространение коронавируса

москва

коронавирус covid-19

в мире

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1187 случаев COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1187, госпитализированы 169 человек, выздоровели 1074 человека, 16 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 1190 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 260 580 случаев коронавируса, выздоровели 3 067 565 человек, умерли 47 032 человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20221126/biolaboratorii-1834457049.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, коронавирус covid-19, в мире