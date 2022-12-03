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Евраев: Ярославль получит дополнительно 1,3 миллиарда рублей из облбюджета
Евраев: Ярославль получит дополнительно 1,3 миллиарда рублей из облбюджета - РИА Новости, 03.12.2022
Евраев: Ярославль получит дополнительно 1,3 миллиарда рублей из облбюджета
Ярославль получит дополнительно 1,3 миллиарда рублей в ходе корректировки областного бюджета, заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T15:21
2022-12-03T15:21
2022-12-03T15:21
ярославская область
михаил евраев
ярославль
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Ярославль получит дополнительно 1,3 миллиарда рублей в ходе корректировки областного бюджета, заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.По данным областного правительства, губернатор внес в областную Думу поправки к проекту регионального бюджета, предусматривающие увеличение доходной части на 7,1 миллиарда рублей в связи с дополнительными поступлениями федеральных средств. В частности, предусмотрено увеличение размера финансовой помощи Ярославлю."В проекте областного бюджета для городского округа Ярославль уже заложена финансовая помощь в размере 1,9 миллиарда рублей. Через поправки планируем добавить еще 1,3 миллиарда рублей", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.По его словам, из дополнительной суммы 363 миллиона рублей будет направлено на переселение граждан из аварийного жилья, 382,5 миллиона рублей – на повышение оплаты труда работников сферы образования и культуры согласно указам президента РФ. На завершение строительства школы на улице Пашуковской и приобретение оборудования предусмотрено 200 миллионов рублей, подчеркнул глава региона.Также губернатор предложил выделить 158 миллионов рублей из дополнительных средств на мероприятия по повышению безопасности образовательных учреждений города и 180 миллионов рублей – на содержание дорог общего пользования местного значения.В целом, подчеркивает областное правительство, в 2023 году распределение межбюджетных трансфертов из областного бюджета городу Ярославлю с учетом поправок составляет 15,8 миллиарда рублей. Кроме того, в первом квартале следующего года планируется предоставить еще субсидии на оснащение школ и детских садов системами оповещения, ремонт и замену ограждений.
https://ria.ru/20221201/yarzima-1835657832.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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михаил евраев, ярославль, ярославская область, россия, экономика
Ярославская область, Михаил Евраев, Ярославль, Ярославская область, Россия, Экономика
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Ярославль получит дополнительно 1,3 миллиарда рублей в ходе корректировки областного бюджета, заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
По данным областного правительства, губернатор внес в областную Думу поправки к проекту регионального бюджета, предусматривающие увеличение доходной части на 7,1 миллиарда рублей в связи с дополнительными поступлениями федеральных средств. В частности, предусмотрено увеличение размера финансовой помощи Ярославлю.
"В проекте областного бюджета для городского округа Ярославль
уже заложена финансовая помощь в размере 1,9 миллиарда рублей. Через поправки планируем добавить еще 1,3 миллиарда рублей", - цитирует Евраева
пресс-служба областного правительства.
По его словам, из дополнительной суммы 363 миллиона рублей будет направлено на переселение граждан из аварийного жилья, 382,5 миллиона рублей – на повышение оплаты труда работников сферы образования и культуры согласно указам президента РФ
. На завершение строительства школы на улице Пашуковской и приобретение оборудования предусмотрено 200 миллионов рублей, подчеркнул глава региона.
Также губернатор предложил выделить 158 миллионов рублей из дополнительных средств на мероприятия по повышению безопасности образовательных учреждений города и 180 миллионов рублей – на содержание дорог общего пользования местного значения.
В целом, подчеркивает областное правительство, в 2023 году распределение межбюджетных трансфертов из областного бюджета городу Ярославлю с учетом поправок составляет 15,8 миллиарда рублей. Кроме того, в первом квартале следующего года планируется предоставить еще субсидии на оснащение школ и детских садов системами оповещения, ремонт и замену ограждений.
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