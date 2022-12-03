https://ria.ru/20221203/blagoveschensk-1836058953.html
Власти Благовещенска рекомендовали вернуть масочный режим в организациях
Власти Благовещенска рекомендовали вернуть масочный режим в организациях - РИА Новости, 03.12.2022
Власти Благовещенска рекомендовали вернуть масочный режим в организациях
Власти Благовещенска рекомендовали вернуть масочный режим в организациях с массовым пребыванием людей, но пока не ввели запрет на проведение новогодних... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T09:03
2022-12-03T09:03
2022-12-03T09:03
общество
здоровье - общество
василий орлов (губернатор)
благовещенск
тында
шимановский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 дек – РИА Новости. Власти Благовещенска рекомендовали вернуть масочный режим в организациях с массовым пребыванием людей, но пока не ввели запрет на проведение новогодних утренников, сообщает пресс-служба мэрии областной столиц Приамурья."В Благовещенске организациям и учреждениям с массовым пребыванием людей рекомендовано ввести масочный режим для персонала, а в образовательных организациях – усилить фильтр и чаще проводить дезинфекцию. Такое решение приняли 2 декабря на заседании городской санитарно-противоэпидемической комиссии", - говорится в сообщении.Также в учреждениях образования, культуры и спорта рекомендовано усилить фильтры, дезинфекционный режим, не принимать детей с признаками ОРВИ.Что касается новогодних утренников и других мероприятий, прямого запрета на их проведение пока нет. Решение будут принимать руководители организаций на местах, уточнили в мэрии.30 ноября глава Приамурья Василий Орлов на фоне роста заболеваемости ОРВИ в регионе призвал проводить новогодние праздники в ограниченном режиме, исключая массовые контакты.По данным регионального Роспотребнадзора, в последнюю неделю ноября в области количество заболевших ОРВИ увеличилось на 12% - до 4 277 случаев. Эпидпорог превышен в Благовещенске, Тынде и Прогрессе, Белогорском, Тындинском и Шимановском районах. Число заболевших коронавирусом составляет 5%. Также на этой неделе зафиксирован первый лабораторно подтвержденный случай гриппа H1N1 - свиного гриппа.
https://ria.ru/20220914/maski-1816799090.html
https://ria.ru/20221130/maski-1835412991.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, василий орлов (губернатор), благовещенск, тында, шимановский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Василий Орлов (губернатор), Благовещенск, Тында, Шимановский район, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Власти Благовещенска рекомендовали вернуть масочный режим в организациях
Власти Благовещенска разрешили новогодние утренники, но рекомендовали масочный режим