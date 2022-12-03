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Германия не готова к наплыву беженцев, заявили в Европарламенте

Германия не готова к наплыву беженцев, заявили в Европарламенте - РИА Новости, 03.12.2022

Германия не готова к наплыву беженцев, заявили в Европарламенте

Нынешней зимой в страны Евросоюза, в частности в Германию, приедет большое количество украинцев, но страна не готова к такой ситуации, заявил немецкий политик,... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T14:49

2022-12-03T14:49

2022-12-03T16:45

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БЕРЛИН, 3 дек — РИА Новости. Нынешней зимой в страны Евросоюза, в частности в Германию, приедет большое количество украинцев, но страна не готова к такой ситуации, заявил немецкий политик, председатель Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер в интервью газете Welt am Sonntag.Политик предположил, что через несколько месяцев Германии придется открыть больше спортивных залов для приезжающих и ограничить школьные и спортивные занятия, потому что приемные мощности могут исчерпать себя. Он подчеркнул, что сейчас страна не готова к такому развитию событий, при этом власти попросту игнорируют проблему.Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в страну прибыли свыше миллиона беженцев с Украины. При этом лидер находящейся в оппозиции в ФРГ партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц в интервью телеканалу Bild употребил в отношении них выражение "социальный туризм". Он пояснил, что переселенцы едут "в Германию, обратно на Украину, в Германию, обратно на Украину".По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 30 августа в европейские страны прибыли более семи миллионов беженцев с Украины.

https://ria.ru/20221130/es-1835371130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, манфред вебер, германия, нидерланды, бельгия, евросоюз, европарламент