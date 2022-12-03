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Германия не готова к наплыву беженцев, заявили в Европарламенте - РИА Новости, 03.12.2022
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Германия не готова к наплыву беженцев, заявили в Европарламенте
Германия не готова к наплыву беженцев, заявили в Европарламенте - РИА Новости, 03.12.2022
Германия не готова к наплыву беженцев, заявили в Европарламенте
Нынешней зимой в страны Евросоюза, в частности в Германию, приедет большое количество украинцев, но страна не готова к такой ситуации, заявил немецкий политик,... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T14:49
2022-12-03T16:45
в мире
манфред вебер
германия
нидерланды
бельгия
евросоюз
европарламент
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БЕРЛИН, 3 дек — РИА Новости. Нынешней зимой в страны Евросоюза, в частности в Германию, приедет большое количество украинцев, но страна не готова к такой ситуации, заявил немецкий политик, председатель Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер в интервью газете Welt am Sonntag.Политик предположил, что через несколько месяцев Германии придется открыть больше спортивных залов для приезжающих и ограничить школьные и спортивные занятия, потому что приемные мощности могут исчерпать себя. Он подчеркнул, что сейчас страна не готова к такому развитию событий, при этом власти попросту игнорируют проблему.Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в страну прибыли свыше миллиона беженцев с Украины. При этом лидер находящейся в оппозиции в ФРГ партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц в интервью телеканалу Bild употребил в отношении них выражение "социальный туризм". Он пояснил, что переселенцы едут "в Германию, обратно на Украину, в Германию, обратно на Украину".По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 30 августа в европейские страны прибыли более семи миллионов беженцев с Украины.
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в мире, манфред вебер, германия, нидерланды, бельгия, евросоюз, европарламент
В мире, Манфред Вебер, Германия, Нидерланды, Бельгия, Евросоюз, Европарламент
14:49 03.12.2022 (обновлено: 16:45 03.12.2022)
 
Германия не готова к наплыву беженцев, заявили в Европарламенте

Глава Европейской народной партии Вебер заявил, что Германия не готова к наплыву беженцев

© AP Photo / Alberto PezzaliДевушка с плакатом "Беженцам всегда рады"
Девушка с плакатом Беженцам всегда рады - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Девушка с плакатом "Беженцам всегда рады". Архивное фото
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БЕРЛИН, 3 дек — РИА Новости. Нынешней зимой в страны Евросоюза, в частности в Германию, приедет большое количество украинцев, но страна не готова к такой ситуации, заявил немецкий политик, председатель Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер в интервью газете Welt am Sonntag.

"Приемные центры в Германии переполнены, муниципалитеты стонут, кстати, также в таких странах, как Нидерланды, Бельгия и Австрия. <...> Мы должны быть готовы к тому, что этой зимой в ЕС приедет большое количество украинцев и многие из них также в Германию. Я боюсь, что мы увидим драматическую зиму беженцев", — сказал он.

Политик предположил, что через несколько месяцев Германии придется открыть больше спортивных залов для приезжающих и ограничить школьные и спортивные занятия, потому что приемные мощности могут исчерпать себя. Он подчеркнул, что сейчас страна не готова к такому развитию событий, при этом власти попросту игнорируют проблему.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в страну прибыли свыше миллиона беженцев с Украины. При этом лидер находящейся в оппозиции в ФРГ партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц в интервью телеканалу Bild употребил в отношении них выражение "социальный туризм". Он пояснил, что переселенцы едут "в Германию, обратно на Украину, в Германию, обратно на Украину".
По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 30 августа в европейские страны прибыли более семи миллионов беженцев с Украины.
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