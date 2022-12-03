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Беженцы из Херсона получат доплату при переезде в Магаданскую область - РИА Новости, 03.12.2022
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Беженцы из Херсона получат доплату при переезде в Магаданскую область
Беженцы из Херсона получат доплату при переезде в Магаданскую область - РИА Новости, 03.12.2022
Беженцы из Херсона получат доплату при переезде в Магаданскую область
Правительство Магаданской области издало постановление, согласно которому беженцы Херсонской области, прибывшие в регион на постоянное место жительства, получат РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T12:34
2022-12-03T12:34
общество
магаданская область
херсон
херсонская область
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МАГАДАН, 3 дек – РИА Новости. Правительство Магаданской области издало постановление, согласно которому беженцы Херсонской области, прибывшие в регион на постоянное место жительства, получат по 100 тысяч рублей на человека."Установить, что гражданам, вынужденно покинувшим место постоянного проживания в городе Херсоне или части Херсонской области и прибывшим в Магаданскую область на постоянное место жительства, предоставляются следующие меры социальной поддержки: единовременная выплата на обзаведение имуществом в размере 100 тысяч рублей на человека, социальная выплата на приобретение жилого помещения на основании выдаваемого жилищного сертификата", - говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства региона.Уточняется, что размер социальной выплаты рассчитывается исходя из норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения. Одинокие беженцы могут рассчитывать на приобретение 33 квадратных метров, семья из двух человек – на 42 квадратных метра, по 18 квадратных метров полагается на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек.
https://ria.ru/20220922/donbass-1818590458.html
магаданская область
херсон
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общество, магаданская область, херсон, херсонская область
Общество, Магаданская область, Херсон, Херсонская область
12:34 03.12.2022
 
Беженцы из Херсона получат доплату при переезде в Магаданскую область

Беженцы из Херсона получат по сто тысяч рублей при переезде в Магаданскую область

© РИА Новости / Мария МарикянЭвакуация из Херсона
Эвакуация из Херсона - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Эвакуация из Херсона. Архивное фото
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МАГАДАН, 3 дек – РИА Новости. Правительство Магаданской области издало постановление, согласно которому беженцы Херсонской области, прибывшие в регион на постоянное место жительства, получат по 100 тысяч рублей на человека.
"Установить, что гражданам, вынужденно покинувшим место постоянного проживания в городе Херсоне или части Херсонской области и прибывшим в Магаданскую область на постоянное место жительства, предоставляются следующие меры социальной поддержки: единовременная выплата на обзаведение имуществом в размере 100 тысяч рублей на человека, социальная выплата на приобретение жилого помещения на основании выдаваемого жилищного сертификата", - говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства региона.
Уточняется, что размер социальной выплаты рассчитывается исходя из норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения. Одинокие беженцы могут рассчитывать на приобретение 33 квадратных метров, семья из двух человек – на 42 квадратных метра, по 18 квадратных метров полагается на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек.
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