Рейтинг@Mail.ru
Украинских беженцев в Уэльсе заставят платить за еду ради лучшей интеграции - РИА Новости, 03.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221203/bezhentsy-1836047492.html
Украинских беженцев в Уэльсе заставят платить за еду ради лучшей интеграции
Украинских беженцев в Уэльсе заставят платить за еду ради лучшей интеграции - РИА Новости, 03.12.2022
Украинских беженцев в Уэльсе заставят платить за еду ради лучшей интеграции
Украинских беженцев в Уэльсе обяжут оплачивать услуги прачечных и часть приемов пищи для ускорения их интеграции в местные общины, пишет WalesOnline. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T04:20
2022-12-03T04:20
в мире
уэльс
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0a/1782747543_0:0:2756:1551_1920x0_80_0_0_798e65d4847bc8c13073d761c23409ed.jpg
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Украинских беженцев в Уэльсе обяжут оплачивать услуги прачечных и часть приемов пищи для ускорения их интеграции в местные общины, пишет WalesOnline.Указанные изменения вступят в силу в начале января, они коснутся тех беженцев, кто пять недель и более проживают во временном жилье, финансируемом правительством Уэльса. В настоящее время около 1,5 тысячи украинцев временно размещены в центрах приема, отелях и на базах отдыха.Как заявило правительство региона, указанные сборы — это "способ быстрее реинтегрировать украинских беженцев в общины Уэльса". При этом новоприбывшие могут рассчитывать на первоначальный пятинедельный срок, в рамках которого оплачивать какие-либо расходы не нужно.По новым правилам украинцам будет предоставлено всего две возможности отказаться от предложения о переезде в долговременное жилье. При повторном отказе им придется оплачивать часть расходов на проживание в спонсируемом государством жилье.Как пишет WalesOnline, правительство Уэльса надеется, что, "поощряя" беженцев брать на себя часть ответственности, они будут более склонны к переезду в частное жилье. При этом "неподтвержденные" свидетельства местных властей указывают на то, что некоторые украинцы отказываются от предлагаемого им жилья, так как считают его "неподходящим".
https://ria.ru/20221107/zhile-1829767625.html
https://ria.ru/20221123/bezhentsy-1833737583.html
уэльс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0a/1782747543_459:0:2756:1723_1920x0_80_0_0_7d61e8118096763f1e3b2e4a30a35b9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, уэльс, украина
В мире, Уэльс, Украина
04:20 03.12.2022
 
Украинских беженцев в Уэльсе заставят платить за еду ради лучшей интеграции

WalesOnline: украинцев в Уэльсе обяжут платить за еду и стирку для ускорения их интеграции

© AP Photo / Pawel KuczynskiБеженцы из Украины, следующие в Великобританию
Беженцы из Украины, следующие в Великобританию - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© AP Photo / Pawel Kuczynski
Беженцы из Украины, следующие в Великобританию. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Украинских беженцев в Уэльсе обяжут оплачивать услуги прачечных и часть приемов пищи для ускорения их интеграции в местные общины, пишет WalesOnline.
Указанные изменения вступят в силу в начале января, они коснутся тех беженцев, кто пять недель и более проживают во временном жилье, финансируемом правительством Уэльса. В настоящее время около 1,5 тысячи украинцев временно размещены в центрах приема, отелях и на базах отдыха.
Жители Украины проходят польско-украинскую границу - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 18:32
Работающих в Польше украинских беженцев заставят платить за жилье
Как заявило правительство региона, указанные сборы — это "способ быстрее реинтегрировать украинских беженцев в общины Уэльса". При этом новоприбывшие могут рассчитывать на первоначальный пятинедельный срок, в рамках которого оплачивать какие-либо расходы не нужно.
По новым правилам украинцам будет предоставлено всего две возможности отказаться от предложения о переезде в долговременное жилье. При повторном отказе им придется оплачивать часть расходов на проживание в спонсируемом государством жилье.
Как пишет WalesOnline, правительство Уэльса надеется, что, "поощряя" беженцев брать на себя часть ответственности, они будут более склонны к переезду в частное жилье. При этом "неподтвержденные" свидетельства местных властей указывают на то, что некоторые украинцы отказываются от предлагаемого им жилья, так как считают его "неподходящим".
Девушка с плакатом Беженцам всегда рады на улице Лондона, Великобритания - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 17:19
Time: европейцам надоели украинские беженцы
 
В миреУэльсУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала