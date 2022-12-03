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Украинских беженцев в Уэльсе заставят платить за еду ради лучшей интеграции

Украинских беженцев в Уэльсе заставят платить за еду ради лучшей интеграции - РИА Новости, 03.12.2022

Украинских беженцев в Уэльсе заставят платить за еду ради лучшей интеграции

Украинских беженцев в Уэльсе обяжут оплачивать услуги прачечных и часть приемов пищи для ускорения их интеграции в местные общины, пишет WalesOnline. РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T04:20

2022-12-03T04:20

2022-12-03T04:20

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Украинских беженцев в Уэльсе обяжут оплачивать услуги прачечных и часть приемов пищи для ускорения их интеграции в местные общины, пишет WalesOnline.Указанные изменения вступят в силу в начале января, они коснутся тех беженцев, кто пять недель и более проживают во временном жилье, финансируемом правительством Уэльса. В настоящее время около 1,5 тысячи украинцев временно размещены в центрах приема, отелях и на базах отдыха.Как заявило правительство региона, указанные сборы — это "способ быстрее реинтегрировать украинских беженцев в общины Уэльса". При этом новоприбывшие могут рассчитывать на первоначальный пятинедельный срок, в рамках которого оплачивать какие-либо расходы не нужно.По новым правилам украинцам будет предоставлено всего две возможности отказаться от предложения о переезде в долговременное жилье. При повторном отказе им придется оплачивать часть расходов на проживание в спонсируемом государством жилье.Как пишет WalesOnline, правительство Уэльса надеется, что, "поощряя" беженцев брать на себя часть ответственности, они будут более склонны к переезду в частное жилье. При этом "неподтвержденные" свидетельства местных властей указывают на то, что некоторые украинцы отказываются от предлагаемого им жилья, так как считают его "неподходящим".

https://ria.ru/20221107/zhile-1829767625.html

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