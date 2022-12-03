https://ria.ru/20221203/benksi-1836139123.html

По делу о краже граффити Бэнкси под Киевом задержали восемь человек

По делу о краже граффити Бэнкси под Киевом задержали восемь человек - РИА Новости, 03.12.2022

По делу о краже граффити Бэнкси под Киевом задержали восемь человек

Восемь человек задержали по факту кражи граффити британского художника Бэнкси в Киевской области, сообщил начальник главного управления национальной полиции в... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T20:08

2022-12-03T20:08

2022-12-03T20:08

культура

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Восемь человек задержали по факту кражи граффити британского художника Бэнкси в Киевской области, сообщил начальник главного управления национальной полиции в регионе Андрей Небытов."Срезали со стены граффити Бэнкси. Группу правонарушителей разоблачила полиция... Следственно-оперативная группа сразу выехала на место, там обнаружили 8 человек, ныне установленных", - говорится в сообщении в Telegram-канале Небытова.По данным Небытова, задержанным от 27 до 60 лет, это жители Киева и Черкасс. Сейчас граффити хранится в Бучанском управлении полиции, добавил он.Ранее украинские СМИ сообщили Граффити британского художника Бэнкси в городе Гостомель в Киевской области вандалы срезали со стены здания.Ранее всемирно известный британский уличный художник Бэнкси опубликовал серию фото и видео со своими новыми работами, выполненными в нескольких населенных пунктах Киевской области. Впоследствии власти поселка Бородянка начали процедуру внесения граффити в список культурного наследия. По данным СМИ, местная полиция была проинформирована о необходимости защиты данных объектов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, бэнкси, киевская область, украина, новости культуры