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По делу о краже граффити Бэнкси под Киевом задержали восемь человек - РИА Новости, 03.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221203/benksi-1836139123.html
По делу о краже граффити Бэнкси под Киевом задержали восемь человек
По делу о краже граффити Бэнкси под Киевом задержали восемь человек - РИА Новости, 03.12.2022
По делу о краже граффити Бэнкси под Киевом задержали восемь человек
Восемь человек задержали по факту кражи граффити британского художника Бэнкси в Киевской области, сообщил начальник главного управления национальной полиции в... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T20:08
2022-12-03T20:08
культура
в мире
бэнкси
киевская область
украина
новости культуры
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Восемь человек задержали по факту кражи граффити британского художника Бэнкси в Киевской области, сообщил начальник главного управления национальной полиции в регионе Андрей Небытов."Срезали со стены граффити Бэнкси. Группу правонарушителей разоблачила полиция... Следственно-оперативная группа сразу выехала на место, там обнаружили 8 человек, ныне установленных", - говорится в сообщении в Telegram-канале Небытова.По данным Небытова, задержанным от 27 до 60 лет, это жители Киева и Черкасс. Сейчас граффити хранится в Бучанском управлении полиции, добавил он.Ранее украинские СМИ сообщили Граффити британского художника Бэнкси в городе Гостомель в Киевской области вандалы срезали со стены здания.Ранее всемирно известный британский уличный художник Бэнкси опубликовал серию фото и видео со своими новыми работами, выполненными в нескольких населенных пунктах Киевской области. Впоследствии власти поселка Бородянка начали процедуру внесения граффити в список культурного наследия. По данным СМИ, местная полиция была проинформирована о необходимости защиты данных объектов.
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в мире, бэнкси, киевская область, украина, новости культуры
Культура, В мире, Бэнкси, Киевская область, Украина, Новости культуры
20:08 03.12.2022
 
По делу о краже граффити Бэнкси под Киевом задержали восемь человек

По делу о краже граффити Бэнкси на стене здания под Киевом задержали восемь человек

Здание в Гостомеле, на стене которого располагалась граффити Бэнкси
Здание в Гостомеле, на стене которого располагалась граффити Бэнкси
Здание в Гостомеле, на стене которого располагалась граффити Бэнкси
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Восемь человек задержали по факту кражи граффити британского художника Бэнкси в Киевской области, сообщил начальник главного управления национальной полиции в регионе Андрей Небытов.
"Срезали со стены граффити Бэнкси. Группу правонарушителей разоблачила полиция... Следственно-оперативная группа сразу выехала на место, там обнаружили 8 человек, ныне установленных", - говорится в сообщении в Telegram-канале Небытова.
По данным Небытова, задержанным от 27 до 60 лет, это жители Киева и Черкасс. Сейчас граффити хранится в Бучанском управлении полиции, добавил он.
Ранее украинские СМИ сообщили Граффити британского художника Бэнкси в городе Гостомель в Киевской области вандалы срезали со стены здания.
Ранее всемирно известный британский уличный художник Бэнкси опубликовал серию фото и видео со своими новыми работами, выполненными в нескольких населенных пунктах Киевской области. Впоследствии власти поселка Бородянка начали процедуру внесения граффити в список культурного наследия. По данным СМИ, местная полиция была проинформирована о необходимости защиты данных объектов.
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