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В Минобороны Белоруссии оценили уровень угрозы со стороны Украины - РИА Новости, 03.12.2022
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В Минобороны Белоруссии оценили уровень угрозы со стороны Украины
В Минобороны Белоруссии оценили уровень угрозы со стороны Украины - РИА Новости, 03.12.2022
В Минобороны Белоруссии оценили уровень угрозы со стороны Украины
Обстановка с безопасностью на украинском направлении непредсказуемая, но белорусские вооруженные силы ее контролируют, принимая необходимые меры, заявил глава... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T21:23
2022-12-03T21:23
в мире
виктор хренин
белоруссия
киев
минск
нато
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МИНСК, 3 дек - РИА Новости. Обстановка с безопасностью на украинском направлении непредсказуемая, но белорусские вооруженные силы ее контролируют, принимая необходимые меры, заявил глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин.Глава минобороны также прокомментировал возможность рисков для Белоруссии при поставке Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot. "Нет, для Беларуси это дополнительной угрозы не создаст. Вообще, системы противовоздушной обороны – это системы оборонительные. Они предназначены для противодействия авиационным средствам поражения, ракетному вооружению, поэтому здесь исключено", - сказал он, отвечая на вопрос, несет ли это опасность для Белоруссии.Говоря об обстановке на западной границе, министр отметил, что в Минске видят комплекс мероприятий, проводимых НАТО, по заблаговременной подготовке к войне. "По тем индикаторами, которыми мы пользуемся, и на основании которых делаем выводы, - на это уходят годы. Поэтому и слово такое – заблаговременно идет подготовка. Непосредственной подготовки, что создаются группировки вот прям сейчас – такого нет", - констатировал министр.
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в мире, виктор хренин, белоруссия, киев, минск, нато
В мире, Виктор Хренин, Белоруссия, Киев, Минск, НАТО
21:23 03.12.2022
 
В Минобороны Белоруссии оценили уровень угрозы со стороны Украины

Минобороны Белоруссии: ситуация на границе с Украиной непредсказуемая, но контролируемая

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкПограничная вышка наблюдения на на белорусско-украинской границе
Пограничная вышка наблюдения на на белорусско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Пограничная вышка наблюдения на на белорусско-украинской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 3 дек - РИА Новости. Обстановка с безопасностью на украинском направлении непредсказуемая, но белорусские вооруженные силы ее контролируют, принимая необходимые меры, заявил глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин.
"Обстановка сегодня непредсказуемая. Конечно, все может произойти, но она контролируемая, мы очень внимательно ее отслеживаем, принимаем комплекс мер. Поэтому беспокоиться сейчас не надо", - сказал министр телеканалу ОНТ, отвечая на вопрос об оценке уровня угрозы с украинского направления.
Глава минобороны также прокомментировал возможность рисков для Белоруссии при поставке Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot. "Нет, для Беларуси это дополнительной угрозы не создаст. Вообще, системы противовоздушной обороны – это системы оборонительные. Они предназначены для противодействия авиационным средствам поражения, ракетному вооружению, поэтому здесь исключено", - сказал он, отвечая на вопрос, несет ли это опасность для Белоруссии.
Говоря об обстановке на западной границе, министр отметил, что в Минске видят комплекс мероприятий, проводимых НАТО, по заблаговременной подготовке к войне. "По тем индикаторами, которыми мы пользуемся, и на основании которых делаем выводы, - на это уходят годы. Поэтому и слово такое – заблаговременно идет подготовка. Непосредственной подготовки, что создаются группировки вот прям сейчас – такого нет", - констатировал министр.
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