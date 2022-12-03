https://ria.ru/20221203/belorussiya-1836145847.html

В Минобороны Белоруссии оценили уровень угрозы со стороны Украины

В Минобороны Белоруссии оценили уровень угрозы со стороны Украины - РИА Новости, 03.12.2022

В Минобороны Белоруссии оценили уровень угрозы со стороны Украины

Обстановка с безопасностью на украинском направлении непредсказуемая, но белорусские вооруженные силы ее контролируют, принимая необходимые меры, заявил глава... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T21:23

2022-12-03T21:23

2022-12-03T21:23

в мире

виктор хренин

белоруссия

киев

минск

нато

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МИНСК, 3 дек - РИА Новости. Обстановка с безопасностью на украинском направлении непредсказуемая, но белорусские вооруженные силы ее контролируют, принимая необходимые меры, заявил глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин.Глава минобороны также прокомментировал возможность рисков для Белоруссии при поставке Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot. "Нет, для Беларуси это дополнительной угрозы не создаст. Вообще, системы противовоздушной обороны – это системы оборонительные. Они предназначены для противодействия авиационным средствам поражения, ракетному вооружению, поэтому здесь исключено", - сказал он, отвечая на вопрос, несет ли это опасность для Белоруссии.Говоря об обстановке на западной границе, министр отметил, что в Минске видят комплекс мероприятий, проводимых НАТО, по заблаговременной подготовке к войне. "По тем индикаторами, которыми мы пользуемся, и на основании которых делаем выводы, - на это уходят годы. Поэтому и слово такое – заблаговременно идет подготовка. Непосредственной подготовки, что создаются группировки вот прям сейчас – такого нет", - констатировал министр.

https://ria.ru/20221203/peregovory-1836129848.html

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киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, виктор хренин, белоруссия, киев, минск, нато