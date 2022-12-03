17:36 03.12.2022 (обновлено: 17:54 03.12.2022)
Москва и Минск подписали протокол об обеспечении региональной безопасности
Минобороны России и Белоруссии подписали протокол об обеспечении региональной безопасности
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на церемонии встречи в аэропорту Минска
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на церемонии встречи в аэропорту Минска
МИНСК, 3 дек – РИА Новости. Министры обороны Белоруссии и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу подписали протокол в соглашение между странами о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.
"МО РБ и МО РФ подписали протокол в соглашение между Белоруссией и Россией о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года", - написал он в своем Twitter, не приведя подробностей.
Отмечается, что подписание документа состоялось в ходе встречи глав военных ведомств России и Белоруссии, на переговорах обсуждались вопросы двустороннего военного сотрудничества.
Ранее в субботу агентство Белта сообщило, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Белоруссию на переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным.