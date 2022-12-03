https://ria.ru/20221203/belorussiya-1836118368.html

Москва и Минск подписали протокол об обеспечении региональной безопасности

Москва и Минск подписали протокол об обеспечении региональной безопасности - РИА Новости, 03.12.2022

Москва и Минск подписали протокол об обеспечении региональной безопасности

Министры обороны Белоруссии и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу подписали протокол в соглашение между странами о совместном обеспечении региональной... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T17:36

2022-12-03T17:36

2022-12-03T17:54

союзное государство

россия

белоруссия

безопасность

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МИНСК, 3 дек – РИА Новости. Министры обороны Белоруссии и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу подписали протокол в соглашение между странами о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко."МО РБ и МО РФ подписали протокол в соглашение между Белоруссией и Россией о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года", - написал он в своем Twitter, не приведя подробностей.Отмечается, что подписание документа состоялось в ходе встречи глав военных ведомств России и Белоруссии, на переговорах обсуждались вопросы двустороннего военного сотрудничества.Ранее в субботу агентство Белта сообщило, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Белоруссию на переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным.

https://ria.ru/20221130/nato-1835403277.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, белоруссия, безопасность