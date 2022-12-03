https://ria.ru/20221203/belorussiya-1836116284.html
Шойгу прибыл в Минск на переговоры с белорусским коллегой
Шойгу прибыл в Минск на переговоры с белорусским коллегой - РИА Новости, 03.12.2022
Шойгу прибыл в Минск на переговоры с белорусским коллегой
Сергей Шойгу прибыл в Минск на переговоры со своим коллегой Виктором Хрениным, сообщил Sputnik Беларусь со ссылкой на начальника департамента международного... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T17:22
2022-12-03T17:22
2022-12-03T18:20
минск
белоруссия
в мире
сергей шойгу
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МИНСК, 3 дек — РИА Новости. Сергей Шойгу прибыл в Минск на переговоры со своим коллегой Виктором Хрениным, сообщил Sputnik Беларусь со ссылкой на начальника департамента международного военного сотрудничества Минбороны Белоруссии Валерия Ревенко.Отмечается, что самолет главы российского военного ведомства совершил посадку на аэродроме Мачулищи под Минском. Хренин и Шойгу проводят переговоры в столице Белоруссии, речь пойдет об актуальных вопросах сотрудничества в военной и военно-технической сферах.Позднее на встрече министры подписали Протокол в Соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года.Шойгу в разговоре с коллегой среди прочего высоко оценил решимость Белоруссии противостоять враждебному курсу Соединенных Штатов и готовность вместе с Россией обеспечивать безопасность Союзного государства. "Республика Беларусь была и остается нашим надежным партнером. Это особенно важно сегодня, в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада и необъявленной войны против наших стран", — отметил он.Министр обороны России также напомнил, что сейчас на территории Белоруссии проходят мероприятия по боевому слаживанию военнослужащих обеих стран, назначенных в состав региональной группировки войск.
https://ria.ru/20221130/belorussiya-1835402958.html
https://ria.ru/20221103/bezopasnost-1829046823.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Подписание протокола на встрече Сергея Шойгу и Виктора Хренина
Подписание протокола на встрече Сергея Шойгу и Виктора Хренина
2022-12-03T17:22
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PT0M47S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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минск, белоруссия, в мире, сергей шойгу
Минск, Белоруссия, В мире, Сергей Шойгу
17:22 03.12.2022 (обновлено: 18:20 03.12.2022)
Шойгу прибыл в Минск на переговоры с белорусским коллегой
Глава Минобороны Шойгу прибыл в Минск на переговоры с белорусским коллегой Хрениным
МИНСК, 3 дек — РИА Новости.
Сергей Шойгу прибыл в Минск на переговоры со своим коллегой Виктором Хрениным, сообщил Sputnik Беларусь
со ссылкой на начальника департамента международного военного сотрудничества Минбороны Белоруссии Валерия Ревенко.
"В Республику Беларусь с рабочим визитом прибывает (глава. — Прим. ред.) МО РФ генерал армии С. К. Шойгу", — написал он в Twitter.
Отмечается, что самолет главы российского военного ведомства совершил посадку на аэродроме Мачулищи под Минском. Хренин и Шойгу проводят переговоры в столице Белоруссии, речь пойдет об актуальных вопросах сотрудничества в военной и военно-технической сферах.
Позднее на встрече министры подписали Протокол в Соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года.
Шойгу в разговоре с коллегой среди прочего высоко оценил решимость Белоруссии противостоять враждебному курсу Соединенных Штатов и готовность вместе с Россией обеспечивать безопасность Союзного государства.
"Республика Беларусь была и остается нашим надежным партнером. Это особенно важно сегодня, в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада и необъявленной войны против наших стран", — отметил он.
Министр обороны России также напомнил, что сейчас на территории Белоруссии проходят мероприятия по боевому слаживанию военнослужащих обеих стран, назначенных в состав региональной группировки войск.