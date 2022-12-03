https://ria.ru/20221203/bayden-1836116027.html

"Проснулись": британцы поддержали гнев Европы из-за политики Байдена

"Проснулись": британцы поддержали гнев Европы из-за политики Байдена - РИА Новости, 03.12.2022

"Проснулись": британцы поддержали гнев Европы из-за политики Байдена

Читатели британской газеты Daily Mail отреагировали на недовольство европейских политиков американской политикой, которую многие в Евросоюзе не считают... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T17:22

2022-12-03T17:22

2022-12-03T17:58

в мире

цены на нефть

джо байден

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евросоюз

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail отреагировали на недовольство европейских политиков американской политикой, которую многие в Евросоюзе не считают дружественной.В частности, Европа подвергла критике "Акт о сокращении инфляции", подписанный Джо Байденом и вводящий широкое субсидирование климатических проектов. Это, по мнению многих, создаст нечестные условия для конкуренции на мировых рынках, поставив под удар инвестиции в европейское производство.Многие комментаторы в Великобритании решили, что принцип "Америка превыше всего" встал во главу политики Джо Байдена, чего в Евросоюзе долго не замечали. Кроме того, они напомнили о коррупционных скандалах, связанных с семейством Байденов, а также украинским кризисом."Конфликты — это деньги, и главный мошенник не собирается упускать шанс ради своей семьи и друзей. Совсем не удивлена", — высказалась Mrs Marshal Dillon."Честно говоря, я удивлен, что людям потребовалось так много времени, чтобы осознать тот факт, что Америка ввязывается в конфликты только ради прибыли и для продвижения своих собственных целей и ничего больше", — отметил Spam fritters."Европейцы узнали, что Байден не прикрывает им спину, а еще и влезает в кошельки. Мы только что отпраздновали День благодарения в этом году, мистер Байден с семьей отправился праздновать в одно из самых дорогих мест в США. Между тем полстраны не может позволить себе даже обед на День благодарения. И кто платит за то, чтобы семья Байдена наелась до отвала? Американские налогоплательщики", — возмутилась girl in the usa."Если Европа до сих пор не знает, что Байден им не друг, то Европа заслуживает падения. Байден — не кто иной, как предатель, который только увеличил стоимость всего, вызвал много дефицитов, увеличил пропасть между американцами и при этом набил свои карманы", — написала OliveMesas.Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, предусматривает, в частности, расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.В ЕС назвали этот акт дискриминацией по отношению к товарам, импортируемым из других стран. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что не исключает введения ответных мер, если США не пересмотрят меры поддержки бизнеса, прописанные в законе о сокращении инфляции.

https://ria.ru/20221203/neft-1836074171.html

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https://ria.ru/20221203/peregovory-1836109588.html

https://ria.ru/20221201/ukraina-1835513900.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, джо байден, европа, сша, великобритания, евросоюз