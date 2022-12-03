17:22 03.12.2022 (обновлено: 17:58 03.12.2022)
"Проснулись": британцы поддержали гнев Европы из-за политики Байдена
Читатели Daily Mail поддержали обвинения Европы против агрессивной политики США
© AP Photo / Rebecca DrokeПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Rebecca Droke
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail отреагировали на недовольство европейских политиков американской политикой, которую многие в Евросоюзе не считают дружественной.
В частности, Европа подвергла критике "Акт о сокращении инфляции", подписанный Джо Байденом и вводящий широкое субсидирование климатических проектов. Это, по мнению многих, создаст нечестные условия для конкуренции на мировых рынках, поставив под удар инвестиции в европейское производство.
Многие комментаторы в Великобритании решили, что принцип "Америка превыше всего" встал во главу политики Джо Байдена, чего в Евросоюзе долго не замечали. Кроме того, они напомнили о коррупционных скандалах, связанных с семейством Байденов, а также украинским кризисом.
"Наконец-то Европа просыпается — Байден не за европейцев или американцев, он за Байдена", — уверен Sambrit1.
"Конфликты — это деньги, и главный мошенник не собирается упускать шанс ради своей семьи и друзей. Совсем не удивлена", — высказалась Mrs Marshal Dillon.
"Честно говоря, я удивлен, что людям потребовалось так много времени, чтобы осознать тот факт, что Америка ввязывается в конфликты только ради прибыли и для продвижения своих собственных целей и ничего больше", — отметил Spam fritters.
"Любой, кто говорил это раньше, сразу объявлялся троллем Путина", — заметил CygneNoir.
"Европейцы узнали, что Байден не прикрывает им спину, а еще и влезает в кошельки. Мы только что отпраздновали День благодарения в этом году, мистер Байден с семьей отправился праздновать в одно из самых дорогих мест в США. Между тем полстраны не может позволить себе даже обед на День благодарения. И кто платит за то, чтобы семья Байдена наелась до отвала? Американские налогоплательщики", — возмутилась girl in the usa.
"Если Европа до сих пор не знает, что Байден им не друг, то Европа заслуживает падения. Байден — не кто иной, как предатель, который только увеличил стоимость всего, вызвал много дефицитов, увеличил пропасть между американцами и при этом набил свои карманы", — написала OliveMesas.
Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, предусматривает, в частности, расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.
В ЕС назвали этот акт дискриминацией по отношению к товарам, импортируемым из других стран. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что не исключает введения ответных мер, если США не пересмотрят меры поддержки бизнеса, прописанные в законе о сокращении инфляции.
1 декабря, 12:18Европа "побежала" за США в ситуации с Украиной, заявил Лавров