https://ria.ru/20221203/bayden-1836040441.html

Байдену помогли найти выход после встречи с британским принцем Уильямом

Байдену помогли найти выход после встречи с британским принцем Уильямом - РИА Новости, 03.12.2022

Байдену помогли найти выход после встречи с британским принцем Уильямом

Президенту США Джо Байдену потребовалась помощь для выхода со встречи с наследным принцем Соединенного Королевства Уильямом, свидетельствует запись,... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T01:46

2022-12-03T01:46

2022-12-03T10:11

в мире

джо байден

джон кеннеди (политик)

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ВАШИНГТОН, 3 дек — РИА Новости. Президенту США Джо Байдену потребовалась помощь для выхода со встречи с наследным принцем Соединенного Королевства Уильямом, свидетельствует запись, опубликованная CPAN.Встреча американского лидера с британским принцем проходила на открытом воздухе у Президентской библиотеки-музея имени Джона Ф. Кеннеди. Байден был удивлен отсутствием на Уильяме пальто, несмотря на прохладную погоду. "Где ваше пальто? Рад видеть вас снова", — сказал ему Байден.После этого они провели короткий разговор около двух минут, а по итогам приветственной встречи Байден сделал шаг в одну сторону, но охрана попросила главу Белого дома изменить направление. После непродолжительного замешательства президент последовал в указанную сторону.Уильям с супругой Кейт Миддлтон находятся в Бостоне для участия во вручении наград в рамках премии The Earthshot Prize, учрежденной принцем Уильямом для поощрения предпринимателей, работающих над проблемами окружающей среды. Байден, по данным газеты Daily Mail, приехал в город для сбора средств на политические нужды.

https://radiosputnik.ria.ru/20221202/bayden-1835965967.html

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в мире, джо байден, джон кеннеди (политик), кейт миддлтон, сша, бостон