Рейтинг@Mail.ru
В Австрии возложили венки на советском военном захоронении - РИА Новости, 03.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221203/avstriya-1836109051.html
В Австрии возложили венки на советском военном захоронении
В Австрии возложили венки на советском военном захоронении - РИА Новости, 03.12.2022
В Австрии возложили венки на советском военном захоронении
Руководители российских представительств в Австрии возложили в субботу венки на советском военном захоронении в Маннсвёрт-Швехат (федеральная земля Нижняя... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T16:40
2022-12-03T16:40
дмитрий любинский
михаил ульянов (дипломат)
константин гаврилов
россия
австрия
вена
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/03/1836108212_0:142:1132:779_1920x0_80_0_0_017c06211eb19d6a5b881acfc7fbae83.jpg
ВЕНА, 3 дек - РИА Новости. Руководители российских представительств в Австрии возложили в субботу венки на советском военном захоронении в Маннсвёрт-Швехат (федеральная земля Нижняя Австрия), где покоятся 249 красноармейцев, сообщил посол РФ Дмитрий Любинский."Согласно паспорту захоронения Маннсвёрт-Швехат, здесь покоятся 249 красноармейцев, имена большинства из которых были неизвестны. В июле 2022 года группой активистов-соотечественников при поддержке посольства завершены масштабные архивные поисковые работы. В результате нами восстановлены имена 210 павших советских бойцов, которые в рамках уже прорабатываемого с австрийской стороной совместного проекта будут увековечены здесь в форме именных стел", - написал Любинский в соцсетях.В церемонии, помимо Любинского, приняли участие постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, глава российской делегации на переговорах в Вене вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, сотрудники российских загранучреждений.День Неизвестного солдата - памятная дата в России, учреждена в 2014 году указом президента. Отмечается 3 декабря в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами. Именно в этот день, в 1966 году, прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.
https://ria.ru/20221203/soldaty-1835479276.html
https://ria.ru/20221203/soldaty-1835479276.html
россия
австрия
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/03/1836108212_0:0:1132:849_1920x0_80_0_0_0d0eb55e9412a7137121126b8e096b38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий любинский, михаил ульянов (дипломат), константин гаврилов, россия, австрия, вена, в мире
Дмитрий Любинский, Михаил Ульянов (дипломат), Константин Гаврилов, Россия, Австрия, Вена, В мире
16:40 03.12.2022
 
В Австрии возложили венки на советском военном захоронении

В Австрии в День Неизвестного солдата возложили венки на советском военном захоронении

© Фото : Посольство России в Австрии/ВКонтактеРуководители российских представительств в Австрии возложили в субботу венки на советском военном захоронении в Маннсвёрт-Швехат
Руководители российских представительств в Австрии возложили в субботу венки на советском военном захоронении в Маннсвёрт-Швехат - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© Фото : Посольство России в Австрии/ВКонтакте
Читать ria.ru в
ВЕНА, 3 дек - РИА Новости. Руководители российских представительств в Австрии возложили в субботу венки на советском военном захоронении в Маннсвёрт-Швехат (федеральная земля Нижняя Австрия), где покоятся 249 красноармейцев, сообщил посол РФ Дмитрий Любинский.
"Согласно паспорту захоронения Маннсвёрт-Швехат, здесь покоятся 249 красноармейцев, имена большинства из которых были неизвестны. В июле 2022 года группой активистов-соотечественников при поддержке посольства завершены масштабные архивные поисковые работы. В результате нами восстановлены имена 210 павших советских бойцов, которые в рамках уже прорабатываемого с австрийской стороной совместного проекта будут увековечены здесь в форме именных стел", - написал Любинский в соцсетях.
Ветеран-пограничник во время возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду в День пограничных войск - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
Вчера, 00:45
День неизвестного солдата в России
В церемонии, помимо Любинского, приняли участие постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, глава российской делегации на переговорах в Вене вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, сотрудники российских загранучреждений.
День Неизвестного солдата - памятная дата в России, учреждена в 2014 году указом президента. Отмечается 3 декабря в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами. Именно в этот день, в 1966 году, прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.
Ветеран-пограничник во время возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду в День пограничных войск - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
Вчера, 00:45
День неизвестного солдата в России
 
Дмитрий ЛюбинскийМихаил Ульянов (дипломат)Константин ГавриловРоссияАвстрияВенаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала