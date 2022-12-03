https://ria.ru/20221203/avstriya-1836109051.html

В Австрии возложили венки на советском военном захоронении

В Австрии возложили венки на советском военном захоронении - РИА Новости, 03.12.2022

В Австрии возложили венки на советском военном захоронении

Руководители российских представительств в Австрии возложили в субботу венки на советском военном захоронении в Маннсвёрт-Швехат (федеральная земля Нижняя... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T16:40

2022-12-03T16:40

2022-12-03T16:40

дмитрий любинский

михаил ульянов (дипломат)

константин гаврилов

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австрия

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ВЕНА, 3 дек - РИА Новости. Руководители российских представительств в Австрии возложили в субботу венки на советском военном захоронении в Маннсвёрт-Швехат (федеральная земля Нижняя Австрия), где покоятся 249 красноармейцев, сообщил посол РФ Дмитрий Любинский."Согласно паспорту захоронения Маннсвёрт-Швехат, здесь покоятся 249 красноармейцев, имена большинства из которых были неизвестны. В июле 2022 года группой активистов-соотечественников при поддержке посольства завершены масштабные архивные поисковые работы. В результате нами восстановлены имена 210 павших советских бойцов, которые в рамках уже прорабатываемого с австрийской стороной совместного проекта будут увековечены здесь в форме именных стел", - написал Любинский в соцсетях.В церемонии, помимо Любинского, приняли участие постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, глава российской делегации на переговорах в Вене вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, сотрудники российских загранучреждений.День Неизвестного солдата - памятная дата в России, учреждена в 2014 году указом президента. Отмечается 3 декабря в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами. Именно в этот день, в 1966 году, прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.

https://ria.ru/20221203/soldaty-1835479276.html

https://ria.ru/20221203/soldaty-1835479276.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дмитрий любинский, михаил ульянов (дипломат), константин гаврилов, россия, австрия, вена, в мире