В Австрии возложили венки на советском военном захоронении
В Австрии в День Неизвестного солдата возложили венки на советском военном захоронении
© Фото : Посольство России в Австрии/ВКонтактеРуководители российских представительств в Австрии возложили в субботу венки на советском военном захоронении в Маннсвёрт-Швехат
ВЕНА, 3 дек - РИА Новости. Руководители российских представительств в Австрии возложили в субботу венки на советском военном захоронении в Маннсвёрт-Швехат (федеральная земля Нижняя Австрия), где покоятся 249 красноармейцев, сообщил посол РФ Дмитрий Любинский.
"Согласно паспорту захоронения Маннсвёрт-Швехат, здесь покоятся 249 красноармейцев, имена большинства из которых были неизвестны. В июле 2022 года группой активистов-соотечественников при поддержке посольства завершены масштабные архивные поисковые работы. В результате нами восстановлены имена 210 павших советских бойцов, которые в рамках уже прорабатываемого с австрийской стороной совместного проекта будут увековечены здесь в форме именных стел", - написал Любинский в соцсетях.
В церемонии, помимо Любинского, приняли участие постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, глава российской делегации на переговорах в Вене вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, сотрудники российских загранучреждений.
День Неизвестного солдата - памятная дата в России, учреждена в 2014 году указом президента. Отмечается 3 декабря в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами. Именно в этот день, в 1966 году, прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.