https://ria.ru/20221203/aktsiya-1836140297.html

В Риме проходит акция против поставок оружия на Украину

В Риме проходит акция против поставок оружия на Украину - РИА Новости, 03.12.2022

В Риме проходит акция против поставок оружия на Украину

Крупная акция протеста из-за экономической политики правительства Италии и продолжения поставок оружия на Украину проходит в центре Рима по призыву... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T20:19

2022-12-03T20:19

2022-12-03T21:00

в мире

рим

италия

украина

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148962/61/1489626119_0:120:3213:1927_1920x0_80_0_0_a6698ef30ede8bfd6f1a8a253fb93efa.jpg

РИМ, 3 дек — РИА Новости. Крупная акция протеста из-за экономической политики правительства Италии и продолжения поставок оружия на Украину проходит в центре Рима по призыву "Профсоюзного объединения базы" (Usb), Конфедерации базовых комитетов" (Cobas) и ряда других национальных профсоюзов."Опустите оружие, поднимите зарплаты!" — таков главный лозунг манифестации, для участия в которой в столицу съехались трудящиеся из разных городов страны. По данным организаторов, в акции протеста принимают участие около десяти тысяч человек.Накануне на Апеннинах по инициативе этих профсоюзов прошла общенациональная забастовка транспортников и некоторых категорий госслужащих, в том числе медицинских и школьных работников. На фоне сильной инфляции и резкого скачка цен на электричество и газ организаторы стачки выдвинули не только многочисленные требования экономического характера. "Скажем "нет" войне и военной экономике, увеличению военных расходов и поставкам оружия на Украину", — говорилось в их обращении к трудящимся."Сегодняшняя манифестация — это продолжение вчерашней забастовки. Решения правительства не открывают никакой перспективы для страны. Более того, имеет место дьявольское стремление нанести удар по самым слабым", — подчеркнул один из руководителей Usb Гуидо Лутрарио."Наша страна участвует в войне посредством продолжающихся поставок вооружений Украине. В условиях экономического кризиса социальные издержки продолжают перекладывать на плечи трудящихся. В то время как военные расходы растут, зарплаты остаются нищенскими", — заявил один из профсоюзных лидеров Эдуардо Сордже.Демонстранты, которые движутся по центру Рима от площади Республики к площади Сан-Джованни-ин-Латерано, скандируют: "Достоинство, достоинство!" Группа молодых протестующих исполнила знаменитую народную песню "Белла чао", которую в годы Второй мировой войны пели участники движения Сопротивления.В четверг Совет министров Италии принял специальный декрет, который предусматривает продолжение предоставления разнообразной помощи Украине в 2023 году, включая поставки вооружений.Перечень военной техники и оборудования, направляемых Римом на Украину, засекречен. Как сообщила газета Corriere della Sera, "согласно источникам в НАТО, на данный момент Италия отправила Киеву оружие на сумму от 300 до 500 миллионов евро".Поставки оружия на Украину все менее популярны на Апеннинах. Согласно данным исследования, проведенного на днях специализированным институтом Emg, количество итальянцев, поддерживающих оказание военной помощи Украине, снизилось до 36%, тогда как против этого выступает 41%.

https://ria.ru/20221203/peregovory-1836005720.html

https://ria.ru/20221127/peregovory-1834556510.html

https://ria.ru/20221202/vatikan-1835960754.html

рим

италия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, рим, италия, украина, нато