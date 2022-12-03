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В Тбилиси проходит акция в поддержку Саакашвили - РИА Новости, 03.12.2022
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В Тбилиси проходит акция в поддержку Саакашвили
В Тбилиси проходит акция в поддержку Саакашвили - РИА Новости, 03.12.2022
В Тбилиси проходит акция в поддержку Саакашвили
Сторонники отбывающего заключение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили провели шествие в его поддержку на центральных улицах Тбилиси. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T15:22
2022-12-03T15:22
в мире
михаил саакашвили
тбилиси
грузия
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ТБИЛИСИ, 3 дек - РИА Новости. Сторонники отбывающего заключение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили провели шествие в его поддержку на центральных улицах Тбилиси.Кадры с акции транслируют грузинские телекомпании.Отмечается также, что оппозиционеры из "Единого национального движения" вместе с сочувствующими собрались у офиса правящей партии "Грузинская мечта" - они требуют перевода Саакашвили на лечение в зарубежную клинику. Для обеспечения порядка на месте дежурят бригады патрульной полиции."Сегодня не будет никаких политических посланий и политических требований. Сегодня - митинг солидарности", - заявил журналистам член "Единого национального движения" Леван Хабеишвили. Ранее адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил, что политик попросил сторонников отказаться от политической агитации в ходе акции.
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в мире, михаил саакашвили, тбилиси, грузия
В мире, Михаил Саакашвили, Тбилиси, Грузия
15:22 03.12.2022
 
В Тбилиси проходит акция в поддержку Саакашвили

Сторонники Саакашвили провели в центре Тбилиси шествие в его поддержку

© Sputnik / Стрингер / Перейти в медиабанкУчастники акции сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси
Участники акции сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© Sputnik / Стрингер
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Участники акции сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 3 дек - РИА Новости. Сторонники отбывающего заключение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили провели шествие в его поддержку на центральных улицах Тбилиси.
Кадры с акции транслируют грузинские телекомпании.
Отмечается также, что оппозиционеры из "Единого национального движения" вместе с сочувствующими собрались у офиса правящей партии "Грузинская мечта" - они требуют перевода Саакашвили на лечение в зарубежную клинику. Для обеспечения порядка на месте дежурят бригады патрульной полиции.
"Сегодня не будет никаких политических посланий и политических требований. Сегодня - митинг солидарности", - заявил журналистам член "Единого национального движения" Леван Хабеишвили. Ранее адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил, что политик попросил сторонников отказаться от политической агитации в ходе акции.
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 11:28
Медэксперты нашли основания для освобождения Саакашвили из тюрьмы
 
В миреМихаил СаакашвилиТбилисиГрузия
 
 
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