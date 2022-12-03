https://ria.ru/20221203/aktsiya-1836097292.html

В Тбилиси проходит акция в поддержку Саакашвили

В Тбилиси проходит акция в поддержку Саакашвили - РИА Новости, 03.12.2022

В Тбилиси проходит акция в поддержку Саакашвили

Сторонники отбывающего заключение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили провели шествие в его поддержку на центральных улицах Тбилиси. РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T15:22

2022-12-03T15:22

2022-12-03T15:22

в мире

михаил саакашвили

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 3 дек - РИА Новости. Сторонники отбывающего заключение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили провели шествие в его поддержку на центральных улицах Тбилиси.Кадры с акции транслируют грузинские телекомпании.Отмечается также, что оппозиционеры из "Единого национального движения" вместе с сочувствующими собрались у офиса правящей партии "Грузинская мечта" - они требуют перевода Саакашвили на лечение в зарубежную клинику. Для обеспечения порядка на месте дежурят бригады патрульной полиции."Сегодня не будет никаких политических посланий и политических требований. Сегодня - митинг солидарности", - заявил журналистам член "Единого национального движения" Леван Хабеишвили. Ранее адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил, что политик попросил сторонников отказаться от политической агитации в ходе акции.

https://ria.ru/20221201/saakashvili-1835491496.html

тбилиси

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, михаил саакашвили, тбилиси, грузия