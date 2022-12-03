В Тбилиси проходит акция в поддержку Саакашвили
Сторонники Саакашвили провели в центре Тбилиси шествие в его поддержку
© Sputnik / Стрингер / Перейти в медиабанкУчастники акции сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси
© Sputnik / Стрингер
Участники акции сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 3 дек - РИА Новости. Сторонники отбывающего заключение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили провели шествие в его поддержку на центральных улицах Тбилиси.
Кадры с акции транслируют грузинские телекомпании.
Отмечается также, что оппозиционеры из "Единого национального движения" вместе с сочувствующими собрались у офиса правящей партии "Грузинская мечта" - они требуют перевода Саакашвили на лечение в зарубежную клинику. Для обеспечения порядка на месте дежурят бригады патрульной полиции.
"Сегодня не будет никаких политических посланий и политических требований. Сегодня - митинг солидарности", - заявил журналистам член "Единого национального движения" Леван Хабеишвили. Ранее адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил, что политик попросил сторонников отказаться от политической агитации в ходе акции.