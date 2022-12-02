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Власти Липецкой области помогут переселенцам из Херсона с покупкой жилья - РИА Новости, 02.12.2022
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Липецкая область
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Власти Липецкой области помогут переселенцам из Херсона с покупкой жилья
Власти Липецкой области помогут переселенцам из Херсона с покупкой жилья - РИА Новости, 02.12.2022
Власти Липецкой области помогут переселенцам из Херсона с покупкой жилья
Власти Липецкой области приняли решение о выделении жилищных сертификатов и единовременных выплат жителям Херсонской области, вынуждено покинувшим насиженные... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T16:54
2022-12-02T16:54
липецкая область
игорь артамонов
жилье
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ЛИПЕЦК, 2 дек – РИА Новости. Власти Липецкой области приняли решение о выделении жилищных сертификатов и единовременных выплат жителям Херсонской области, вынуждено покинувшим насиженные места и выбравшим Липецкую область в качестве постоянного места жительства, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, жилищный сертификат позволит приобрести квартиру или дом в Липецкой области как на первичном, так и на вторичном рынках. Его сумма рассчитывается, исходя из средней стоимости квадратного метра жилья в России – сейчас это 83420 рублей, – и количества членов семьи. Артамонов уточнил, что если человек живет один, он получит выплату на 33 квадратных метра, на семью из двух человек предоставят сумму на приобретение жилья на 42 квадратных метра, из трех и более человек – по 18 квадратных метра на каждого члена семьи. Жилье граждане будут выбирать себе самостоятельно."Оказание помощи этим людям – наша обязанность как власти. Это наши граждане и мы готовы оказать им помощь не только в приобретении жилья, но и с устройством на работу, в образовательные и дошкольные учреждения, оформлении социальных мер поддержки и в других вопросах", - отметил Артамонов.Губернатор также отметил, что кроме жилищного сертификата переселенцы из Херсона и части Херсонской области имеют право на получение 100 тысяч рублей единовременной выплаты на каждого члены семья для приобретения имущества.
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игорь артамонов, жилье
Липецкая область, Игорь Артамонов, Жилье
16:54 02.12.2022
 

Власти Липецкой области помогут переселенцам из Херсона с покупкой жилья

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Глава Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 2 дек – РИА Новости. Власти Липецкой области приняли решение о выделении жилищных сертификатов и единовременных выплат жителям Херсонской области, вынуждено покинувшим насиженные места и выбравшим Липецкую область в качестве постоянного места жительства, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, жилищный сертификат позволит приобрести квартиру или дом в Липецкой области как на первичном, так и на вторичном рынках. Его сумма рассчитывается, исходя из средней стоимости квадратного метра жилья в России – сейчас это 83420 рублей, – и количества членов семьи. Артамонов уточнил, что если человек живет один, он получит выплату на 33 квадратных метра, на семью из двух человек предоставят сумму на приобретение жилья на 42 квадратных метра, из трех и более человек – по 18 квадратных метра на каждого члена семьи. Жилье граждане будут выбирать себе самостоятельно.
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"Оказание помощи этим людям – наша обязанность как власти. Это наши граждане и мы готовы оказать им помощь не только в приобретении жилья, но и с устройством на работу, в образовательные и дошкольные учреждения, оформлении социальных мер поддержки и в других вопросах", - отметил Артамонов.
Губернатор также отметил, что кроме жилищного сертификата переселенцы из Херсона и части Херсонской области имеют право на получение 100 тысяч рублей единовременной выплаты на каждого члены семья для приобретения имущества.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЖилье
 
 
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