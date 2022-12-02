14:38 02.12.2022 (обновлено: 14:55 02.12.2022)
Запорожские власти опровергли сообщения о захвате города Пологи
Балицкий назвал ложью информацию о захвате ВСУ города Пологи и эвакуации из Васильевки
© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела города Пологи в Запорожской области
Последствия обстрела города Пологи в Запорожской области. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий опроверг сообщения украинских СМИ о захвате Полог и эвакуации жителей и администраций Михайловки и Васильевки.
Он отметил, что проукраинские информационные ресурсы несколько дней распространяют подобную информацию. Также они пишут, что в регионе проблемы с электричеством и водоснабжением.
"Надеюсь, всем понятно, что это фантазии пропагандистской машины Киева, работающей с единой целью — внести дестабилизацию в нашу мирную жизнь, посеять панику и одурачить своих же военных, которых их иностранные кураторы ежедневно посылают на смерть", — подчеркнул Балицкий.
Врио губернатора призвал жителей региона не читать украинские СМИ.
"Границы Запорожской области надежно защищены, ни один метр земли не отдан врагу, наши службы работают в штатном режиме, а все органы власти находятся на своих рабочих местах", — подчеркнул Балицкий.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября.
Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам голосования, после чего подписал соглашения с главами новых субъектов о принятии регионов в состав России.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.