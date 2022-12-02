https://ria.ru/20221202/zaporozhe-1835885300.html

Запорожские власти опровергли сообщения о захвате города Пологи

Запорожские власти опровергли сообщения о захвате города Пологи - РИА Новости, 02.12.2022

Запорожские власти опровергли сообщения о захвате города Пологи

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий опроверг сообщения украинских СМИ о захвате Полог и эвакуации жителей и администраций Михайловки и... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T14:38

2022-12-02T14:38

2022-12-02T14:55

специальная военная операция на украине

безопасность

евгений балицкий

запорожская область

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий опроверг сообщения украинских СМИ о захвате Полог и эвакуации жителей и администраций Михайловки и Васильевки.Он отметил, что проукраинские информационные ресурсы несколько дней распространяют подобную информацию. Также они пишут, что в регионе проблемы с электричеством и водоснабжением."Надеюсь, всем понятно, что это фантазии пропагандистской машины Киева, работающей с единой целью — внести дестабилизацию в нашу мирную жизнь, посеять панику и одурачить своих же военных, которых их иностранные кураторы ежедневно посылают на смерть", — подчеркнул Балицкий.Врио губернатора призвал жителей региона не читать украинские СМИ."Границы Запорожской области надежно защищены, ни один метр земли не отдан врагу, наши службы работают в штатном режиме, а все органы власти находятся на своих рабочих местах", — подчеркнул Балицкий.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября.Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам голосования, после чего подписал соглашения с главами новых субъектов о принятии регионов в состав России.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221202/zaporozhe-1835780063.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

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Кирилл Волков

безопасность, евгений балицкий, запорожская область, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр