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Запорожские власти опровергли сообщения о захвате города Пологи - РИА Новости, 02.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221202/zaporozhe-1835885300.html
Запорожские власти опровергли сообщения о захвате города Пологи
Запорожские власти опровергли сообщения о захвате города Пологи - РИА Новости, 02.12.2022
Запорожские власти опровергли сообщения о захвате города Пологи
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий опроверг сообщения украинских СМИ о захвате Полог и эвакуации жителей и администраций Михайловки и... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T14:38
2022-12-02T14:55
специальная военная операция на украине
безопасность
евгений балицкий
запорожская область
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий опроверг сообщения украинских СМИ о захвате Полог и эвакуации жителей и администраций Михайловки и Васильевки.Он отметил, что проукраинские информационные ресурсы несколько дней распространяют подобную информацию. Также они пишут, что в регионе проблемы с электричеством и водоснабжением."Надеюсь, всем понятно, что это фантазии пропагандистской машины Киева, работающей с единой целью — внести дестабилизацию в нашу мирную жизнь, посеять панику и одурачить своих же военных, которых их иностранные кураторы ежедневно посылают на смерть", — подчеркнул Балицкий.Врио губернатора призвал жителей региона не читать украинские СМИ."Границы Запорожской области надежно защищены, ни один метр земли не отдан врагу, наши службы работают в штатном режиме, а все органы власти находятся на своих рабочих местах", — подчеркнул Балицкий.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября.Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам голосования, после чего подписал соглашения с главами новых субъектов о принятии регионов в состав России.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221202/zaporozhe-1835780063.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, евгений балицкий, запорожская область, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Евгений Балицкий, Запорожская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:38 02.12.2022 (обновлено: 14:55 02.12.2022)
 
Запорожские власти опровергли сообщения о захвате города Пологи

Балицкий назвал ложью информацию о захвате ВСУ города Пологи и эвакуации из Васильевки

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела города Пологи в Запорожской области
Последствия обстрела города Пологи в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Последствия обстрела города Пологи в Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий опроверг сообщения украинских СМИ о захвате Полог и эвакуации жителей и администраций Михайловки и Васильевки.
Он отметил, что проукраинские информационные ресурсы несколько дней распространяют подобную информацию. Также они пишут, что в регионе проблемы с электричеством и водоснабжением.
"Надеюсь, всем понятно, что это фантазии пропагандистской машины Киева, работающей с единой целью — внести дестабилизацию в нашу мирную жизнь, посеять панику и одурачить своих же военных, которых их иностранные кураторы ежедневно посылают на смерть", — подчеркнул Балицкий.
Врио губернатора призвал жителей региона не читать украинские СМИ.
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 09:58Специальная военная операция на Украине
Российские силы ударили по украинским войскам в Запорожье
"Границы Запорожской области надежно защищены, ни один метр земли не отдан врагу, наши службы работают в штатном режиме, а все органы власти находятся на своих рабочих местах", — подчеркнул Балицкий.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября.
Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам голосования, после чего подписал соглашения с главами новых субъектов о принятии регионов в состав России.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЕвгений БалицкийЗапорожская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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