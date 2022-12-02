https://ria.ru/20221202/zaporozhe-1835780063.html
Российские силы ударили по украинским войскам в Запорожье
Российские силы ударили по украинским войскам в Запорожье - РИА Новости, 02.12.2022
Российские силы ударили по украинским войскам в Запорожье
Российские вооруженные силы ударили по расположению украинских войск вблизи города Запорожье, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией",... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T09:58
2022-12-02T09:58
2022-12-02T10:52
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожье
россия
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833289597_0:0:3106:1748_1920x0_80_0_0_2e8d9b2f561e9837db8afeb0b57c606e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек — РИА Новости. Российские вооруженные силы ударили по расположению украинских войск вблизи города Запорожье, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов."Минувшей ночью уничтожено административное здание в южном пригороде Запорожья, где находилось расположение боевиков Зеленского", — сказал собеседник агентства.Кроме того, по его словам, также прямым попаданием уничтожена одна из подстанций в самом городе. О последствиях ударов пока информации нет.Глава областной администрации Запорожья Владимир Старух подтвердил нанесение ракетного удара. Как утверждается, пострадавших после пожара нет, само возгорание ликвидировали спасатели.Российские военные сейчас контролируют более 70 процентов Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр — город Запорожье.Российские вооруженные силы начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. После обстрелов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://radiosputnik.ria.ru/20221130/zaporozhe-1835362421.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожье
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833289597_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_83d81a8bc6e30801609e462489849cc4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир рогов, запорожье, россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожье, Россия, Запорожская область
09:58 02.12.2022 (обновлено: 10:52 02.12.2022)
Российские силы ударили по украинским войскам в Запорожье
Рогов: российские силы ударили по месту дислокации украинских войск в Запорожье