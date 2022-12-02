https://ria.ru/20221202/zaporozhe-1835780063.html

Российские силы ударили по украинским войскам в Запорожье

Российские силы ударили по украинским войскам в Запорожье - РИА Новости, 02.12.2022

Российские силы ударили по украинским войскам в Запорожье

Российские вооруженные силы ударили по расположению украинских войск вблизи города Запорожье, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией",... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T09:58

2022-12-02T09:58

2022-12-02T10:52

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек — РИА Новости. Российские вооруженные силы ударили по расположению украинских войск вблизи города Запорожье, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов."Минувшей ночью уничтожено административное здание в южном пригороде Запорожья, где находилось расположение боевиков Зеленского", — сказал собеседник агентства.Кроме того, по его словам, также прямым попаданием уничтожена одна из подстанций в самом городе. О последствиях ударов пока информации нет.Глава областной администрации Запорожья Владимир Старух подтвердил нанесение ракетного удара. Как утверждается, пострадавших после пожара нет, само возгорание ликвидировали спасатели.Российские военные сейчас контролируют более 70 процентов Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр — город Запорожье.Российские вооруженные силы начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. После обстрелов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://radiosputnik.ria.ru/20221130/zaporozhe-1835362421.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир рогов, запорожье, россия, запорожская область