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Российские силы ударили по украинским войскам в Запорожье - РИА Новости, 02.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221202/zaporozhe-1835780063.html
Российские силы ударили по украинским войскам в Запорожье
Российские силы ударили по украинским войскам в Запорожье - РИА Новости, 02.12.2022
Российские силы ударили по украинским войскам в Запорожье
Российские вооруженные силы ударили по расположению украинских войск вблизи города Запорожье, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией",... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T09:58
2022-12-02T10:52
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек — РИА Новости. Российские вооруженные силы ударили по расположению украинских войск вблизи города Запорожье, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов."Минувшей ночью уничтожено административное здание в южном пригороде Запорожья, где находилось расположение боевиков Зеленского", — сказал собеседник агентства.Кроме того, по его словам, также прямым попаданием уничтожена одна из подстанций в самом городе. О последствиях ударов пока информации нет.Глава областной администрации Запорожья Владимир Старух подтвердил нанесение ракетного удара. Как утверждается, пострадавших после пожара нет, само возгорание ликвидировали спасатели.Российские военные сейчас контролируют более 70 процентов Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр — город Запорожье.Российские вооруженные силы начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. После обстрелов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://radiosputnik.ria.ru/20221130/zaporozhe-1835362421.html
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в мире, владимир рогов, запорожье, россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожье, Россия, Запорожская область
09:58 02.12.2022 (обновлено: 10:52 02.12.2022)
 
Российские силы ударили по украинским войскам в Запорожье

Рогов: российские силы ударили по месту дислокации украинских войск в Запорожье

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек — РИА Новости. Российские вооруженные силы ударили по расположению украинских войск вблизи города Запорожье, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Минувшей ночью уничтожено административное здание в южном пригороде Запорожья, где находилось расположение боевиков Зеленского", — сказал собеседник агентства.
Военнослужащие ЮВО ВС РФ на позициях на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября, 17:26В мире
Российский военнослужащий рассказал о надежности обороны в районе Запорожья
Кроме того, по его словам, также прямым попаданием уничтожена одна из подстанций в самом городе. О последствиях ударов пока информации нет.
Глава областной администрации Запорожья Владимир Старух подтвердил нанесение ракетного удара. Как утверждается, пострадавших после пожара нет, само возгорание ликвидировали спасатели.
Российские военные сейчас контролируют более 70 процентов Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр — город Запорожье.
Российские вооруженные силы начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. После обстрелов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговЗапорожьеРоссияЗапорожская область
 
 
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