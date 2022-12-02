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В Минске подтвердили, что Путин и Лукашенко встретятся в декабре - РИА Новости, 02.12.2022
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В Минске подтвердили, что Путин и Лукашенко встретятся в декабре
В Минске подтвердили, что Путин и Лукашенко встретятся в декабре - РИА Новости, 02.12.2022
В Минске подтвердили, что Путин и Лукашенко встретятся в декабре
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в декабре в Москве, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T20:30
2022-12-02T20:31
александр лукашенко
владимир путин
россия
москва
минск
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МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в декабре в Москве, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.Главы двух государств в пятницу утром провели телефонный разговор."Президенты наметили и график дальнейших контактов. Президент России пригласил белорусского коллегу в Москву для переговоров по практическим вопросам реализации союзного строительства и обсуждения экономических вопросов. Планируется, что встреча состоится в декабре", - говорится в сообщении.Пресс-служба Лукашенко также информировала, что президенты обсудили ситуацию в мире и по периметру Союзного государства, детально остановившись на ситуации, которая складывается, и координации совместных действий. Также обсужден ход специальной военной операции на Украине.
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александр лукашенко, владимир путин, россия, москва, минск
Александр Лукашенко, Владимир Путин, Россия, Москва, Минск
20:30 02.12.2022 (обновлено: 20:31 02.12.2022)
 
В Минске подтвердили, что Путин и Лукашенко встретятся в декабре

Пресс-служба Лукашенко: президенты России и Белоруссии встретятся в декабре в Москве

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в декабре в Москве, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.
Главы двух государств в пятницу утром провели телефонный разговор.
"Президенты наметили и график дальнейших контактов. Президент России пригласил белорусского коллегу в Москву для переговоров по практическим вопросам реализации союзного строительства и обсуждения экономических вопросов. Планируется, что встреча состоится в декабре", - говорится в сообщении.
Пресс-служба Лукашенко также информировала, что президенты обсудили ситуацию в мире и по периметру Союзного государства, детально остановившись на ситуации, которая складывается, и координации совместных действий. Также обсужден ход специальной военной операции на Украине.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 11:41
Путин и Лукашенко обсудили по телефону двустороннее сотрудничество
 
Александр ЛукашенкоВладимир ПутинРоссияМоскваМинск
 
 
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