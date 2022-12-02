https://ria.ru/20221202/vstrecha-1835999776.html

В Минске подтвердили, что Путин и Лукашенко встретятся в декабре

В Минске подтвердили, что Путин и Лукашенко встретятся в декабре - РИА Новости, 02.12.2022

В Минске подтвердили, что Путин и Лукашенко встретятся в декабре

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в декабре в Москве, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T20:30

2022-12-02T20:30

2022-12-02T20:31

александр лукашенко

владимир путин

россия

москва

минск

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МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в декабре в Москве, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.Главы двух государств в пятницу утром провели телефонный разговор."Президенты наметили и график дальнейших контактов. Президент России пригласил белорусского коллегу в Москву для переговоров по практическим вопросам реализации союзного строительства и обсуждения экономических вопросов. Планируется, что встреча состоится в декабре", - говорится в сообщении.Пресс-служба Лукашенко также информировала, что президенты обсудили ситуацию в мире и по периметру Союзного государства, детально остановившись на ситуации, которая складывается, и координации совместных действий. Также обсужден ход специальной военной операции на Украине.

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россия

москва

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

александр лукашенко, владимир путин, россия, москва, минск