https://ria.ru/20221202/vosstanovlenii-1835748795.html

Всемирный банк спрогнозировал рост расходов на восстановление Украины

Всемирный банк спрогнозировал рост расходов на восстановление Украины - РИА Новости, 02.12.2022

Всемирный банк спрогнозировал рост расходов на восстановление Украины

Глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс заявил, что прогнозируемые расходы на восстановление Украины будут пересмотрены в сторону увеличения. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T01:01

2022-12-02T01:01

2022-12-02T01:12

урсула фон дер ляйен

украина

нью-йорк (город)

сша

всемирный банк

еврокомиссия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс заявил, что прогнозируемые расходы на восстановление Украины будут пересмотрены в сторону увеличения.Ранее власти Украины, Еврокомиссия и Всемирный банк оценивали затраты на восстановление Украины в 349 миллиардов долларов."Довольно сильно (увеличатся). Суммы просто ошеломляют", - приводит агентство Рейтер слова Малпасса на мероприятии Reuters Next в Нью-Йорке.Он отметил, что Всемирный банк уже выделил Украине 18 миллиардов долларов, причем большая часть этих средств поступила из США и Европы.В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что ущерб оценивается в 600 миллиардов евро.

https://ria.ru/20221129/infrastruktura-1835132176.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221118/duda-1832501547.html

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урсула фон дер ляйен, украина, нью-йорк (город), сша, всемирный банк, еврокомиссия