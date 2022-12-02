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Всемирный банк спрогнозировал рост расходов на восстановление Украины - РИА Новости, 02.12.2022
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Всемирный банк спрогнозировал рост расходов на восстановление Украины
Всемирный банк спрогнозировал рост расходов на восстановление Украины - РИА Новости, 02.12.2022
Всемирный банк спрогнозировал рост расходов на восстановление Украины
Глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс заявил, что прогнозируемые расходы на восстановление Украины будут пересмотрены в сторону увеличения. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T01:01
2022-12-02T01:12
урсула фон дер ляйен
украина
нью-йорк (город)
сша
всемирный банк
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс заявил, что прогнозируемые расходы на восстановление Украины будут пересмотрены в сторону увеличения.Ранее власти Украины, Еврокомиссия и Всемирный банк оценивали затраты на восстановление Украины в 349 миллиардов долларов."Довольно сильно (увеличатся). Суммы просто ошеломляют", - приводит агентство Рейтер слова Малпасса на мероприятии Reuters Next в Нью-Йорке.Он отметил, что Всемирный банк уже выделил Украине 18 миллиардов долларов, причем большая часть этих средств поступила из США и Европы.В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что ущерб оценивается в 600 миллиардов евро.
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урсула фон дер ляйен, украина, нью-йорк (город), сша, всемирный банк, еврокомиссия
Урсула фон дер Ляйен, Украина, Нью-Йорк (город), США, Всемирный банк, Еврокомиссия
01:01 02.12.2022 (обновлено: 01:12 02.12.2022)
 
Всемирный банк спрогнозировал рост расходов на восстановление Украины

Глава Всемирного банка Малпас: расходы на восстановление Украины "сильно увеличатся"

© Flickr / Shiny ThingsШтаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне
Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© Flickr / Shiny Things
Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс заявил, что прогнозируемые расходы на восстановление Украины будут пересмотрены в сторону увеличения.
Ранее власти Украины, Еврокомиссия и Всемирный банк оценивали затраты на восстановление Украины в 349 миллиардов долларов.
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"Довольно сильно (увеличатся). Суммы просто ошеломляют", - приводит агентство Рейтер слова Малпасса на мероприятии Reuters Next в Нью-Йорке.
Он отметил, что Всемирный банк уже выделил Украине 18 миллиардов долларов, причем большая часть этих средств поступила из США и Европы.
В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что ущерб оценивается в 600 миллиардов евро.
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Урсула фон дер ЛяйенУкраинаНью-Йорк (город)СШАВсемирный банкЕврокомиссия
 
 
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