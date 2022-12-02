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Отели и рестораны Британии потеряют 1,8 миллиарда долларов из-за забастовок

Отели и рестораны Британии потеряют 1,8 миллиарда долларов из-за забастовок - РИА Новости, 02.12.2022

Отели и рестораны Британии потеряют 1,8 миллиарда долларов из-за забастовок

Предрождественские забастовки железнодорожников обойдутся гостинично-ресторанному бизнесу Великобритании в 1,5 миллиардов фунтов (около 1,8 миллиарда долларов), РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T15:39

2022-12-02T15:39

2022-12-02T15:39

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Предрождественские забастовки железнодорожников обойдутся гостинично-ресторанному бизнесу Великобритании в 1,5 миллиардов фунтов (около 1,8 миллиарда долларов), что сопоставимо с прошлогодними потерями бизнеса из-за пандемии коронавируса, сообщила газета Times со ссылкой на заявление компании сектора гостеприимства UKHospitality.В сообщении отмечается, что забастовки железнодорожников сильно ударят по HoReCa в самую оживленную неделю года, когда большинство компаний проводят рождественские корпоративы. По оценкам британского правительства, железнодорожная отрасль Британии также может потерять до 260 миллионов фунтов, пишет Times.В этой связи замминистра транспорта Великобритании Хью Мерриман призвал профсоюзы прекратить забастовки и дать возможность гостинично-ресторанному бизнесу восстановиться после пандемии коронавируса.Ранее железнодорожный, морской и транспортный профсоюз Великобритании (RMT) сообщил, что более 40 тысяч его членов, работающих в 15 железнодорожных компаниях, в том числе в крупной Network Rail, выйдут на забастовку 13, 14, 16 и 17 декабря, а также 3, 4, 6 и 7 января. При этом в период с 18 декабря по 2 января будет введен запрет на сверхурочную работу.В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, великобритания, туристы, отели, рестораны