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Отели и рестораны Британии потеряют 1,8 миллиарда долларов из-за забастовок - РИА Новости, 02.12.2022
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Отели и рестораны Британии потеряют 1,8 миллиарда долларов из-за забастовок
Отели и рестораны Британии потеряют 1,8 миллиарда долларов из-за забастовок - РИА Новости, 02.12.2022
Отели и рестораны Британии потеряют 1,8 миллиарда долларов из-за забастовок
Предрождественские забастовки железнодорожников обойдутся гостинично-ресторанному бизнесу Великобритании в 1,5 миллиардов фунтов (около 1,8 миллиарда долларов), РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T15:39
2022-12-02T15:39
туризм
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великобритания
туристы
отели
рестораны
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Предрождественские забастовки железнодорожников обойдутся гостинично-ресторанному бизнесу Великобритании в 1,5 миллиардов фунтов (около 1,8 миллиарда долларов), что сопоставимо с прошлогодними потерями бизнеса из-за пандемии коронавируса, сообщила газета Times со ссылкой на заявление компании сектора гостеприимства UKHospitality.В сообщении отмечается, что забастовки железнодорожников сильно ударят по HoReCa в самую оживленную неделю года, когда большинство компаний проводят рождественские корпоративы. По оценкам британского правительства, железнодорожная отрасль Британии также может потерять до 260 миллионов фунтов, пишет Times.В этой связи замминистра транспорта Великобритании Хью Мерриман призвал профсоюзы прекратить забастовки и дать возможность гостинично-ресторанному бизнесу восстановиться после пандемии коронавируса.Ранее железнодорожный, морской и транспортный профсоюз Великобритании (RMT) сообщил, что более 40 тысяч его членов, работающих в 15 железнодорожных компаниях, в том числе в крупной Network Rail, выйдут на забастовку 13, 14, 16 и 17 декабря, а также 3, 4, 6 и 7 января. При этом в период с 18 декабря по 2 января будет введен запрет на сверхурочную работу.В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.
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туризм, новости - туризм, великобритания, туристы, отели, рестораны
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Великобритания, туристы, Отели, Рестораны
15:39 02.12.2022
 
Отели и рестораны Британии потеряют 1,8 миллиарда долларов из-за забастовок

Рождественские забастовки обойдутся ресторанам и отелям Британии в 1,8 миллиарда долларов

CC BY-SA 4.0 / rek / Interior of Criterion Restaurant / Cropped imageРесторан Criterion в Лондоне
Ресторан Criterion в Лондоне - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
CC BY-SA 4.0 / rek / Interior of Criterion Restaurant / Cropped image
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Предрождественские забастовки железнодорожников обойдутся гостинично-ресторанному бизнесу Великобритании в 1,5 миллиардов фунтов (около 1,8 миллиарда долларов), что сопоставимо с прошлогодними потерями бизнеса из-за пандемии коронавируса, сообщила газета Times со ссылкой на заявление компании сектора гостеприимства UKHospitality.
В сообщении отмечается, что забастовки железнодорожников сильно ударят по HoReCa в самую оживленную неделю года, когда большинство компаний проводят рождественские корпоративы. По оценкам британского правительства, железнодорожная отрасль Британии также может потерять до 260 миллионов фунтов, пишет Times.
В этой связи замминистра транспорта Великобритании Хью Мерриман призвал профсоюзы прекратить забастовки и дать возможность гостинично-ресторанному бизнесу восстановиться после пандемии коронавируса.
Ранее железнодорожный, морской и транспортный профсоюз Великобритании (RMT) сообщил, что более 40 тысяч его членов, работающих в 15 железнодорожных компаниях, в том числе в крупной Network Rail, выйдут на забастовку 13, 14, 16 и 17 декабря, а также 3, 4, 6 и 7 января. При этом в период с 18 декабря по 2 января будет введен запрет на сверхурочную работу.
В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.
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